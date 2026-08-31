La Segura reveló la millonaria cifra que tuvo que pagarle a la Dian: nunca había declarado renta

La creadora de contenido Natalia Segura respondió que por errores que cometió en su juventud debió pagar una millonaria cifra - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La Dian le cobró cara la inexperiencia a Natalia Segura, conocida como La Segura: la influencer caleña acumuló una deuda de más de 2.000 millones de pesos colombianos con la autoridad tributaria por años de ingresos sin reportar.

La revelación ocurrió en el podcast Me vale Eva, de la periodista Eva Rey, cuando esta le preguntó directamente quién tenía más dinero en la cuenta, ella o su esposo, Ignacio Baladán. La respuesta abrió una confesión que la creadora de contenido no tenía planeada.

La Segura atribuyó el problema a su juventud cuando inició en la creación de contenido y a la falta de conocimiento financiero durante sus primeros años de crecimiento en redes sociales, que la llevaron a gastar, pero no a reportar.

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La historia de amor de Ignacio Baladán y Natalia Segura Instagram.

“Yo estaba muy joven, yo no sabía qué era una factura electrónica. No tenía responsabilidad de nada y tampoco tenía conocimientos de la ignorancia”, admitió ante Rey. Así describió esa etapa: trabajaba, ganaba, pero no reportaba.

Fue la propia Dian la que llegó a cobrarle. “Luego vino la Dian y me dijo: ‘Linda, tú nos debes algo’”, relató entre risas durante la entrevista.

La deuda superó los 2.000 millones de pesos, cifra que Eva Rey fue acotando a través de preguntas sucesivas hasta que La Segura confirmó que el monto no llegó a los 3.000 millones. Entre esos dos valores quedó el costo de años de desconocimiento tributario.

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Un proceso largo del que ya salió

El relato de la influencer fue enfático en que la situación quedó resuelta, aunque no minimizó el esfuerzo que implicó. “Gloria a Dios, me ha ido superbién, he trabajado muchísimo, pero a mí la Dian me agarró y me dio por delante y por detrás”, dijo. Años de trabajo sostenido le permitieron saldar la deuda por completo.

Natalia Segura esta planeando en el lanzamiento de su nueva marca - crédito @la_segura / Instagram

“Sí fue un proceso muy fuerte en el cual literalmente me tocó trabajar para pagar las consecuencias de mis actos”, reconoció. Hoy, según sus propias palabras, duerme más tranquila.

La Segura es una de las creadoras de contenido con mayor audiencia en Colombia. El año pasado dio a luz a su hijo Lucca, y desde el embarazo mantuvo a sus seguidores al tanto de cada etapa, en línea con la transparencia que, según ella misma ha dicho, marcó su trayectoria en redes.

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Cabe mencionar que quien no presente su declaración de renta ante la Dian puede terminar pagando hasta el 20% de sus ingresos brutos en multas, y en los casos más graves, enfrentar procesos penales por evasión tributaria.

El plazo para que las personas naturales cumplan con este trámite del año gravable 2025 vence el 26 de octubre de 2026. El calendario opera de forma escalonada según los dos últimos dígitos del NIT o de la cédula de ciudadanía.

La Dian aclara que la obligación de declarar renta en Colombia no depende de la pensión - crédito Colprensa

Qué pasa si se presenta tarde

Quien entregue la declaración fuera del plazo, pero lo haga por cuenta propia, queda sujeto a la sanción por extemporaneidad. Si tiene impuesto a cargo, la multa equivale al 5% del valor del impuesto por cada mes —o fracción de mes— de retraso, con un techo del 100% del tributo.

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Si no hay impuesto a cargo, la Dian calcula la sanción sobre los ingresos brutos del año gravable: 0,5% mensual. Cuando tampoco hubo ingresos, aplica el 1% del patrimonio líquido del año anterior por cada mes de demora.

En cualquiera de los tres escenarios, la multa mínima es de 10 UVT. Con la Unidad de Valor Tributario fijada en $52.374 para 2026, ese piso equivale a $524.000, así el retraso sea de un solo día.

Cuándo las sanciones se duplican

El panorama cambia radicalmente cuando la Dian detecta la omisión antes de que el contribuyente actúe. En ese caso, el porcentaje mensual sube al 10% del impuesto a cargo, y la entidad puede imponer una sanción adicional de hasta el 20% de los ingresos brutos.

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La omisión total de la declaración activa el artículo 643 del Estatuto Tributario. Esa norma fija la multa en el 20% de las consignaciones bancarias o de los ingresos brutos del periodo investigado —el que resulte mayor—, sin que pueda ser inferior a $524.000.