Mundo

Polémica en Canadá: sacrificaron a más de 300 avestruces sanas por un brote de gripe aviar

El operativo se desarrolló al anochecer, cuando vehículos oficiales ingresaron a la propiedad y el sonido de disparos se extendió durante horas. La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos justificó la acción como parte de las medidas para frenar la propagación de la H5N1, una cepa altamente contagiosa

Guardar
El sacrificio de más de
El sacrificio de más de 300 avestruces sanas en Canadá desata polémica internacional por la gestión de la gripe aviar H5N1 (Crédito: Captura de video)

El sacrificio de más de 300 avestruces sanas en una granja de Columbia Británica, Canadá, ha generado conmoción y debate internacional tras la decisión de las autoridades de ejecutar a los animales para contener un brote de gripe aviar H5N1. La medida, llevada a cabo la noche del jueves 6 de noviembre de 2025, se realizó pese a la férrea oposición de los propietarios de Universal Ostrich Farms y la atención de figuras públicas y defensores del bienestar animal, según reportó Daily Mail.

La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA, por sus siglas en inglés) justificó la acción como parte de las medidas para frenar la propagación de la gripe aviar H5N1, una cepa altamente contagiosa que había sido detectada en la granja en diciembre de 2024.

En ese momento, se reportaron alrededor de 30 muertes de avestruces en tres semanas, y las pruebas confirmaron la presencia del virus en dos ejemplares. Según registros de la agencia, las muertes continuaron hasta mediados de enero, alcanzando un total de 69 aves. Tras meses de vigilancia y una disputa legal, la CFIA ejecutó el sacrificio masivo, argumentando que era necesario para proteger tanto a las aves domésticas como a las silvestres de la región.

El operativo se desarrolló al anochecer, cuando vehículos oficiales ingresaron a la propiedad y el sonido de disparos se extendió durante horas. Al amanecer, los cuerpos de los avestruces permanecían cubiertos por lonas en el corral donde habían vivido, según constató AP.

La Agencia Canadiense de Inspección
La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos defiende la eliminación de las aves como medida para frenar la propagación del virus H5N1

La familia Pasitney, propietaria de la granja, denunció la medida como un error irreparable. Katie Pasitney, hija de la dueña Karen Pasitney, expresó al medio británico: “Cometieron un error, estos animales no son aves de corral, algunos tenían 35 años y cada uno tenía un nombre. Mi madre perdió todo lo que amaba. Esos pájaros eran su felicidad”.

El impacto emocional se sumó a la indignación de los defensores del bienestar animal y de quienes apoyaron la causa de la familia. Los Pasitney insistieron en que las aves estaban sanas y no representaban un riesgo para la salud pública. “Se llevaron todo. Tienen que responder por esto. El mundo debe saber lo que hicieron”, declaró Katie Pasitney al Daily Mail. Durante la noche del sacrificio, numerosas personas se congregaron en las inmediaciones de la granja, rezando y exigiendo que se detuviera la matanza.

La familia Pasitney, propietaria de
La familia Pasitney, propietaria de Universal Ostrich Farms, denuncia la pérdida total de su granja tras la intervención de las autoridades

La controversia trascendió las fronteras canadienses y atrajo la intervención de figuras públicas estadounidenses. El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., envió una carta abierta a la CFIA en la que advirtió sobre las consecuencias de destruir rebaños enteros sin pruebas y evaluaciones actualizadas. “La destrucción indiscriminada de bandadas completas sin pruebas y evaluaciones actualizadas puede tener consecuencias significativas, incluida la pérdida de valioso material genético que podría ayudar a explicar los factores de riesgo de mortalidad por H5N1”, escribió.

A su llamado se sumaron el médico y presentador Dr. Mehmet Oz y el empresario John Catsimatidis, quienes solicitaron una prórroga para permitir el estudio científico de los avestruces. Dr. Oz incluso ofreció adoptar a los animales en su rancho de Florida, pero la propuesta fue rechazada por las autoridades canadienses.

