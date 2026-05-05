México

Evelyn Salgado anuncia colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional en Guerrero

La gobernadora asistió a la ceremonia de Toma de Protesta del General de Brigada de Estado Mayor, Juan Ignacio Hernández

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La gobernadora de la entidad estuvo presente en un evento de las fuerzas armadas este 5 de mayo. Crédito: X - @EvelynSalgadoP
La gobernadora de la entidad estuvo presente en un evento de las fuerzas armadas este 5 de mayo. Crédito: X - @EvelynSalgadoP

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, reafirmó la colaboración entre su gobierno y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en declaraciones hechas luego de participar en la toma de protesta del General de Brigada de Estado Mayor, Juan Ignacio Hernández, como comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo.

En el evento, la mandataria destacó que su administración ha trabajado con las fuerzas armadas para fortalecer la seguridad y la paz en Guerrero, planteando que la coordinación institucional tiene como objetivo que la paz y el bienestar llegue hasta el último rincón del estado.

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Salgado afirmó que el trabajo conjunto con la Defensa continuará siendo realizado con respeto pleno a los derechos humanos y el objetivo de llevar bienestar, justicia y tranquilidad a todas las regiones.

Además, la mandataria reconoció la labor del Ejército Mexicano, la Marina, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional y las corporaciones estatales de seguridad, cuya intervención ha estado presente en las ocho regiones guerrerenses para atender emergencias.

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A la ceremonia acudieron funcionarios de los tres poderes estatales y autoridades federales, entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandro Carabias Icaza, el comandante de la Octava Región Naval, Martín Enrique Barney Montalvo, y el fiscal general del estado, Zipacná Torres Ojeda.

Coordinación estatal y presencia militar en Guerrero

La administración estatal afirmó que mantendrá la coordinación interinstitucional para asegurar la cobertura de seguridad en zonas urbanas y rurales.

La gobernadora arribó al sitio para formar parte de la toma de protesta del nuevo comandante de la 35 Zona Militar. Crédito: X - @GuerreroComSoc
La gobernadora arribó al sitio para formar parte de la toma de protesta del nuevo comandante de la 35 Zona Militar. Crédito: X - @GuerreroComSoc

Salgado resaltó que el despliegue de fuerzas federales ha permitido fortalecer la presencia institucional en el territorio y brindar apoyo a la población ante contingencias. Asimismo, con motivo del 5 de mayo, la gobernadora hizo referencia al aniversario de la Batalla de Puebla para destacar el valor del Ejército como símbolo de unidad y soberanía, y aseguró que ese legado se reflejó en el respaldo cotidiano a la ciudadanía guerrerense.

El relevo en el mando de la 35 Zona Militar representa, según Salgado, una oportunidad de robustecer la estrategia de seguridad a través de la experiencia profesional de Hernández Velasco, quien cuenta con más de 40 años de trayectoria militar. La mandataria expresó su confianza en que la coordinación con la Defensa permitiría enfrentar los retos en materia de seguridad y justicia.

Nuevo mando aportó experiencia para la estrategia de seguridad

La llegada del General Hernández Velasco fue interpretada por el gobierno estatal como un refuerzo para la estrategia de coordinación entre autoridades.

La gobernadora de la entidad reafirmó que su administración continuará trabajando en coordinación con la Defensa. Crédito: X - @GuerreroComSoc

Salgado sostuvo que la colaboración diaria con las fuerzas armadas se reflejó en la atención a emergencias y la protección de la población en todas las regiones del estado.

El evento protocolario marcó el inicio de una nueva etapa en la colaboración entre las autoridades estatales y federales, enfocada en la consolidación de la paz y la justicia en Guerrero.

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