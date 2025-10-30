Naciones Unidas destacó avances en la distribución de ayuda humanitaria en Gaza

Vehículos de la Cruz Roja transportan los cuerpos de dos rehenes fallecidos, secuestrados durante el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por Hamás, tras ser entregados por militantes de Hamás, en Deir Al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, 30 de octubre de 2025 (REUTERS/Mahmoud Issa)

Más de 24.000 toneladas de ayuda humanitaria entraron a Gaza desde el inicio del cese el fuego a principios de octubre, dijo un funcionario de Naciones Unidas, que pidió más acceso a las oenegés para su distribución.

Aunque la cantidad de ayuda humanitaria es significativamente más grande comparada con el periodo previo al alto el fuego, trabajadores humanitarios aún enfrentan déficits de financiamiento, así como problemas de coordinación con las autoridades israelíes, dijo la ONU.

“Desde el cese el fuego llevamos más de 24.000 toneladas de ayuda a través de todos los puntos de cruce, y reanudamos la distribución de ayuda tanto a nivel comunitario como a nivel de los hogares”, dijo el coordinador especial adjunto de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Ramiz Alakbarov.

El director regional para el Medio Oriente del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Samer AbdelJaber, dijo que en 20 días tras el acuerdo de Hamas con Israel, reunieron “unas 20.000 toneladas de comida en Gaza“.

El entierro de cuerpos palestinos devueltos por Israel en Deir al-Balah, Franja de Gaza, el 27 de octubre del 2025 (AP foto/Jehad Alshrafi)

En la Franja de Gaza, asediada por Israel y sumida en un desastre humanitario, el miedo a un regreso de la guerra atormenta a los habitantes que, agotados, luchan constantemente para abastecerse de agua y alimentos.

Los saqueos en la franja costera han disminuido considerablemente, añadió Alakbarov, lo que ha facilitado la distribución de ayuda.

“La implementación del plan de paz estadounidense de 20 puntos sigue siendo el eje central y es la condición principal para que podamos entregar asistencia humanitaria de manera integral”, afirmó.

Pidió a Israel que permita la participación de oenegés en la entrega de ayuda en Gaza.

“El problema persistente del registro de ONG sigue siendo un cuello de botella. Seguimos destacando el papel esencial que desempeñan las oenegés, especialmente las nacionales, en las operaciones humanitarias en Gaza, y ahora hemos intensificado esto”, señaló.

Israel retiró sus fuerzas de las principales ciudades de Gaza, pero aún controla alrededor de la mitad del territorio desde posiciones en la denominada Línea Amarilla, y se resiste a los llamados para permitir el ingreso de ayuda a través del cruce fronterizo de Rafah con Egipto.

Restos de dos rehenes

Los restos de palestinos no identificados, devueltos por Israel como parte de un acuerdo de alto el fuego, son preparados para un funeral multitudinario frente al Hospital Nasser en Jan Yunis, en la Franja de Gaza, el miércoles 22 de octubre de 2025 (Foto AP/Jehad Alshrafi)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron este jueves la recepción de dos ataúdes entregados por la Cruz Roja en la Franja de Gaza, que contendrían los cuerpos de dos personas secuestradas por Hamas.

Los féretros fueron recogidos en el centro del enclave y trasladados bajo custodia militar hacia territorio israelí.

Según informaron fuentes oficiales, las tropas inspeccionarán los ataúdes antes de cubrirlos con banderas israelíes y realizar una breve ceremonia dirigida por un rabino militar. Posteriormente, los restos serán llevados al Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir, en Tel Aviv, donde se llevará a cabo la identificación formal.

El convoy que transporta los féretros cruzó recientemente la frontera desde Gaza hacia Israel, escoltado por las FDI. En el recorrido también viajan representantes del ejército y familiares de las personas secuestradas, que aguardan con angustia la confirmación de las identidades.

A través de un comunicado, las FDI pidieron respeto y cautela ante la situación, solicitando que se espere la verificación oficial antes de difundir cualquier información sobre los nombres de las víctimas. “La identificación será comunicada primero a las familias”, señalaron desde el ejército israelí.