‘Lalis’ anunció tutela contra Abelardo de la Espriella por decir ‘Viva Cristo Rey’ en alocución presidencial: “No sea irrespetuoso”

El presidente de la República, en su alocución presidencial, dio cumplimiento al fallo del Juzgado Quinto Laboral de Bogotá, en relación con las participaciones ecuménicas en la ceremonia de transmisión de mando - crédito Presidencia

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El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella ofreciera excusas públicas en la alocución emitida en la noche del 30 de agosto de 2026, por el acto religioso incluido en su posesión del 7 de agosto, en cumplimiento de un fallo judicial que concluyó que esa ceremonia vulneró la neutralidad religiosa y el carácter laico del Estado colombiano.

En su intervención, el mandatario colombiano aseveró que, pese a su credo personal, debe proteger la libertad religiosa de todos los ciudadanos y evitar nuevas manifestaciones de ese tipo en actos oficiales.

“Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado ofrezco excusas por ello (...) Le quiero decir al pueblo colombiano que su presidente hoy más que nunca está firme por la patria y que viva Cristo Rey. Que Dios bendiga a Colombia”, manifestó De la Espriella.

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La representante a la Cámara criticó el mensaje final del presidente colombiano en la alocución del 30 de agosto - crédito Colprensa/Archivo particular

Sin embargo, esa frase final desató controversia en redes sociales entre quienes consideraron que la disculpa no fue enteramente sincera, porque concluyó con una nueva alusión directa a su fe.

Ese fue el caso de la congresista Laura Daniela Beltrán, conocida popularmente como Lalis que, por medio de su cuenta de X, señaló que el presidente no respetó las decisiones de los jueces de la república.

En su mensaje, la representante a la Cámara del Pacto Histórico sostuvo que sus excusas no cumplieron con lo dispuesto por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, que concluyó que esa ceremonia vulneró la neutralidad religiosa y el carácter laico del Estado colombiano.

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Ante ello, la dirigente bogotana no descartó que presente una nueva tutela que, para ella, se reivindique completamente los derechos de los ciudadanos.

La congresista del Pacto Histórico no descartó nuevas acciones judiciales contra el presidente colombiano - crédito @smilelalis/X

“No basta con cumplir formalmente una orden judicial y, minutos después, actuar en sentido contrario a lo que esa decisión buscaba proteger, si el juez le ordenó respetar la neutralidad religiosa del Estado, cerrar una alocución presidencial con “¡Que viva Cristo Rey!” difícilmente puede presentarse como respeto por esa decisión (...) Radicaremos de nuevo una tutela porque es inconcebible que siga con eso. No más, no sea irrespetuoso!!!”, expresó en la red social.

Incluso, su crítica también fue dirigida a aquellos sectores que, según ella, en el mandato de Gustavo Petro, recalcaron la defensa de la Constitución Política de Colombia.

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“Yo sí invito al señor Abelardo de la Espriella a respetar a los jueces de la República. Se la pasaron vociferando que había que proteger las instituciones y la Constitución, pero respetarlas también significa acatar las decisiones judiciales”, agregó.

Abelardo de la Espriella, presidente de la República de Colombia, durante la alocución.​​ del 30 de agosto de 2026 - crédito Presidencia de Colombia

¿Por qué se disculpó Abelardo de la Espriella?

La decisión judicial surgió por una tutela presentada por Omar Alberto Franco Becerra, en la que denunció la inclusión de un acto religioso durante la posesión presidencial que se celebró el 7 de agosto de 2026 en la Arena USC de Cali.

El demandante sostuvo que el acto vulneró sus derechos fundamentales a la libertad de culto y de conciencia. Ante ello, el fallo detalló varios elementos que, a juicio del juzgado, comprometieron la neutralidad estatal: la inclusión de un espacio formal de “invocación y alabanza” en la agenda, la presencia en tarima de líderes de distintas confesiones y la exhibición de una escultura de la Virgen de Fátima en el recinto.

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La ceremonia también incluyó dos sacerdotes católicos, un pastor evangélico y un rabino. A eso se sumó el uso de frases explícitas de fe durante el discurso presidencial y la interpretación de música sacra, como el Hallelujah, en los intermedios del acto.

Abelardo De La Espriella saluda tras prestar juramento como nuevo presidente del país durante la ceremonia de toma de posesión, celebrada en Cali, Colombia, 7 de agosto, 2026. REUTERS/Luisa González

De acuerdo con la sentencia, los servidores públicos conservan su libertad de culto en el ámbito privado, pero están obligados a mantener una estricta neutralidad del Estado cuando actúan en ejercicio de funciones oficiales. El juzgado enmarcó ese criterio en el carácter laico de Colombia desde la Constitución Política de 1991.

La orden judicial no solo exigió la disculpa del jefe de Estado y del presidente del Congreso, Honorio Henríquez. También dispuso una transmisión obligatoria en radio y televisión nacional antes del 30 de septiembre y la expedición de una directiva presidencial para prohibir y restringir expresiones religiosas en actos públicos institucionales de todos los funcionarios del Estado.

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Ante las excusas públicas emitidas por el presidente Abelardo de la Espriella, el ciudadano Omar Alberto Franco Becerra no se ha referido publicamente.