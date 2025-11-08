Mundo

Zelensky volvió a pedir a sus socios europeos aumentar la presión sobre Rusia tras los últimos ataques contra Ucrania

“Los objetivos de los terroristas siguen siendo los mismos: la vida civil, los edificios residenciales, nuestro sector energético y la infraestructura”, señaló el presidente ucraniano

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pidió este sábado a los europeos aumentar la presión sobre Rusia e hizo un balance sobre nuevos ataques rusos en el curso del día con más de 450 drones y 45 misiles.

Rusia lanzó más de 450 drones de ataque y 45 misiles de diversos tipos contra Ucrania. Y los objetivos de los terroristas siguen siendo los mismos: la vida civil, los edificios residenciales, nuestro sector energético y la infraestructura”, dijo Zelensky en su cuenta de Facebook.

“Se necesitan sanciones para privar a Rusia de los medios para continuar la guerra que inició y que sigue prolongando. Agradecemos todas las medidas que ya han tomado nuestros socios, pero los ataques rusos demuestran que es necesario intensificar la presión”, agregó.

Concretamente, Zelensky pidió una decisión europea para dedicar los activos rusos congelados a la defensa de Ucrania e intensificar las sanciones sobre el sector energético ruso.

Debe haber una decisión europea sobre los activos rusos congelados, sanciones adicionales y apoyo y refuerzo para la defensa de Ucrania. Y por cada ataque de Moscú contra la infraestructura energética —dirigido a perjudicar a la población civil antes del invierno— debe haber una respuesta con sanciones dirigidas a toda la industria energética rusa, sin excepciones”, subrayó.

Zelensky dijo que la energía nuclear rusa todavía no está sujeta a sanciones y pidió una mayor presión sobre el comercio de petróleo y gas.

“Esperamos decisiones relevantes de Estados Unidos, Europa y el G7. Gracias a todos los que están dispuestos a ayudar y actuar para proteger vidas”, indicó.

Zelensky, dijo este viernes que el Ejército de su país ha establecido en 314 el número de soldados rusos que han conseguido entrar en la disputada ciudad de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk.

“En la misma ciudad, en su interior, hay, según los datos de los militares, 314 rusos”, declaró Zelensky, según informa la agencia pública ucraniana, Ukrinform.

La cifra parece contrastar con los partes oficiales rusos sobre la situación en la ciudad. Según dijo Moscú el jueves, en las 24 horas anteriores las fuerzas rusas habían tomado 64 edificios en Pokrovsk y sus alrededores.

Zelensky explicó que las fuerzas rusas han intensificado su cerco desde fuera sobre la ciudad en los últimos días, llevando a cabo 220 ataques en sólo 72 horas.

También este viernes, el Ejército ucraniano había informado de una disminución de la actividad rusa durante el jueves en ese frente, que tendría como objetivo reducir el alto número de bajas.

El Ejército ucraniano también explicó que continúa tratando de localizar y eliminar a los centenares de soldados rusos que han conseguido entrar en la ciudad, muchos de ellos infiltrándose a través de las defensas ucranianas que la protegen.

Blogueros militares rusos y ucranianos discrepan sobre el grado de control que han logrado establecer los infiltrados rusos.

Mientras los rusos dan por ocupada buena parte de la ciudad, desde Kiev se mantiene que esas mismas zonas son escenario de combates en los que ninguno de los dos bandos ha llegado a imponerse.

Rusia sostiene además que las tropas de Kiev están prácticamente rodeadas en Pokrovsk.

Ucrania reconoce grandes dificultades logísticas, pero niega cualquier bloqueo, si bien voces dentro y fuera de su Ejército han pedido que se evacúe la ciudad cuanto antes para evitar bajas o la captura masiva de soldados.

(Con información de EFE)

