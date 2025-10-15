De aliados a enemigos: por qué Pakistán y los talibanes afganos están en guerra

Decenas de muertos en enfrentamientos fronterizos entre Pakistán y Afganistán

Los recientes enfrentamientos violentos entre Afganistán y Pakistán han dejado decenas de muertos en ambos lados de la frontera, poniendo de relieve una paradoja inquietante: dos países que comparten lazos religiosos y culturales, ambos bajo gobiernos islámicos, ahora intercambian fuego de artillería a lo largo una frontera disputada de más de 2.600 kilómetros.

La última escalada comenzó el fin de semana pasado cuando fuerzas talibanes atacaron puestos militares pakistaníes a lo largo de toda la frontera. Pakistán reportó 23 soldados muertos mientras los talibanes dijeron haber perdido nueve hombres, aunque ambos lados afirmaron haber infligido daños mucho mayores al adversario. El miércoles, una nueva ronda de enfrentamientos dejó otros 50 muertos, incluyendo civiles.

El detonante inmediato

Mufti Noor Wali Mehsud, líder del TTP

La violencia se desencadenó después de que Pakistán llevara a cabo un ataque aéreo en la capital afgana de Kabul la semana pasada, que según funcionarios de seguridad pakistaníes tenía como objetivo al líder del grupo militante talibán pakistaní. No está claro si Noor Wali Mehsud, el líder del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), sobrevivió al ataque.

El gobierno talibán acusó a Pakistán de violar el “territorio soberano” de Afganistán. En respuesta, el portavoz de la administración talibán, Zabihullah Mujahid, dijo que sus fuerzas llevaron a cabo ataques “en represalia” el sábado por la noche.

El problema de fondo: el TTP

Un imán reza por las más de 80 víctimas de un atentado reivindicado por los talibanes paquistaníes (TTP). Peshawar, Pakistán. 9 de febrero de 2023. (REUTERS/Fayaz Aziz)

Para entender esta crisis, es esencial comprender qué es el TTP y por qué complica las relaciones entre Kabul e Islamabad.

En 2007, varios grupos yihadistas activos en el noroeste de Pakistán del grupo étnico pastún formaron el Tehreek-e-Taliban Pakistan, que se modeló según los talibanes afganos pero era más radical, tomando su ideología de Al Qaeda.

Durante años, el TTP sembró el terror en Pakistán. Atacaron mercados, mezquitas, aeropuertos, bases militares y estaciones de policía, y también ganaron territorio a lo largo de la frontera con Afganistán. En 2014, el TTP atacó una escuela en la ciudad noroccidental de Peshawar, matando a más de 130 niños. Ese ataque desencadenó una ofensiva militar que en gran medida empujó al grupo hacia Afganistán.

La paradoja del retorno talibán

Un combatiente talibán junto a un cañón antiaéreo cerca de la frontera con Pakistán, en la provincia de Kandahar, tras un intercambio de fuego entre fuerzas de ambos países. 15 de octubre de 2025. REUTERS

Pakistán dio la bienvenida al regreso al poder de los talibanes en 2021, con el entonces primer ministro Imran Khan diciendo que los afganos habían “roto las cadenas de la esclavitud”. Pero pronto Islamabad descubrió que las lealtades de los talibanes estaban en otro lugar.

Desde entonces ha habido un fuerte aumento en los ataques del TTP en Pakistán. Islamabad dice que el liderazgo del TTP y muchos de sus combatientes están basados en Afganistán. Kabul niega rotundamente que el grupo tenga presencia en su territorio.

Según el Centro de Investigación y Estudios de Seguridad con sede en Islamabad, al menos 2.414 muertes se registraron en los primeros tres trimestres de este año debido a ataques del TTP, y 2025 podría convertirse en uno de los años más mortíferos para Pakistán.

Islamabad ha sido acusado de apoyar la insurgencia talibán de dos décadas en Afganistán contra el gobierno respaldado por Estados Unidos —algo que niega— pero cualquier influencia sobre el grupo ha colapsado.

La frontera que divide

La Línea Durand divide a la población pastún entre Afganistán y Pakistán, una división que Kabul considera una separación colonial de familias.

En el centro del conflicto está la Línea Durand, una frontera de 2.640 kilómetros trazada en 1893 por el diplomático británico Henry Mortimer Durand y el gobernante afgano Amir Abdur Rahman Khan. La línea fue creada para servir intereses británicos, principalmente como un amortiguador contra Rusia, y fue impuesta sin estudios topográficos ni consentimiento local, dividiendo tribus pastunes de la noche a la mañana.

Pakistán reconoce esta línea como su frontera internacional, pero Afganistán la rechaza como una división colonial ilegítima que separa a familias pastunes. Desde 2017, Pakistán ha cercado gran parte de ella, provocando la ira de los locales.

¿Qué sigue?

Talibanes patrullan la frontera afgano-pakistaní en Kandahar tras intercambio de fuego con Pakistán. 15 de octubre de 2025. (REUTERS)

Analistas consultados por Al Jazeera sugieren que ambos lados querrán evitar una escalada mayor. Asif Durrani, un ex embajador pakistaní en Afganistán, dijo que “las posibilidades de que este choque se convierta en algo más grande y serio son mínimas”, señalando que “Afganistán no tiene ninguna capacidad militar convencional en comparación con Pakistán”.

Sin embargo, el problema fundamental persiste. Durrani señaló que “el gobierno afgano se niega a reconocer su existencia [la del TTP] en su suelo, y mientras ese irritante grupo permanezca presente, la situación seguirá siendo tensa”.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el domingo que escuchó que “hay una guerra ahora entre Pakistán y Afganistán” y afirmó que se ocuparía del asunto, agregando: “Soy bueno resolviendo guerras”.

Por ahora, la frontera permanece cerrada, los muertos se acumulan, y dos naciones musulmanas vecinas permanecen atrapadas en un ciclo de violencia alimentado por disputas históricas, lealtades divididas y una frontera que nunca ha sido totalmente aceptada por ambos lados.