Mundo

Israel bombardeó objetivos terroristas en Yemen tras el ataque de los rebeldes hutíes con un dron en Eilat

La aviación israelí lanzó una ofensiva contra instalaciones militares y residenciales en la capital Saná, en represalia por la agresión hutí que dejó más de 20 heridos en el sur israelí

Ataques israelíes contra objetivos terroristas en Yemen

Al menos dos personas murieron y decenas resultaron heridas este jueves tras una serie de ataques aéreos israelíes contra objetivos vinculados a los rebeldes hutíes en Saná, la capital de Yemen, según informaron las autoridades del movimiento armado yemení.

La ofensiva se produjo un día después de que los hutíes, apoyados por Irán, lanzaron un ataque con dron contra la ciudad israelí de Eilat, en el sur del país, evento que dejó a su vez una veintena de heridos —dos de ellos en estado grave—, de acuerdo con datos ofrecidos por el servicio de ambulancias israelí.

Testigos presenciales y periodistas de AFP en la zona relataron que se escucharon potentes explosiones en al menos tres puntos de Saná, mientras columnas de humo se alzaban sobre diferentes barrios de la capital. Autoridades hutíes informaron que varios de los blancos atacados por la fuerza aérea israelí incluían complejos militares, un centro de detención y zonas residenciales.

Desde la red social X, el ministro de Defensa israelí Israel Katz declaró que el país había “lanzado un potente ataque contra numerosos objetivos de la organización terrorista hutí en Saná”, describiendo la operación como una respuesta inmediata a recientes agresiones yemeníes. Un comunicado emitido por el ejército israelí especificó que los bombardeos alcanzaron el cuartel general del Estado Mayor hutí, instalaciones de inteligencia y almacenamiento de armamento, así como la sede de relaciones públicas militares de los hutíes.

Un portavoz del Ministerio de Salud hutí, Anees Alasbahi, detalló a la cadena Al Masirah un balance preliminar de “dos mártires y 48 heridos”, advirtiendo que el número de víctimas podría aumentar mientras los servicios de emergencia continúan buscando desaparecidos entre los escombros. Al Masirah transmitió imágenes de viviendas con ventanas destrozadas y calles cubiertas de restos de concreto y metal, junto a vecinos observando la destrucción. La cadena aseguró, citando fuentes de seguridad, que una de las instalaciones atacadas era un centro penitenciario donde permanecen detenidos yemeníes.

El impacto de los misiles israelíes ocurrió justo antes de la emisión televisiva semanal pregrabada del líder hutí Abdel-Malek al-Houthi, hecho que fue confirmado por reporteros de AFP. Varias áreas afectadas fueron acordonadas por las autoridades locales, que han pedido a la ciudadanía no distribuir imágenes de los lugares atacados, al considerar que esto “presta un servicio al enemigo”, según recogió la prensa local.

Las represalias israelíes llegaron tras el ataque hutí con dron del miércoles. Según información recabada por agencias de noticias, la aeronave no tripulada logró evadir las defensas aéreas y estalló en un hotel del balneario de Eilat, causando al menos 22 heridos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el titular de Defensa advirtieron poco después que habría una respuesta “severa”.

Imagen difundida de un dron
Imagen difundida de un dron de los hutíes yemeníes (Foto: EP)

Desde el inicio de la guerra de Gaza en 2023, los hutíes han lanzado decenas de misiles y drones hacia territorio israelí y embarcaciones que consideran vinculadas al país, asegurando que sus acciones buscan mostrar solidaridad con los palestinos. En contrapartida, Israel ha intensificado los bombardeos sobre posiciones militares en Yemen, incluidas instalaciones estratégicas como el aeropuerto internacional de Saná, centrales eléctricas y el puerto de Hodeida, según información aportada por el proyecto británico ACLED y medios internacionales.

En agosto, fuerzas israelíes mataron en un ataque aéreo al entonces primer ministro hutí, Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi, junto con otros altos funcionarios, según reportes recogidos por medios locales. A comienzos del mes en curso, los hutíes informaron que 46 personas murieron en un bombardeo dirigido principalmente contra la operación mediática militar del movimiento.

El ejército israelí comunicó que continuará ejecutando “operaciones ofensivas adicionales contra el régimen hutí en el futuro cercano”, al considerar que los ataques de Yemen representan una amenaza de seguridad nacional y regional.

(Con información de AFP y Reuters)

