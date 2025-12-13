Tensión en el Pacífico: la Guardia Costera china disparó cañones de agua contra embarcaciones e hirió a tres pescadores filipinos

En esta imagen, distribuida por la Guardia Costera de Filipinas, personal de la agencia trata a un pescador herido en su embarcación en el disputado mar de China Meridional, el 13 de diciembre de 2025.(Guardia Costera de Filipinas vía AP)

Tres pescadores filipinos resultaron heridos y dos embarcaciones sufrieron daños después de que la Guardia Costera de China utilizó cañones de agua y maniobras de bloqueo contra una flotilla de 20 barcos cerca del banco de arena de Sabina, en el mar de China Meridional, según informó la Guardia Costera de Filipinas. El incidente, ocurrido el viernes por la tarde en una de las zonas marítimas más disputadas del mundo, ha intensificado las tensiones en una región clave para el comercio global y la seguridad regional.

De acuerdo con el comunicado de la Guardia Costera filipina, guardacostas chinos a bordo de botes de goma cortaron deliberadamente las amarras de varios pesqueros, lo que puso en riesgo tanto las embarcaciones como la vida de sus tripulaciones, especialmente debido a las fuertes corrientes y el oleaje en la zona.

Manila desplegó dos barcos de su Guardia Costera para asistir a los pescadores, pero estos también enfrentaron maniobras de bloqueo por parte de las autoridades chinas. El vocero de la Guardia Costera de Filipinas, comodoro Jay Tarriela, detalló que una de las embarcaciones chinas se aproximó a poco más de apenas 32 metros (105 pies) de una nave filipina durante la noche. Tarriela denunció que “la guardia costera china ahora está apuntando a pescadores de a pie, civiles comunes y están poniendo en peligro las vidas de los pescadores filipinos”, según declaraciones recogidas por la Guardia Costera de Filipinas. A pesar de las interferencias, la autoridad filipina logró llegar hasta los pescadores, proporcionar atención médica a los heridos y entregar suministros esenciales.

La Guardia Costera China volvió a atacar embarcaciones filipinas en el mar Meridional

Por su parte, el Comando del Teatro del Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China denunció incursiones “ilegales” de aeronaves filipinas en el espacio aéreo sobre la isla Huangyan (Scarborough), territorio que Pekín considera bajo su soberanía. Según un comunicado difundido en la red social Weibo, el portavoz del EPL, Tian Junli, afirmó que las aeronaves filipinas fueron “rastreadas, advertidas y expulsadas” por las fuerzas chinas, que actuaron “de conformidad con las leyes y regulaciones”. Tian instó a Manila a “poner fin de inmediato a sus acciones infractoras y provocadoras” y aseguró que las tropas chinas “permanecen en alerta máxima en todo momento para proteger decididamente la soberanía y la seguridad territoriales nacionales, así como la paz y la estabilidad en la región del Mar Meridional de China”.

El mar de China Meridional es escenario de una compleja disputa territorial. China reclama casi la totalidad de esta vía marítima estratégica, por la que circula cerca del 30% del comercio global y que alberga el 12% de los caladeros mundiales, además de potenciales yacimientos de petróleo y gas. Sin embargo, un fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en 2016 invalidó la reclamación china, respaldando la posición de Filipinas en la disputa sobre varias islas y arrecifes. Pekín, no obstante, rechazó la sentencia y mantiene su postura. Desde la llegada al poder de Ferdinand Marcos Jr. en 2022, Filipinas ha endurecido su defensa territorial y ha hecho públicas las fricciones recurrentes con China en la zona. Además de China y Filipinas, otros países como Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán también mantienen reclamos sobre partes del mar de China Meridional.

En el plano internacional, Estados Unidos ha reiterado su compromiso de defensa con Filipinas, su aliado más antiguo en Asia, advirtiendo que respondería en caso de ataques contra fuerzas filipinas, incluidos guardacostas, barcos y aviones, incluso en aguas disputadas. La región sigue siendo un punto de tensión permanente, con incidentes frecuentes entre buques y aeronaves de los países involucrados.

Ante este escenario, las autoridades filipinas han solicitado a China que respete los estándares internacionales y anteponga la seguridad de los pescadores, enfatizando la importancia de proteger la vida humana en el mar por encima de cualquier disputa o aplicación unilateral de la ley.