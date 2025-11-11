Polémica en Canadá: sacrificaron a más de 300 avestruces sanas por un brote de gripe aviar

El sacrificio de más de 300 avestruces sanas en Canadá desata polémica internacional por la gestión de la gripe aviar H5N1 (Crédito: Captura de video)

El sacrificio de más de 300 avestruces sanas en una granja de Columbia Británica, Canadá, ha generado conmoción y debate internacional tras la decisión de las autoridades de ejecutar a los animales para contener un brote de gripe aviar H5N1. La medida, llevada a cabo la noche del jueves 6 de noviembre de 2025, se realizó pese a la férrea oposición de los propietarios de Universal Ostrich Farms y la atención de figuras públicas y defensores del bienestar animal, según reportó Daily Mail.

La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA, por sus siglas en inglés) justificó la acción como parte de las medidas para frenar la propagación de la gripe aviar H5N1, una cepa altamente contagiosa que había sido detectada en la granja en diciembre de 2024.

En ese momento, se reportaron alrededor de 30 muertes de avestruces en tres semanas, y las pruebas confirmaron la presencia del virus en dos ejemplares. Según registros de la agencia, las muertes continuaron hasta mediados de enero, alcanzando un total de 69 aves. Tras meses de vigilancia y una disputa legal, la CFIA ejecutó el sacrificio masivo, argumentando que era necesario para proteger tanto a las aves domésticas como a las silvestres de la región.

El operativo se desarrolló al anochecer, cuando vehículos oficiales ingresaron a la propiedad y el sonido de disparos se extendió durante horas. Al amanecer, los cuerpos de los avestruces permanecían cubiertos por lonas en el corral donde habían vivido, según constató AP.

La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos defiende la eliminación de las aves como medida para frenar la propagación del virus H5N1

La familia Pasitney, propietaria de la granja, denunció la medida como un error irreparable. Katie Pasitney, hija de la dueña Karen Pasitney, expresó al medio británico: “Cometieron un error, estos animales no son aves de corral, algunos tenían 35 años y cada uno tenía un nombre. Mi madre perdió todo lo que amaba. Esos pájaros eran su felicidad”.

El impacto emocional se sumó a la indignación de los defensores del bienestar animal y de quienes apoyaron la causa de la familia. Los Pasitney insistieron en que las aves estaban sanas y no representaban un riesgo para la salud pública. “Se llevaron todo. Tienen que responder por esto. El mundo debe saber lo que hicieron”, declaró Katie Pasitney al Daily Mail. Durante la noche del sacrificio, numerosas personas se congregaron en las inmediaciones de la granja, rezando y exigiendo que se detuviera la matanza.

La familia Pasitney, propietaria de Universal Ostrich Farms, denuncia la pérdida total de su granja tras la intervención de las autoridades

La controversia trascendió las fronteras canadienses y atrajo la intervención de figuras públicas estadounidenses. El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., envió una carta abierta a la CFIA en la que advirtió sobre las consecuencias de destruir rebaños enteros sin pruebas y evaluaciones actualizadas. “La destrucción indiscriminada de bandadas completas sin pruebas y evaluaciones actualizadas puede tener consecuencias significativas, incluida la pérdida de valioso material genético que podría ayudar a explicar los factores de riesgo de mortalidad por H5N1”, escribió.

A su llamado se sumaron el médico y presentador Dr. Mehmet Oz y el empresario John Catsimatidis, quienes solicitaron una prórroga para permitir el estudio científico de los avestruces. Dr. Oz incluso ofreció adoptar a los animales en su rancho de Florida, pero la propuesta fue rechazada por las autoridades canadienses.

El desenlace legal se produjo el mismo jueves, cuando el Tribunal Supremo de Canadá rechazó la apelación presentada por los propietarios de Universal Ostrich Farms, quienes buscaban anular la orden federal de sacrificio. Esta decisión eliminó el último obstáculo jurídico y permitió a la CFIA proceder con la eliminación de las aves.

En un comunicado, la agencia reiteró que la medida respondía a la necesidad de contener el brote de gripe aviar H5N1, que había causado la muerte de decenas de aves en la granja desde diciembre del año anterior.