EEUU condenó las acciones agresivas de China contra pescadores filipinos en el mar de China Meridional: “Tácticas cada vez más peligrosas”

Estados Unidos condenó el viernes las acciones de la Guardia Costera china contra embarcaciones pesqueras filipinas en aguas disputadas del mar de China Meridional, un incidente que dejó tres pescadores heridos tras el uso de cañones de agua y maniobras de bloqueo.

“Condenamos el uso de los cañones de agua por parte de China cerca del Sabina Shoal. Estas acciones agresivas ponen en peligro la vida de los pescadores filipinos, que buscan obtener su sustento”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

El enfrentamiento ocurrió cuando una veintena de embarcaciones pesqueras filipinas faenaban en las inmediaciones del bajío de Sabina, conocido como Escola por Filipinas y Xianbin Jiao por China. Según el portavoz del Servicio de Guardacostas de Filipinas, Jay Tarriela, los pescadores se encontraban “faenando dentro de la legalidad” cuando fueron atacados por dos buques de la Guardia Costera china.

El bajío de Sabina, conocido como Escola por Filipinas y Xianbin Jiao por China (Reuters/Captura de pantalla)

Las autoridades filipinas informaron que los barcos chinos utilizaron potentes cañones de agua contra las embarcaciones, dañando dos de ellas e hiriendo a tres pescadores. Además, personal de la guardia costera china a bordo de botes inflables cortaron deliberadamente las líneas de anclaje de varios barcos filipinos, “poniendo en peligro a las embarcaciones y sus tripulaciones en medio de fuertes corrientes y olas altas”, según el comunicado oficial.

La Guardia Costera china defendió sus acciones alegando que tomó “medidas de control necesarias, incluida la emisión de advertencias verbales y la expulsión por medios externos, de conformidad con las leyes y regulaciones” contra embarcaciones filipinas que “deliberadamente se introdujeron en las aguas adyacentes” bajo el pretexto de pescar, según citó la embajada china en Manila al portavoz Liu Dejun.

En esta imagen, distribuida por la Guardia Costera de Filipinas, personal de la agencia trata a un pescador herido en su embarcación en el disputado mar de China Meridional, el 13 de diciembre de 2025. (Guardia Costera de Filipinas vía AP)

Dos buques de la guardia costera filipina fueron desplegados para ayudar a los pescadores, pero enfrentaron peligrosas maniobras de bloqueo por parte de barcos chinos. Una de las embarcaciones chinas se acercó hasta 32 metros de distancia de un barco filipino durante la noche, según Tarriela.

“La guardia costera china ahora está apuntando a pescadores comunes, civiles comunes y están poniendo en peligro las vidas de los pescadores filipinos”, declaró Tarriela en una conferencia de prensa en línea.

La guardia costera filipina reportó que, a pesar de las interferencias, logró llegar a los pescadores y proporcionarles atención médica inmediata a los heridos junto con suministros esenciales, lo que sugiere que las tensiones habían disminuido.

Personal de la Guardia Costera de Filipinas inspecciona varios barcos que se cree que son buques de la milicia china en el banco de arena Sabina, en el mar de la China Meridional, en una foto de 2021. (Guardia Costera de Filipinas/REUTERS)

Washington mostró su apoyo “a los aliados filipinos a medida que confrontan las acciones de China y las tácticas cada vez más peligrosas que usa contra sus vecinos, lo que socava la estabilidad regional”, señaló el Departamento de Estado.

El mar de China Meridional, una ruta comercial clave a nivel mundial, es reclamado prácticamente en su totalidad por China, a pesar de un fallo arbitral de 2016 que declaró inválida la reclamación expansiva de Beijing basándose en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. China desestimó el fallo como una farsa y continúa desafiándolo.

Las disputadas aguas limitan con China y varios países del Sudeste Asiático, incluidas Filipinas, y han sido fuente de tensiones geopolíticas durante décadas. Las aguas están atravesadas por rutas marítimas vitales para el comercio mundial y sus fondos marinos podrían contener reservas de petróleo y gas.

Estados Unidos ha advertido repetidamente que está obligado a defender a Filipinas, su aliado más antiguo en Asia, si fuerzas filipinas, incluido el personal de la guardia costera, son atacadas en las aguas disputadas. Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán también están involucrados en las disputas territoriales, consideradas desde hace tiempo un punto crítico asiático.

