Donald Trump visita Asia: las cinco preguntas clave de la gira presidencial

El mandatario estadounidense partirá este fin de semana e irá a Malasia, Japón y Corea del Sur para participar en las cumbres de la APEC y la ASEAN

Donald Trump emprenderá una nueva
Donald Trump emprenderá una nueva gira con el Air Force One (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, iniciará el domingo una gira por Asia en un intento por aliviar las tensiones comerciales con los países de la región y buscar una recomposición en las relaciones con China.

La visita comenzará en Malasia, donde participará en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y continuará en Japón, donde tiene previsto reunirse con la nueva primera ministra Sanae Takaichi. El mandatario también participará del foro Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

¿Se reunirá con Xi Jinping?

El tramo más relevante del viaje será el encuentro, a finales de mes, con el presidente chino Xi Jinping durante la cumbre de APEC en Corea del Sur. Según la Casa Blanca, el cara a cara entre ambos líderes está programado para el jueves de la próxima semana, aunque todavía no hay confirmación por parte de China ni detalles sobre la agenda.

Trump espera alcanzar concesiones comerciales, y la reanudación de compras de productos estadounidenses como soja, además de presionar por el levantamiento de restricciones a la exportación de minerales de tierras raras y mayor control del flujo de insumos usados en la fabricación de fentanilo, un tema central para EE.UU.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, se dan la mano mientras caminan por la finca Mar-a-Lago en 2017 (REUTERS/Carlos Barria)

A pesar del optimismo declarado por Trump sobre un posible “acuerdo fantástico”, la reunión coincidirá con la entrada en vigor, el 1 de noviembre, de los nuevos aranceles del 100 % a las exportaciones chinas, lo que aumenta la presión para el diálogo.

Entre los puntos que generan mayor expectativa está el futuro de Taiwán. Los analistas consideran que China presionará a Trump para que Washington declare su rechazo a la independencia de la isla, algo que Beijng considera clave para sus intereses estratégicos.

¿Habrá acuerdos arancelarios para el Sudeste Asiático?

En la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, el presidente norteamericano buscará acuerdos con el bloque, que en conjunto exportó bienes por 312.000 millones de dólares a EE.UU. el año pasado.

El inquilino de la Casa Blanca impuso aranceles recíprocos de entre 10% y 40%, desatando críticas en la región por el riesgo que estas decisiones suponen para las cadenas de suministro globales. Se espera que las discusiones estén centradas en Vietnam y Tailandia, países que representan las mayores contribuciones al déficit comercial estadounidense en la región.

Los aranceles a las importaciones
Los aranceles a las importaciones asiáticas serán un tema de debate entre Trump y los países del continente (REUTERS)

¿El fin de otra guerra?

En Malasia, el líder republicano tendrá por objetivo posicionarse como mediador en el conflicto no resuelto de la frontera entre Tailandia y Camboya, tras un frágil alto al fuego alcanzado en julio.

Malasia logró negociar un cese al fuego provisional tras cinco días de violencia meses atrás que dejaron decenas de muertos y alrededor de 300.000 desplazados. El ministro de Asuntos Exteriores malasio, Mohamad Hasan, afirmó recientemente que Trump está “ansioso” por alcanzar un acuerdo de paz durante la cumbre, un logro que el mandatario estadounidense seguramente buscará capitalizar para consolidar aún más su perfil de mediador internacional.

¿Se reunirá nuevamente con Kim Jong-un?

Donald Trump y Kim Jong-un
Donald Trump y Kim Jong-un en 2019 (REUTERS/Kevin Lamarque)

Respecto a Corea del Norte, aunque por ahora no hay agenda para un cuarto encuentro directo entre Trump y Kim Jong-un, funcionarios estadounidenses no descartan un acercamiento.

Los anteriores intentos de diálogo nuclear entre ambos líderes terminaron sin resultados, y la situación se complejiza por las recientes pruebas de misiles hipersónicos realizadas por Pyongyang y el envío de soldados norcoreanos a Rusia por la guerra en Ucrania.

¿La redada del ICE enfrió las relaciones con Corea del Sur?

El operativo migratorio del ICE del pasado 6 de septiembre en una planta surcoreana en Georgia, donde fueron detenidos 300 trabajadores, generó malestar en Corea del Sur. No obstante, el presidente surcoreano Lee Jae Myung se reunirá con Trump en Gyeongju y buscará avanzar en la implementación de un acuerdo de inversión de 350.000 millones de dólares y la reducción del arancel a los autos coreanos del 25% al 15 %, igualando las condiciones ya existentes para vehículos de Japón y la UE.

