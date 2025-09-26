Reino Unido acusó a Rusia de utilizar la IA para expandir la desinformación y consolidar su control interno

David Lammy criticó el uso de la IA por parte de Rusia (REUTERS/Eduardo Muñoz)

David Lammy, ministro de Exteriores del Reino Unido, acusó a Rusia de utilizar inteligencia artificial para amplificar el alcance de su propaganda a nivel global, presentándola como parte de una estrategia característica de estados autoritarios.

El canciller dedicó gran parte de su discurso a advertir sobre el impacto mundial de la inteligencia artificial. Según el funcionario británico, la IA “también se emplea para consolidar la represión, expandir la desinformación y dar poder a delincuentes mediante internet”.

La acusación se produjo durante su intervención ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Lammy enfatizó que “estados autoritarios, en particular Rusia, manipulan modelos de lenguaje a gran escala para difundir su propaganda en todo el mundo”. Añadió: “La inteligencia artificial puede fomentar la libertad o intensificar la represión, puede promover la verdad o expandir la mentira, puede fortalecer la ley o reforzar el delito”.

Lammy cruzó a Vladimir Putin por utilizar IA para propaganda rusa a nivel mundial (REUTERS/Ramil Sitdikov)

No obstante, el alto funcionario británico indicó que el Reino Unido está promoviendo un desarrollo intensivo de la IA y enumeró sus aplicaciones positivas, como el desarrollo empresarial, la lucha contra el delito, la investigación médica y los avances en computación cuántica.

Lammy concluyó que para hacer de la IA una herramienta efectiva al servicio de la sociedad, el progreso mundial debe ser coordinado: “Nos arriesgamos a un mundo de desigualdades aún más profundas donde los beneficios de esta tecnología no logren llegar a quienes más lo necesitan”.

En esta misma línea, Reino Unido y Estados Unidos anunciaron el pasado 18 de septiembre un acuerdo tecnológico histórico que incluye cooperación en inteligencia artificial, computación cuántica y energía nuclear, junto con inversiones privadas superiores a 31.000 millones de libras.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer, anunciaron un acuerdo tecnológico entre ambos países (Leon Neal/REUTERS)

El pacto se oficializó durante la visita de Estado del presidente estadounidense Donald Trump a Inglaterra, invitado por el rey Carlos III. El denominado “Acuerdo de Prosperidad Tecnológica” apunta a profundizar la colaboración en innovación avanzada entre ambos países.

Según el comunicado del Gobierno británico, empresas líderes del sector invertirán en la expansión de centros de datos, desarrollo de supercomputadoras y nueva infraestructura energética.

Entre los anuncios, Google destinará 5.000 millones de libras a la construcción de un centro de datos en el condado de Hertfordshire, mientras que CoreWeave, Salesforce y AI Pathfinder sumarán más de 4.000 millones de libras para fortalecer la capacidad de cómputo y la infraestructura de inteligencia artificial local.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, asistió al anuncio oficial de Trump y Starmer (REUTERS/Kevin Lamarque)

El acuerdo contempla además el desarrollo del proyecto Stargate UK, liderado por la empresa británica Nscale junto a OpenAI y Nvidia, que desplegará 120.000 unidades de procesamiento avanzado en el noreste de Inglaterra. Según la nota oficial, este sistema permitirá que empresas y universidades tengan acceso a computación de última generación y aceleren investigaciones científicas y médicas.

Starmer calificó el pacto como “un cambio generacional en la relación con Estados Unidos, que creará crecimiento, seguridad y oportunidades en todo el país”. Por su parte, la ministra de Tecnología, Liz Kendall, subrayó que la alianza representa “un voto de confianza en el sector de inteligencia artificial británico”.

Desde el sector privado, el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, sostuvo que el acuerdo “marca un capítulo histórico en la colaboración tecnológica entre Estados Unidos y el Reino Unido”. El CEO de OpenAI, Sam Altman, afirmó que Stargate UK “consolidará la capacidad de investigación británica en inteligencia artificial y permitirá desarrollar nuevas soluciones que mejoren la productividad y generen crecimiento económico”.

(Con información de EFE)