Iquitos, la ciudad que desafía la conectividad: el Amazonas como único acceso

En lo profundo de la selva peruana, se consolida como la urbe más grande del mundo sin acceso por carretera, donde el transporte depende exclusivamente del río Amazonas y de vuelos, marcando un estilo de vida único, según informa Condé Nast Traveler

Por Mirko Racovsky

Iquitos, la ciudad más grande
Iquitos, la ciudad más grande del mundo sin acceso por carretera, es la puerta de entrada al Amazonas (Crédito: Wikimedia commons - Antonio Baratier)

En el corazón de la selva peruana, Iquitos se presenta como la ciudad más grande del mundo sin acceso por carretera, un enclave que desafía la lógica de la conectividad moderna y que, según Condé Nast Traveler, constituye la puerta de entrada a uno de los ecosistemas más fascinantes del planeta: el Amazonas.

Este aislamiento geográfico ha forjado una identidad singular y ha convertido a Iquitos en un destino destacado para quienes buscan experiencias auténticas de naturaleza, cultura y aventura en la región amazónica.

Una ciudad conectada solo por río y aire

La particularidad de Iquitos reside en su acceso exclusivo por vía fluvial o aérea. No existe carretera que la conecte con el resto del país, lo que determina el ritmo de vida y la dinámica social de sus más de 400.000 habitantes.

El río Amazonas, el más largo y caudaloso del mundo, es la arteria vital que enlaza la ciudad con el exterior y con las comunidades ribereñas que se distribuyen a lo largo de la vasta selva. Desde el puerto de Iquitos, embarcaciones de todo tipo surcan las aguas, transportando personas, mercancías y expectativas a través de un entorno donde la naturaleza impone sus propias reglas.

Las embarcaciones que parten del
Las embarcaciones que parten del puerto de Iquitos conectan la ciudad con comunidades ribereñas

La llegada a Iquitos, descrita por Condé Nast Traveler como una travesía hacia lo desconocido, marca el inicio de una experiencia inmersiva en la selva amazónica. El trayecto en barco hacia los lodges situados en plena jungla, como el Ceiba Tops Lodge, se convierte en una aventura, con la oscuridad de la noche, la humedad envolvente y el sonido constante de la fauna local como telón de fondo.

El entorno natural, dominado por la exuberancia de la vegetación y la omnipresencia del río, define la vida cotidiana y la hospitalidad de la región.

Exploración y biodiversidad

Explorar el Amazonas desde Iquitos implica adentrarse en un universo de biodiversidad y actividades únicas. Guiados por expertos locales, los visitantes pueden navegar por el Napo, uno de los principales afluentes del Amazonas, hasta llegar al Centro Amazónico de Estudios Tropicales.

Este centro de investigación, inaugurado en 1993, acoge a científicos de todo el mundo que estudian la riqueza biológica de la zona. Caminatas por senderos apenas marcados permiten observar especies emblemáticas como las ceibas, árboles gigantes cuyas espinas protegen su corteza, o los sumaúmas, cuyas raíces servían de instrumento de comunicación entre comunidades.

La selva, donde en algunos puntos solo penetra un 3% de la luz solar, alberga hasta 400 especies de árboles por hectárea y mil especies de aves, según relata Condé Nast Traveler. El recorrido por puentes colgantes a 35 metros de altura ofrece una perspectiva privilegiada del dosel amazónico y del extenso horizonte verde.

Más de 400.000 personas viven
Más de 400.000 personas viven en Iquitos, una ciudad marcada por su aislamiento geográfico

La vida en torno al Amazonas se manifiesta también en las comunidades ribereñas, como Mazán e Indiana, donde la cotidianidad transcurre entre casas de madera, pequeños comercios y motocarros que sustituyen a los automóviles.

En Indiana, el río sigue siendo el principal medio de transporte, y la aparición del delfín rosado, considerado un símbolo de buena fortuna, es motivo de celebración. Más adelante, la visita a la comunidad Yagua revela la riqueza cultural y espiritual de los pueblos originarios.

Los Yagua, una de las etnias más antiguas de la selva peruana, comparten con los visitantes sus danzas tradicionales, el uso de la cerbatana para la caza y su vestimenta típica elaborada con corteza de árbol y plumas.

La organización colectiva y la creencia en el equilibrio entre el ser humano y la selva son pilares de su identidad, así como la protección de los bosques y la veneración de los espíritus que los habitan. “Llaman la atención detalles de su cultura, tan lejana para nosotros, como la manera en la que organizan la comunidad, pues toman las decisiones de forma colectiva”, destaca Condé Nast Traveler.

La llegada a Iquitos es
La llegada a Iquitos es descrita como una travesía hacia lo desconocido por Condé Nast Traveler (Crédito: Wikimedia Commons/ Percy Meza)

Herencia del auge del caucho

El pasado de Iquitos está marcado por el auge del caucho a finales del siglo XIX y principios del XX, un periodo que transformó la ciudad en un centro cosmopolita y próspero. Los barones del caucho, enriquecidos por la demanda internacional, construyeron mansiones de estilo Art Nouveau, decoraron fachadas con azulejos europeos y mandaron erigir la Casa de Fierro, un edificio atribuido a Gustave Eiffel que aún hoy simboliza el esplendor de aquella época.

Este legado arquitectónico convive con la vitalidad urbana actual, donde el tráfico de mototaxis, coches y autobuses contrasta con la tranquilidad de los mercados y los barrios suspendidos sobre pilotes.

El mercado de Belén, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, ofrece una experiencia sensorial intensa. Suspendido sobre el agua o flotando, según el nivel del río, reúne a centenares de comerciantes que venden desde frutas exóticas hasta remedios ancestrales elaborados con hierbas amazónicas.

La vitalidad urbana de Iquitos
La vitalidad urbana de Iquitos se refleja en el contraste entre el tráfico moderno y los barrios tradicionales sobre pilotes

Al despedirse de Iquitos, la sensación de haber visitado un lugar suspendido en el tiempo permanece. La humedad, el bullicio del mercado y la memoria de la selva acompañan a los viajeros hasta el aeropuerto, donde la civilización parece recuperar su pulso habitual.

Como subraya Condé Nast Traveler, lo que queda atrás es mucho más que una ciudad: es el umbral entre el mundo cotidiano y un universo que sigue latiendo entre raíces, aguas misteriosas y comunidades que mantienen un diálogo constante con la naturaleza.

