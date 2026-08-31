Mafe Carrascal arremetió contra Abelardo de la Espriella por la forma en que se disculpó por no acatar la neutralidad religiosa: “A la justicia se le respeta”

El presidente de la República, en su alocución presidencial, dio cumplimiento al fallo del Juzgado Quinto Laboral de Bogotá, en relación con las participaciones ecuménicas en la ceremonia de transmisión de mando - crédito Presidencia

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ofreció disculpas públicas tras vulnerar el principio de neutralidad religiosa durante su ceremonia de posesión.

El mensaje, emitido la noche del 30 de agosto de 2026 mediante cadena nacional, respondió a una orden judicial dictada por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá el pasado 26 de agosto.

Según lo transmitido por los canales públicos, De la Espriella acató el fallo que lo obligó a admitir la infracción al carácter laico del Estado colombiano en el evento realizado el 7 de agosto en la Arena USC Cali.

“Para finalizar, y dando cumplimiento al fallo de tutela proferido el 26 de agosto de 2026 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, me permito señalar que la ceremonia de transmisión de mando correspondió a un punto del orden del día de la sesión conjunta del Honorable Congreso de la República, aprobado el 7 de agosto, el día que me posesioné”, expresó el mandatario.

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Abelardo de la Espriella ofreció disculpas por acto religioso en posesión presidencial - crédito Fernando Vergara/AP

El proceso judicial se originó tras una tutela presentada por el ciudadano Omar Alberto Franco Becerra, quien alegó que la ceremonia vulneró derechos fundamentales a la libertad de culto y de conciencia.

El tribunal concluyó que la inclusión de un acto religioso oficial, la presencia en tarima de líderes de varias confesiones, la exhibición de una escultura de la Virgen de Fátima y la interpretación de música sacra, como el Hallelujah, en la agenda institucional constituyeron una infracción al principio de neutralidad del Estado.

De acuerdo con la sentencia, “los servidores públicos están obligados a mantener la estricta neutralidad del Estado en el ejercicio de sus funciones oficiales”, teniendo en cuenta que Colombia es un Estado laico desde la promulgación de la Constitución Política de 1991.

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El juez también señaló que la promoción o financiación de rituales religiosos en actos oficiales puede afectar la igualdad de quienes no profesan ninguna religión o pertenecen a minorías.

Mafe Carrascal arremetió contra Abelardo de la Espriella por excusas tras acto religioso - crédito Mafe Carrascal/Facebook - Luisa Gonzalez/REUTERS

Durante su intervención, De la Espriella reiteró su postura personal, al declarar: “Aunque me identifico como creyente, soy católico, respeto la separación entre la Iglesia y el Estado y garantizaré en el marco de mis funciones las libertades y los derechos de todos los colombianos sin ningún distinto, incluida la libertad de profesar cualquier religión o de no profesar ninguna”.

El mandatario finalizó su mensaje con una nueva referencia a su fe: “Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado ofrezco excusas por ello. Le quiero decir al pueblo colombiano que su presidente hoy más que nunca está firme por la patria y que viva Cristo Rey. Que Dios bendiga a Colombia”.

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Esta última frase generó discusión en redes sociales, donde algunos usuarios pusieron en duda la sinceridad de la disculpa.

La congresista del Pacto Histórico Mafe Carrascal reaccionó desde su cuenta en la red social X a la alocución de Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, quien la noche del 30 de agosto ofreció disculpas públicas por la inclusión de un acto religioso en su ceremonia de posesión.

Mafe Carrascal cuestiona la autenticidad de las disculpas de Abelardo de la Espriella por vulnerar laicidad estatal - crédito @MafeCarrascal/X

Carrascal cuestionó la actitud del mandatario tras escuchar el cierre de su mensaje: “Ah, ya. Cumple con la formalidad de excusarse por transgredir la neutralidad religiosa del Estado y, acto seguido, cierra su alocución con un ‘Que viva Cristo Rey’”.

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La diputada expresó su inconformidad señalando: “¿Qué clase de broma de mal gusto es esta, @ABDELAESPRIELLA? A la Justicia se le respeta”.

Las reacciones al mensaje de la militante del Pacto Histórico Mafe Carrascal en X tras su crítica al presidente Abelardo de la Espriella no tardaron en aparecer.

Un usuario comentó: “Vea niña, recuerde que en Colombia hay muchos festivos que generan y tienen nombres de Santos y cosas relacionadas con Dios, eso también debe siapenderae entonces ya que estamos tan estrictos con eso”. Otro escribió: “Al petrista todo lo que tenga valor y moral le estorba porque son solo delincuentes corruptos”.

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