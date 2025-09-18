Fuerza, velocidad y simulaciones de emergencia: así es el exigente test físico de la Marina británica

La Marina Real Británica reemplazó su evaluación física anual por una prueba adaptada a las exigencias reales del trabajo a bordo (AFP)

La Marina Real Británica reemplazó su tradicional evaluación física anual por una prueba diseñada para reflejar con mayor precisión las exigencias reales del trabajo a bordo de sus buques.

La iniciativa busca garantizar que todos los marineros mantengan un nivel mínimo de aptitud física, indispensable para enfrentar situaciones de emergencia, desde incendios hasta rescates de heridos. La nueva prueba, denominada Estándar de Empleo Físico (PES), unifica criterios para todas las edades y géneros, y se realiza de forma anual.

El cambio responde a la necesidad de ajustar la evaluación a tareas concretas del servicio naval. Un oficial señaló a The Independent que “si hay un incendio a bordo de un barco, correr 2,41 kilómetros no ayudará mucho”, lo que evidencia la orientación práctica del nuevo estándar.

El objetivo de la Marina es asegurar que cada miembro del personal pueda cumplir con los requerimientos físicos básicos, sin importar su rol específico dentro de la organización.

Preparación y logística de la prueba

El nuevo Estándar de Empleo Físico (PES) unifica criterios para todas las edades y géneros, y se realiza anualmente (REUTERS)

La evaluación se desarrolla en instalaciones especializadas, como el HMS Temeraire en Portsmouth, equipadas con racks de potencia, plataformas, cuerdas de escalada y cintas de correr curvas.

Los participantes usan uniformes y chalecos con peso extra que simulan el equipo real, y el recorrido está diseñado para completarse en tiempo limitado.

El personal asegura que la prueba sea práctica y aplicable a situaciones operativas; según el suboficial Darran Hoare la intención del test es que, “muchas personas se sorprendan con el peso que pueden levantar durante la evaluación”.

La prueba está concebida como un mínimo estándar funcional, que establece la base de fuerza y resistencia necesaria para desempeñarse en situaciones críticas.

Descripción de la prueba PES

La prueba PES mide fuerza, resistencia y estabilidad en siete estaciones, simulando tareas críticas en buques (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prueba PES se estructura en siete estaciones, diseñadas para medir fuerza, resistencia y estabilidad en 15 minutos:

Transporte de pesas rusas x60 mts: dos pesas de 20 kg durante cuatro tramos de 15 mts, superando un obstáculo de 30 cm cada tramo. Levantamiento de Powerbag x20: subir y bajar un powerbag de 20 kg entre cajas de 46 y 122 cm, replicando el movimiento de subir equipo por escaleras. Peso muerto con pesa rusa x12: pesa rusa de 40 kg con pausa de tres segundos en la parte superior, realizando el movimiento a un ritmo controlado. Cuerda de tracción 6 mts: arrastre de dos bolsas de 30 kg unidas a lo largo de un suelo de gimnasio uniforme. Estocadas alternas x12: realizar zancadas con un chaleco de 20 kg y una mancuerna de 7,5 kg en una mano, evaluando estabilidad y fuerza. Arrastre de heridos x15 mts: cuatro bolsas de 20 kg unidas, simulando el transporte de una víctima, desplazándose alrededor de un cono en un recorrido de ida y vuelta. Carga de pesas rusas x60 mts: repetir el transporte inicial de pesas rusas, ahora utilizando también el chaleco de 20 kg.

Cada ejercicio reproduce exigencias específicas del trabajo en un buque, como manipular equipo pesado, mantener el equilibrio y desplazar cargas significativas durante emergencias. La secuencia está diseñada para ser completada en un tiempo máximo de 15 minutos, garantizando la eficiencia de la evaluación.

La evaluación busca garantizar que todos los marineros mantengan un nivel mínimo de aptitud física para emergencias (REUTERS)

Resultados y estadísticas de la Marina Real

La prueba fue implementada con el objetivo de establecer un mínimo estándar funcional y no de generar un filtro extremo. Hasta el 2 de septiembre de 2025, cerca del 90% del personal de la Marina Real completó la evaluación, con una tasa de fracaso general de 0,35% y un 2% entre mujeres.

Aquellos que no aprueban inicialmente participan en un programa de acondicionamiento de 12 semanas, tras el cual pueden presentarse nuevamente.

El enfoque de la Marina se centra en preparar al personal para operaciones específicas, más que en resolver problemas de salud general. Joseph Wood, teniente comandante de la institución, señaló a The Independent que “aprobar esta prueba significa que están preparados para las operaciones, pero no necesariamente que están sanos ni que solucionará la obesidad”.

La evaluación también permite identificar fortalezas y debilidades en la fuerza de los participantes, incentivando entrenamientos posteriores más especializados.

Diseño y propósito operativo

El diseño de la prueba PES se basa en análisis de tareas reales y estándares de la OTAN (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de la nueva prueba PES se basó en un análisis detallado de las tareas más exigentes a bordo, siguiendo un marco de la OTAN para estándares de empleo físico.

El Dr. Steve Powell, jefe de Fisiología Aplicada del Instituto de Medicina Naval, explicó que las tareas críticas se midieron objetivamente mediante consumo de oxígeno y frecuencia cardíaca, seleccionando aquellas que representaban el mayor desafío físico.

La prueba está orientada a replicar demandas reales, incluyendo el transporte de contenedores AFFF para extinguir incendios, arrastres de heridos y movimientos similares a los realizados por bomberos.

La estructura permite evaluar fuerza, resistencia y movilidad de manera práctica, sin requerir largas horas de examen, a diferencia de otras evaluaciones militares que pueden superar las cuatro horas.