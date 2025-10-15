Mundo

Recrudecen los combates entre Pakistán y Afganistán: decenas de bajas de soldados y al menos 12 civiles muertos

Nuevos choques entre militares de Islamabad y fuerzas talibanas escaló la tensión. Hay acusaciones cruzadas y se mantienen cerrados los cruces fronterizos

Talibanes patrullan la frontera afgano-pakistaní
Talibanes patrullan la frontera afgano-pakistaní tras un intercambio de fuego entre ambas fuerzas. Provincia de Kandahar, Afganistán. 15 de octubre de 2025. REUTERS/Stringer

Más de una docena de civiles afganos murieron y más de 100 resultaron heridos cuando se reanudaron los combates entre Pakistán y Afganistán a lo largo de su frontera compartida el miércoles temprano, según informaron las autoridades.

Los países han intercambiado fuego a lo largo de la frontera desde el sábado, cuando decenas de personas murieron en múltiples regiones fronterizas. Afganistán afirmó haber matado a 58 soldados paquistaníes en operaciones nocturnas en represalia por lo que llamó violaciones repetidas del territorio y el espacio aéreo afgano. El ejército de Pakistán dijo que 23 de sus tropas habían muerto.

Talibanes patrullan la frontera afgano-pakistaní
Talibanes patrullan la frontera afgano-pakistaní en Spin Boldak tras un intercambio de fuego con Pakistán. 15 de octubre de 2025. REUTERS/Stringer

Los combates del miércoles estallaron antes del amanecer, según funcionarios de ambos lados. La televisión estatal de Pakistán informó más tarde que Afganistán buscaba establecer un alto el fuego en la frontera cerca del pueblo de Chaman, donde se concentraron los combates.

Funcionarios de seguridad paquistaníes y medios de comunicación estatales acusaron a las tropas afganas de “fuego no provocado” que fue repelido en Kurram, un distrito de la provincia noroccidental de Jáiber Pastunjuá. Funcionarios de seguridad y reportes de televisión dijeron que el ejército de Pakistán mató durante la noche a 30 combatientes talibanes afganos cerca de Kurram, en la provincia afgana de Jost, y destruyó una gran instalación de entrenamiento en Afganistán utilizada por los talibanes paquistaníes.

Talibán en un tanque cerca
Talibán en un tanque cerca de la frontera con Pakistán, tras un intercambio de fuego. Kandahar, 15 de octubre de 2025. REUTERS/Stringer

Zabihullah Mujahid, portavoz principal del gobierno talibán en la capital afgana, Kabul, dijo que Pakistán utilizó armas ligeras y pesadas en ataques en el distrito de Spin Boldak en la provincia sureña de Kandahar en Afganistán, que se encuentra frente a la ciudad fronteriza suroeste de Chaman en Pakistán.

Las fuerzas afganas respondieron al fuego y mataron a varios soldados paquistaníes, tomaron puestos militares y capturaron armas, incluidos tanques, dijo Mujahid.

Un herido afgano recibe tratamiento
Un herido afgano recibe tratamiento en un hospital de Spin Boldak, Kandahar, tras un intercambio de fuego entre fuerzas pakistaníes y afganas. 15 de octubre de 2025. REUTERS/Stringer

El ejército de Pakistán rechazó la afirmación afgana el miércoles, diciendo en un comunicado que los combates a lo largo de la frontera de Chaman fueron orquestados por los talibanes en Afganistán “a través de aldeas divididas en el área, sin tener en cuenta a la población civil”.

El ataque fue repelido por las fuerzas paquistaníes, que mataron entre 15 y 20 talibanes afganos e hirieron a muchos otros en Spin Boldak, una ciudad fronteriza en la provincia de Kandahar en Afganistán, dijo el ejército.

El martes, el ejército de Pakistán dijo que los talibanes afganos trabajaron con los talibanes paquistaníes en un intento de asalto a los puestos fronterizos paquistaníes en el distrito de Kurram, pero los ataques fueron repelidos, causando “grandes pérdidas” a las posiciones afganas.

Awais Ahmad, un médico en el hospital de Chaman, dijo que varias personas heridas en el ataque fueron llevadas al hospital.

Testigos en Chaman dijeron que vieron caer morteros cerca de aldeas paquistaníes y se vio a algunas familias evacuando.

“Estos combates han estado ocurriendo desde temprano en la mañana, y las personas que viven cerca del área fronteriza están abandonando el área”, dijo Najibullah Khan, residente de Chaman, quien instó a los países a poner fin a los combates para evitar más bombardeos de aldeas.

Talibán junto a un arma
Talibán junto a un arma antiaérea en la frontera con Pakistán, tras enfrentamientos. Spin Boldak, 15 de octubre de 2025. REUTERS/Stringer

Los enfrentamientos en la larga y porosa frontera se detuvieron temporalmente el domingo tras los llamamientos de Arabia Saudita y Qatar, pero los cruces fronterizos permanecen cerrados.

Los combates renovados subrayan la tensión latente entre los vecinos. El gobierno talibán acusó el viernes a Pakistán de llevar a cabo ataques aéreos en Kabul y en un mercado del este de Afganistán.

Los medios estatales paquistaníes dijeron el martes por la noche que el ejército apuntó a escondites de los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehreek-e-Taliban Pakistan, o TTP, que es un grupo separado pero aliado del Talibán afgano.

Los últimos ataques en Kurram fueron llevados a cabo conjuntamente por fuerzas afganas y combatientes del TTP, y Pakistán destruyó varios puestos afganos e infligió grandes pérdidas en respuesta, dijeron los medios estatales.

Pakistán acusa al gobierno talibán de dar cobijo al TTP, que ha llevado a cabo numerosos ataques mortales dentro de Pakistán. Kabul niega la acusación, diciendo que no permite que su territorio sea utilizado para operaciones contra otros países.

El gobierno talibán afirmó haber atacado a las fuerzas de seguridad paquistaníes en “represalia por los ataques aéreos llevados a cabo por el ejército paquistaní en Kabul”.

(Con información de AP y EFE)

