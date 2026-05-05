Colombia

Proponen nuevas vías para la pensión pagando IVA, ahorrando desde que es un niño o con un hipoteca

El envejecimiento de la población muestra diferencias en Colombia. La región central, que incluye Bogotá, Antioquia y el centro del país, presenta un proceso más marcado

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Marisol Acosta Garibello, cofundadora e integrante de Andel y exdirectiva en Colpensiones, anotó que "hay que contemplar propuestas disruptivas para garantizar la protección en la vejez, distintas al aumento de la edad de jubilación" - crédito Carlos Roberto Reyes/Programa Longevidad Saludable

La opción de financiar la protección para la vejez mediante el consumo, el ahorro desde el nacimiento y el aprovechamiento de activos como la vivienda empezó a tener mayor presencia en la discusión sobre pensiones en Colombia, después de que especialistas señalaran la limitada cobertura del sistema de jubilaciones en el país.

Esto, teniendo en cuenta también que solo el 28,5% de los adultos mayores en Colombia recibe una pensión, cifra que advirtió la cofundadora de la Asociación Nacional de la Economía de la Longevidad (Andel) y exdirectiva de Colpensions Marisol Acosta Garibello al presentar propuestas innovadoras durante el II Foro Longevidad y Centenarios en Barranquilla. Las alternativas planteadas por la experta para lograr una vejez digna y mayor cobertura pensional en Colombia incluyen el recaudo pensional mediante consumo, el ahorro desde la infancia con capital semilla y la utilización de la hipoteca inversa para transformar el apoyo social a la vejez.

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El panorama actual, según ella, es crítico. “En Colombia solo 2,2 millones de personas mayores han alcanzado una pensión, es decir, el 28,5 % de este grupo poblacional”, indicó. Aunque subsidios como Colombia Mayor amplían la cobertura al 38% de los adultos mayores, dijo que “todavía existe un vacío alarmante: 2,5 millones de personas mayores, equivalentes al 38,6 %, carecen de cualquier tipo de protección económica”.

La herramienta www.soyactuario.com.co permite regularizar periodos omitidos desde la entrada en vigor de la Ley 797 - crédito Colprensa
A principios de 2026, Colombia cuenta con aproximadamente 2,2 millones de pensionados, de los cuales más de 1,8 millones están a cargo de Colpensiones. Se estima que más de 500.000 personas adicionales alcanzan la edad de jubilación este año - crédito Colprensa

Asimismo, explicó que los ingresos en la etapa de retiro están fragmentados. “El 45% proviene de pensiones, el 30% deriva de ingresos laborales —en su mayoría informales—, el 15% corresponde a activos como vivienda propia o vehículos productivos y el 10% a transferencias estatales”. Para ella, el desglose evidencia la urgencia de alternativas que incluyan a quienes quedan fuera del sistema tradicional.

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Estudios citados por Acosta Garibello desmienten la pasividad en la vejez. “El 18% de los micronegocios en Colombia están liderados por personas mayores y el 70 % de estos emprendimientos superan los diez años de existencia”, puntualizó.

Alternativas para una vejez digna en Colombia

Ante esto, propuso tres mecanismos disruptivos para garantizar la protección social.

  • Recaudo pensional mediante consumo (IVA): el ciudadano compra, la administración tributaria registra el pago con facturación electrónica y el 1% del consumo se desvía automáticamente a una cuenta individual de seguridad social.
  • Ahorro desde la infancia: se invierte un capital semilla al nacer y el Estado o el mercado lo gestiona hasta los 65 años. Por ejemplo: $1.000.000 a una tasa del 7% anual podría transformarse en $80.000.000 sin aportes adicionales cuando el individuo alcance la edad de retiro.
  • Monetizar el patrimonio inmobiliario por medio de la hipoteca inversa: el 57% de las personas mayores en Colombia tiene vivienda propia totalmente pagada, lo que los convierte en portadores de un “activo oculto” que puede traducirse en ingresos para la vejez. Sin embargo, advirtió, el riesgo de esta alternativa está en el conflicto que se pueda presentar con los herederos.
Además de la edad, se requieren al menos 1.300 semanas cotizadas en Colpensiones (aproximadamente 26 años). En fondos privados, la pensión depende del capital acumulado, aunque se debe cumplir la misma edad - crédito Luisa González/Reuters
Además de la edad, se requieren al menos 1.300 semanas cotizadas en Colpensiones (aproximadamente 26 años). En fondos privados, la pensión depende del capital acumulado, aunque se debe cumplir la misma edad - crédito Luisa González/Reuters

Desigualdad regional y brechas de género en protección social

El impacto del envejecimiento no es uniforme en Colombia. Acosta Garibello detalló que “el envejecimiento se concentra con mayor fuerza en la región central —Bogotá, Antioquia y el centro del país—, mientras que las zonas rurales enfrentan dinámicas de informalidad laboral que llegan al 75%”.

La exdirectiva de Colpensiones destacó el desafío de la feminización del cuidado en la vejez. Anotó que “la carga de cuidar a terceros recae mayoritariamente en las mujeres mayores, haciéndolas elegir entre el cuidado o el trabajo, lo que dificulta cumplir las semanas de cotización para una pensión”. Aunque el bono por cuidado reconoce hasta 50 semanas por cada hijo, la dirigente sostiene que persisten retos para lograr la equidad de género en protección social.

Lecciones internacionales para el sistema pensional colombiano

Marisol Acosta Garibello invitó a observar experiencias de otros países. Como ejemplos, dijo que Dinamarca y Países Bajos implementan ajustes automáticos de la edad de jubilación según la expectativa de vida, lo que evita discusiones políticas frecuentes.

En Colombia, la edad para pensionarse actualmente es de 57 años para mujeres y 62 años para hombres - crédito Luisa González/Reuters
En Colombia, la edad para pensionarse actualmente es de 57 años para mujeres y 62 años para hombres - crédito Luisa González/Reuters

Mientras que Japón optó por la flexibilidad laboral y el retiro gradual, tratando a los mayores no como una carga, sino como agentes productivos y consumidores con alto poder adquisitivo.

El futuro de la longevidad en manos de todos

Para la cofundadora de Andel, el debate sobre la pensión en Colombia y la protección durante la vejez no puede recaer solo en el Estado o en las empresas. Reflexionó que “el tema del envejecimiento no es solo responsabilidad de las instituciones, las empresas o la política pública. Es, ante todo, una responsabilidad individual: ‘¿Qué estoy haciendo desde ahora para ver ese yo del futuro?’”.

Asumir la longevidad como una trayectoria que se construye desde la infancia exige iniciativas sociales y financieras a largo plazo, así como un cambio en la percepción colectiva y en el diseño institucional del país.

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