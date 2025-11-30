Al menos un muerto y 11 heridos tras un nuevo ataque con drones de Rusia contra la capital de Ucrania

Durante la madrugada de este domingo, un ataque ruso con drones provocó la muerte de una persona y dejó 11 heridos, entre ellos un menor, en Víshgorod, localidad situada en las afueras de Kiev.

El gobernador regional de Kiev, Mykola Kalashnyk, confirmó la información con un mensaje oficial e indicó que los servicios de emergencia acudieron de inmediato para asistir a los afectados y evaluar los daños estructurales.

Kalashnyk informó que la región padeció “otro ataque con drones del enemigo”. Además, agregó que las ofensivas rusas se dirigen con frecuencia hacia la infraestructura civil, lo que activa el despliegue de equipos de rescate tras cada episodio. Este hecho mantiene en alerta a la población de la zona central de Ucrania y aumenta la inseguridad en las áreas periféricas de la capital.

“Médicos y psicólogos trabajan en el lugar. Se brinda toda la asistencia necesaria”, agregó el jefe de la región. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania informó que las llamas originadas por el impacto de un proyectil alcanzaron viviendas del 1º al 6º piso de un edificio de nueve plantas.

Sin embargo, en esta jornada, ocurrió otro hecho similar, donde un bombardeo lanzado desde territorio ruso incluyó cerca de 36 misiles y unos 600 drones contra Kiev y distritos aledaños, de acuerdo con lo informado por Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, a través de sus redes.

Volodimir Zelensky lamentó públicamente la muerte y heridas de civiles por el primer ataque (Reuters)

El mandatario lamentó la muerte de tres personas y la elevada cantidad de civiles heridos a raíz del ataque, que afectó distintos servicios esenciales de la zona.

A raíz de la ofensiva, se produjeron cortes extensos en el suministro eléctrico, dejando sin luz a más de 500 mil usuarios en la capital, a otros 100 mil en la región y a unos 8 mil en la zona de Járkov, mientras localidades como Sumi, Poltava y Chernígov también sufrieron daños significativos.

El Ministerio de Energía indicó que las cuadrillas técnicas trabajan para restablecer el servicio, aunque se mantienen atentos ante riesgos de nuevos ataques.

Más de quinientos mil usuarios en Kiev quedaron sin luz tras el bombardeo (Europa Press)

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó sobre la reducción en el suministro y presión de agua en ciertos barrios, además de reportar incendios en varios edificios residenciales.

La administración militar local ubicó al menos una víctima fatal bajo los escombros en el distrito de Sviatoshyn, mientras en Shevchenki se brindó atención a un menor herido. Durante la jornada, las autoridades insistieron en la necesidad de permanecer a resguardo ante la amenaza persistente de misiles y drones, como señaló el jefe de la Administración Militar del Óblast de Kiev, Tymur Tkachenko.

Zelensky recalcó la urgente necesidad de reforzar las defensas aéreas ucranianas y solicitó a la Unión Europea acciones concretas sobre el uso de activos rusos bajo sanción para fortalecer la respuesta nacional frente a los ataques. El presidente destacó la labor ininterrumpida de los equipos de emergencia en los sectores más afectados y expresó su agradecimiento a los aliados internacionales.

Volodimir Zelensky lamentó públicamente la muerte y heridas de civiles por los ataques (Europa Press)

En el ámbito diplomático, el equipo negociador ucraniano viajó a Estados Unidos para tratar el plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, según comunicó Zelensky en sus redes. La delegación, encabezada por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, lleva el mandato de acelerar discusiones para abrir vías diplomáticas al conflicto.

(Con información de AFP)