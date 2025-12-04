Mundo

Rusia restringió las llamadas a través de Facetime, el servicio de mensajería de Apple

Los medios locales explican que los usuarios rusos comenzaron a quejarse del mal funcionamiento del chat desde principios de septiembre, aunque todavía no han anunciado oficialmente la medida

Dos personas hablan por Facetime
Dos personas hablan por Facetime (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agencia rusa de control y censura de las comunicaciones, Roskomnadzor, introdujo medidas restrictivas contra el servicio de mensajería de Apple, Facetime, informaron este jueves medios locales.

“Según las fuerzas del orden, el servicio Facetime se utiliza para organizar y llevar a cabo ataques terroristas en el país, reclutar a los perpetradores y cometer fraudes y delitos contra nuestros ciudadanos”, aseguró la agencia rusa, a quien cita el diario digital Gazeta.ru.

Por ello, Roskomnadzor “está introduciendo medidas restrictivas contra Facetime”, añadieron.

Los medios locales explican que los usuarios rusos comenzaron a quejarse del mal funcionamiento del chat desde principios de septiembre, aunque todavía no han anunciado oficialmente sus medidas.

En agosto Roskomnadzor comenzó a bloquear las llamadas en WhatsApp (cuyo propietario, Meta, es considerado organización extremista en el país) y Telegram.

La semana pasada, la agencia rusa volvió a introducir nuevas medidas restrictivas contra WhatsApp, atribuyendo el uso del chat a estafadores.

El diario RBC también publica hoy que Roskomnadzor ha intensificado sus bloqueos contra los servicios de red privada VPN, imprescindibles en Rusia para acceder a determinadas aplicaciones o páginas web que han sido bloqueadas por el gobierno al considerarlo material extremista o terrorista.

Entre el contenido bloqueado se encuentran redes sociales como Instagram o X, pero también medios de comunicación occidentales, entre ellos EFE, e incluso portales de universidades españolas.

Paralelamente, las autoridades rusas tratan de promover un servicio de mensajería nacional llamado Max, aunque todavía sin especial éxito.

Los ciudadanos rusos han tratado de migrar a otros servicios de mensajería para poder comunicarse entre ellos, afectando también en parte al mercado laboral como chats de grupos de trabajo o servicios para clientes.

Las llamadas a través de las aplicaciones de mensajería son uno de los pocos modos para poder comunicarse por teléfono entre alguien dentro de Rusia con otra persona fuera del país.

El diputado ruso Antón Gorelkin aseguró este lunes que la filtración de los contactos del enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff con representantes del Kremlin acelerará el bloqueo del servicio de mensajería WhatsApp.

El Servicio Federal de Supervisión
El Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación, o Roskomnadzor, es un organismo federal ruso encargado de la vigilancia de los medios de comunicación

“Según mi información, la reciente filtración de las negociaciones diplomáticas fue un detonante adicional (e importante) para acelerar las drásticas medidas contra WhatsApp”, escribió el legislador en Telegram.

El regulador de las comunicaciones ruso, Roscomnadzor, advirtió previamente de que WhatsApp podría ser completamente bloqueado en este país, pese a su popularidad entre los usuarios rusos.

“La limitación paulatina de las llamadas en WhatsApp comenzó en agosto, de lo cual Roscomnadzor informó a los medios. Las limitaciones se implementan por etapas, permitiendo a los usuarios comenzar a utilizar otros sistemas de mensajería. Recomendamos mudarse a los servicios nacionales”, informó la entidad en un comunicado.

Roscomnadzor señaló que “en el caso de que el sistema de mensajería no cumpla las exigencias de la legislación rusa, entonces será bloqueado totalmente”.

Según el diputado ruso, las autoridades han sacado lecciones de las políticas de WhastApp.

“La conclusión fue que los propietarios de la plataforma de mensajería no solo hacen caso omiso a su uso con fines ilegales, sino que participan activamente en actividades ilícitas”, dijo.

El Kremlin denunció la semana pasada que quienes piden la destitución de Witkoff tras la filtración a la prensa de su conversación telefónica con el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, buscan “frenar el tímido impulso hacia el arreglo pacífico”.

Al tiempo que se mostraba indignada con las filtraciones, Rusia quitó hierro a la conversación telefónica en la que Witkoff llamó a Ushakov a trabajar en un plan de paz y le recomendó que el presidente ruso, Vladímir Putin, llamara al líder estadounidense, Donald Trump, para felicitarle por su éxito diplomático en Gaza.

Las autoridades rusas han reconocido que aparte de conversaciones por canales de comunicación seguros, los representantes de Moscú y Washington han usado WhatsApp para algunos contactos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

RoskomnadzorRusiaAppleFacetime

