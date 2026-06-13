Petro y el ministro de Defensa se pronunciaron sobre la captura de alias Chala: “El que sigue es Primo Gay”

La operación, realizada en zona de peaje en Flandes, permitió ubicar al acusado por tortura y homicidio ocurridos en Briceño, Antioquia, tras una acción conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía - crédito Ministro de Defensa

La captura de alias Víctor Chala, señalado como cabecilla de la estructura treinta y seis de las disidencias de las Farc y responsable del asesinato y tortura del periodista Mateo Pérez Rueda en la zona rural de Briceño, Antioquia, fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el presidente, Gustavo Petro.

La operación se realizó la noche del 12 de junio de 2026 en el peaje del municipio de Flandes, Tolima, donde fueron detenidas otras cinco personas y se incautaron armas, dinero y vehículos.

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Pedro Sánchez y Gustavo Petro destacaron que la detención de Víctor Chala es el resultado de una acción coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía.

“Por más que quisiera correr, iba a ser capturado. Anoche nuestra Policía Nacional capturó a ”Víctor Chala", integrante de la estructura 36 y señalado como el asesino, pero también torturador de nuestro periodista Mateo Pérez en el área rural de Briseño, Antioquia”, informó el ministro Sánchez.

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Subrayaron que el capturado está acusado de delitos, incluidos asesinato, extorsión y desplazamiento forzado, y confirmaron que la recompensa por información para su captura ascendía a $500 millones.

El procedimiento del 12 de junio terminó con la aprehensión de un señalado jefe armado y cinco acompañantes, además del decomiso de cuatro pistolas, 115 cartuchos, 33 millones de pesos, siete celulares y una camioneta Toyota - crédito captura de pantalla / X

El presidente reiteró el compromiso del Gobierno para que “Chala”, junto con los demás implicados, responda ante la justicia colombiana.

Perfil criminal de alias Víctor Chala y respuesta del Gobierno

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, describió la trayectoria del detenido con estas palabras: “Víctor Chala tenía una trayectoria de más de diez años de estar asesinando, extorsionando, secuestrando, confinando y desplazando campesinos, principalmente en Antioquia”.

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Señaló que por “Chala” existía una recompensa de hasta $500 millones y que buscaba intimidar a la región del Tolima, especialmente en Ataco, donde la minería ilegal financia actividades delictivas. Durante el operativo, las autoridades incautaron 4 pistolas, 8 proveedores, 115 cartuchos, $33 millones en efectivo, 7 celulares y una camioneta Toyota.

Sánchez resaltó: “El que sigue es Primo Gay, cabecilla principal de la estructura treinta y seis, por quien hay una recompensa de hasta $640 millones”.

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El Ministerio de Defensa indicó que el capturado habría participado durante una década en asesinatos, secuestros, confinamientos y desplazamientos, con impacto sobre comunidades rurales, mientras extendía su influencia hacia Tolima mediante amenazas e intimidación - crédito Minsiterio de Defensa

El ministro enfatizó que la misión de las autoridades se mantiene: reafirmó que los responsables enfrentarán la justicia como respuesta institucional a estos crímenes.

Operativo policial y reacción del presidente Petro

El presidente Gustavo Petro confirmó públicamente los detalles de la operación: “Ha sido capturado Víctor Chala, autor del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia. Fue una operación conjunta de la Policía y la Fiscalía y se realizó en el municipio de Flandes, en el Tolima”.

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Petro resaltó que en los días recientes las fuerzas de seguridad han intensificado sus acciones, logrando la incautación de 5,3 toneladas de cocaína (11.684 libras) tras un trabajo conjunto de la Armada, la Policía y el Ejército. Subrayó que esta coordinación institucional busca enfrentar las amenazas de las estructuras armadas ilegales en zonas estratégicas del país.

Previamente, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había explicado sobre Alias Chala que: “Muy seguramente este criminal estará jugando con desinformar a la población. A esa persona que sabe en este momento dónde está ese criminal, llame al uno cinco siete o al uno cero siete. Esa información va a permitir salvar vidas, pero también puede recibir una recompensa de hasta quinientos millones de pesos”. Muchas gracias.

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Exigencias y advertencias ante el proceso judicial

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, instó a que el proceso judicial avance con firmeza y recordó antecedentes: “Petro, ahora no lo vaya a soltar como hizo con Calarcá después que lo habíamos capturado aquí en Antioquia”.

El mandatario reclamó garantías judiciales y advirtió que seguirá el caso en la Fiscalía, tras recordar el precedente de 2024 con alias Calarcá, capturado y luego excarcelado como gestor de paz - crédito Policía Nacional

Aseguró que la administración departamental estará atenta a la actuación de la Fiscalía General de la Nación, exigiendo rigor y sin excepciones para los implicados en delitos como terrorismo y homicidio. El gobernador expresó agradecimiento a los soldados y policías. Llamó a la población a mantener la esperanza en la superación de la violencia y recalcó la necesidad de enfrentar a los responsables para que la justicia se cumpla plenamente.

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