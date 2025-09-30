Mundo

“Evo Morales fue la causa de la derrota en las elecciones”: Luis Arce acusó a su ex aliado de pactar con la derecha y destruir su gobierno

El presidente boliviano aseguró que Morales, “motivado por la ambición”, dividió a la izquierda, boicoteó proyectos clave en la Asamblea Legislativa y abrió el camino al triunfo de la derecha

Vanshika Jagtap

Por Vanshika Jagtap

Guardar
El presidente de Bolivia, Luis
El presidente de Bolivia, Luis Arce, se dirige a la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 25 de septiembre de 2025. (REUTERS/Jeenah Moon)

El presidente de Bolivia, Luis Arce, responsabilizó directamente a su ex-aliado político, Evo Morales, de la fractura de la izquierda que derivó en su derrota en las elecciones presidenciales. En una entrevista concedida en Nueva York al diario brasileño Folha de Sao Paulo, el mandatario aseguró que Morales actuó “motivado por la ambición” y selló un pacto con la derecha para debilitar su gestión.

“Fuimos divididos (la izquierda) por la ambición de Evo Morales, que siempre quiso ser el candidato (presidencial), a pesar de que sabía que, constitucionalmente, no podía serlo”, afirmó Arce en la Asamblea General de la ONU. El presidente boliviano acusó a Morales de negociar con la oposición en la Asamblea Legislativa con el fin de boicotear proyectos de ley cruciales, especialmente en el ámbito económico, lo que habría derivado en un bloqueo financiero para el país.

“Y eso al final perjudicó no solo al Gobierno sino también al pueblo boliviano, que comenzó a sufrir las consecuencias del estrangulamiento financiero que la derecha promovió en un pacto de sangre con el ‘evismo’ en la Asamblea Legislativa Plurinacional”, sostuvo.

ARCHIVO - El expresidente de
ARCHIVO - El expresidente de Bolivia, Evo Morales, a la derecha, junto a el entonces candidato presidencial del partido, Luis Arce, en Buenos Aires, Argentina, el 17 de febrero de 2020. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

Arce subrayó que la crisis se gestó desde el regreso de Morales al país en 2020, tras su exilio en Argentina, con un plan para volver a postularse en 2025. Según el mandatario, desde entonces el expresidente inició una campaña sistemática de desgaste: “Desde entonces comenzó su tarea de desacreditar, atacar y calumniar al Gobierno. Él pensaba que, con esa lógica de desgaste del Gobierno, sería el candidato que todos querían. Pero se equivocó y los resultados de las elecciones mostraron que, divididos, perdimos todo”.

Para Arce, la ambición de Morales abrió el camino para que en la segunda vuelta presidencial compitan figuras de derecha y extrema derecha, como Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, con propuestas neoliberales.

“Evo Morales fue la causa de la desintegración de la izquierda y de la derrota en las elecciones. Evo es un populista y el resto de nosotros no. La ambición de una persona fue lo que nos llevó a ese problema”, aseveró.

Para Arce, la ambición de
Para Arce, la ambición de Morales abrió el camino para que en la segunda vuelta presidencial compitan figuras de derecha y extrema derecha, como Rodrigo Paz y Tuto Quiroga. (REUTERS/Caitlin Ochs)

El jefe de Estado también atribuyó el fracaso del proyecto de industrialización —incluida la explotación del litio con contratos por 2.000 millones de dólares firmados con empresas chinas y rusas— al pacto entre Morales y la derecha, que impidió la ratificación legislativa.

“Cuando podíamos gobernar por decretos, lo hicimos. Pero, en el momento en que surgían los asuntos estructurales, de grandes inversiones, y había que pedir la anuencia de la Asamblea para créditos internacionales, enfrentábamos esa oposición”, explicó.

Asimismo, vinculó los ataques del expresidente con el frustrado intento de golpe de Estado, al considerar que Morales insistía en una candidatura imposible que generaba mayor tensión política en el país.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Luis ArceEvo MoralesBoliviaUltimas noticias America

Últimas Noticias

El Banco Central Europeo considera que la política arancelaria de Trump tuvo efectos limitados en Europa

La economía de la eurozona mantiene su curso pese a la guerra comercial, mientras la Unión Europea opta por no responder con represalias que puedan agravar la situación según Christine Lagarde

El Banco Central Europeo considera

Israel confirmó la muerte de un terrorista de Hamas que participó en el ataque del 7 de octubre

El Ejército israelí anunció que Momahed Rashid Mohamed Masri, miembro del Batallón Beit Hanun, murió en un bombardeo en Gaza el 9 de septiembre

Israel confirmó la muerte de

Molinos, tulipanes e impuestos a visitantes: así es Zaanse Schans, el pueblo neerlandés que apuesta por el turismo sustentable

La pequeña localidad ubicada en los Países Bajos estableció medidas pioneras para conjugar la vida comunitaria y conservar las tradiciones. Cómo sus iniciativas inspiran a otros destinos europeos

Molinos, tulipanes e impuestos a

François Roudié, embajador de la Unión Europea, explicó nuevo sistema que falicitará el ingreso de colombianos a ese continente a partir del 12 de octubre

A partir del 12 de octubre de 2025, el Sistema de Entradas y Salidas (EES) de Europa comenzará a operar en las fronteras exteriores de los 29 países que conforman el espacio Schengen

François Roudié, embajador de la

El ex presidente del Congo Joseph Kabila fue condenado a pena de muerte en ausencia por traición y apoyo a la rebelión del M23

Durante el proceso se presentaron cargos vinculados a su supuesta participación en el financiamiento y organización de estructuras armadas que operan en el oriente del país, según informaron autoridades y organismos internacionales

El ex presidente del Congo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados Sinuano Día 30 de

Resultados Sinuano Día 30 de septiembre de 2025: todos los números ganadores de HOY

Asesinato de Micky Hair: sigue en vivo toda la información sobre el homicidio que sacude a Polanco en CDMX

Juan Daniel Oviedo llegó a Cali en flota: este es su plan para la ciudad, si es elegido presidente

Reapertura del aeropuerto de Jaén: todo sobre el inicio de vuelos y venta de pasajes

Estas son las 36 preguntas que deben hacerse dos personas para enamorarse en menos de una hora

INFOBAE AMÉRICA
Los hutíes advierten de que

Los hutíes advierten de que atacarán barcos vinculados a empresas petroleras de EEUU pese a la tregua vigente

La flotilla a Gaza llega a la zona de riesgo y avisa de que el buque español puede llegar "tarde"

OpenAI presenta una nueva app social de generación de vídeo con Sora 2

Meloni pide a la flotilla que detenga su avance hacia Gaza tras el plan de Trump

Subieron a cinco los muertos por intoxicación con bebidas alcohólicas adulteradas en Brasil

ENTRETENIMIENTO

La última publicación de Paola

La última publicación de Paola Caldera, la influencer venezolana que murió tras meses de lucha contra la leucemia

El círculo íntimo de Nicole Kidman asegura que Keith Urban ya estaría con otra mujer tras la separación

Nicole Kidman le pidió oficialmente el divorcio a Keith Urban tras 19 años de matrimonio

La historia de amor de Keith Urban y Nicole Kidman: un vistazo a su romance de dos décadas

Josh Hartnett, estrella de ‘Oppenheimer’, fue hospitalizado tras accidente automovilístico con un coche de policía