El desenlace legal se produjo el mismo jueves, cuando el Tribunal Supremo de Canadá rechazó la apelación presentada por los propietarios de Universal Ostrich Farms, quienes buscaban anular la orden federal de sacrificio. Esta decisión eliminó el último obstáculo jurídico y permitió a la CFIA proceder con la eliminación de las aves.

En un comunicado, la agencia reiteró que la medida respondía a la necesidad de contener el brote de gripe aviar H5N1, que había causado la muerte de decenas de aves en la granja desde diciembre del año anterior.

Temas Relacionados

Gripe aviar H5N1Universal Ostrich FarmsColumbia BritánicaAgencia Canadiense de Inspección de AlimentosFamilia PasitneySacrificio de animalesStruthio BioScience Inc.Newsroom BUE

Últimas Noticias

China ordenó el retiro de dos aplicaciones de citas gay de las tiendas móviles

Las plataformas Blued y Finka fueron eliminadas por decisión de la autoridad de ciberespacio, en medio de un contexto de creciente presión sobre la comunidad LGBTQ+

China ordenó el retiro de

Cuando los lagos se vacían: el inesperado vínculo entre la sequía y los terremotos en África Oriental

Nuevas investigaciones revelan cómo la disminución del nivel de lagos puede desencadenar movimientos sísmicos y erupciones volcánicas, obligando a repensar la gestión de recursos hídricos y los sistemas de prevención de desastres en el continente

Cuando los lagos se vacían:

El festival de marionetas de Malí desafía las amenazas de los militantes yihadistas para celebrar la cultura

En medio de bloqueos y amenazas, miles de personas participaron en un colorido desfile de títeres gigantes, celebrando la cultura y la resiliencia en la capital del país durante el evento Rendez-Vous Chez Nous

El festival de marionetas de

Ucrania atacó la refinería rusa de Saratov por séptima vez en el año y golpeó una terminal petrolera en Crimea

El Estado Mayor ucraniano confirmó el ataque nocturno a la planta situada a 600 kilómetros del frente, que produce más de 20 tipos de derivados del petróleo utilizados por el ejército ruso

Ucrania atacó la refinería rusa

El calvario de los rehenes de Hamas, contado por Matan Zangauker a un mes de su liberación: “Creí que no saldría con vida”

Un testimonio impactante sobre las condiciones inhumanas, la manipulación y el miedo constante que vivieron los secuestrados por los terroristas durante dos años de guerra en Gaza

El calvario de los rehenes
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sacar los “dólares del colchón”:

Sacar los “dólares del colchón”: el pedido urgente de la Cámara de Comercio al Congreso para reanimar el consumo

Barrio de Bogotá recomendado por IA para comprar apartamento: se destaca por seguridad y transporte

Creadora de contenido explica las diferencias entre los tamales mexicanos y colombianos: “Perdonen a mexicanos, pero para mí, número uno, tamales colombianos”

Promesa del fútbol colombiano murió ahogado en una represa de Córdoba: iba a jugar con San Lorenzo de Argentina

Médicos le salvan la vida a niña de 7 años al extraerle un tumor de la tráquea

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Netflix unirá a la oferta de videopódcast programas originales y exclusivos

El escritor David Szalay ganó el Premio Booker por “Flesh”

Casi el 80% de los niños de 10 y 11 años está en alguna red social y el 20% le dedica más de 10 horas el fin de semana

Marc Márquez: "Espero subirme a una moto bastante antes de los test de Sepang"

Nace la Alianza Mejor Prevenir para construir un sistema sanitario "más equitativo, sostenible y humano"

ENTRETENIMIENTO

Ed Sheeran habló acerca de

Ed Sheeran habló acerca de su salud mental: “Nunca superas la depresión por completo, pero tienes períodos de idas y vueltas”

La serie documental “Marines” explora el día a día de soldados y altos mandos durante ejercicios de combate en el océano Pacífico

Demi Moore: biografía, películas y su último éxito en la pantalla

Jacob Elordi relató el impacto de encarnar a Frankenstein: “Este papel era parte de los deseos imposibles”

Un encuentro entre leyendas: el día que Burt Reynolds emocionó a Brad Pitt antes de su adiós