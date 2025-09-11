Mundo

Liberaron en Yemen a la subdirectora regional de UNICEF en Jordania tras varios días de detención

Las gestiones diplomáticas y la intervención de organismos internacionales permitieron el regreso de Lana Shukri Kataw tras su retención en Saná, mientras continúa la preocupación global por la seguridad del personal humanitario aún bajo custodia de los hutíes

Guardar
UNICEF alertó sobre la vulnerabilidad
UNICEF alertó sobre la vulnerabilidad de su personal y pidió garantías de seguridad para quienes trabajan en zonas en conflicto (Europa Press)

Lana Shukri Kataw, subdirectora regional de la oficina de UNICEF en Jordania, fue liberada en Saná, capital de Yemen, luego de varios días de detención por parte de autoridades hutíes.

Su regreso a Jordania se concretó este jueves y fue confirmado tanto por el Ministerio de Exteriores jordano como por la Organización de Naciones Unidas. Kataw arribó al aeropuerto militar de Marka, al noreste de Amán, después de una gestión diplomática y coordinación estrecha entre agencias humanitarias y cuerpos consulares, según informaron fuentes oficiales y un comunicado de la cancillería difundido en la red social X.

La detención se produjo en el marco de una serie de arrestos impulsados por el movimiento hutí, organización que domina Saná y amplias zonas de Yemen desde hace casi diez años, en el contexto de una prolongada guerra civil y una crisis regional amplia.

El 31 de agosto, durante una redada en oficinas de la ONU y otras entidades internacionales, al menos diecinueve personas fueron arrestadas, principalmente yemeníes y miembros del personal de Naciones Unidas, incluida Kataw.

Según reportó Europa Press, desde ese momento la ONU estableció contactos diplomáticos multilaterales para negociar la liberación de sus empleados. No obstante, parte de los detenidos, entre ellos personal propio, integrantes de ONG y representantes de misiones diplomáticas, permanecen bajo custodia, según explicó el portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric.

Además, otros voceros destacaron que estas intervenciones coincidieron con una etapa de alta tensión local y regional, tras la muerte, en un ataque aéreo israelí, del primer ministro hutí Ghalib al Rahawi y varios ministros de su gabinete, suceso ocurrido días antes del arresto de Kataw y otros cooperantes.

Ghalib al Rahawi, primer ministro
Ghalib al Rahawi, primer ministro hutí, fue asesinado en un ataque aéreo durante la reciente escalada bélica en Saná (Reuters)

El portavoz Dujarric confirmó la liberación de Kataw y reiteró la preocupación por la situación del resto de los empleados detenidos. Naciones Unidas mantiene gestiones institucionales y bilaterales para lograr su liberación, recordando que la labor de la organización en Yemen es estrictamente humanitaria y que continúan exigiendo la entrega inmediata de todo su personal aún en manos hutíes.

El secretario general António Guterres intervino por medio de contactos diplomáticos con cancillerías regionales con llegada al movimiento hutí, en particular Irán, con el fin de avanzar en la negociación.

António Guterres intervino directamente con
António Guterres intervino directamente con cancillerías regionales para facilitar negociaciones con los hutíes (Reuters)

El Ministerio de Exteriores de Jordania apuntó que, desde el primer momento de la detención, la Dirección de Operaciones y Asuntos Consulares trabajó junto a autoridades nacionales y organizaciones internacionales para garantizar la seguridad y liberación de Kataw.

La situación en Saná se encontró especialmente degradada en los días previos a la liberación, producto de bombardeos israelíes. Según el Ministerio de Salud controlado por los hutíes, un ataque aéreo del miércoles dejó al menos treinta y cinco muertos y más de ciento treinta heridos en la capital yemení

Naciones Unidas insiste en que su labor en Yemen se fundamenta en la neutralidad y la imparcialidad, con la meta de llevar asistencia a millones de personas atrapadas en una de las crisis humanitarias más profundas del planeta.

Temas Relacionados

YemenUNICEFJordaniaLana Shukri Kataw

Últimas Noticias

La OTAN acusó a Rusia de coordinar un ataque deliberado en Polonia para “provocar” una reacción

Líderes europeos denunciaron la ofensiva como una provocación sin precedentes destinada a poner a prueba la capacidad de respuesta de la alianza

La OTAN acusó a Rusia

Estados Unidos lanzó un nuevo paquete de sanciones contra los hutíes de Yemen

Las nuevas restricciones afectan redes de financiamiento y contrabando relacionadas con actores armados en la región, tras una escalada de ataques en el mar Rojo que impacta el tráfico comercial internacional

Estados Unidos lanzó un nuevo

Estados Unidos “no está lejos” de cerrar acuerdos comerciales con India, Taiwán y Suiza, según funcionarios estadounidenses

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, advirtió que aún esperan que Corea del Sur “cumpla con el papeleo”

Estados Unidos “no está lejos”

Persecución en Rusia: la vida bajo condena de trabajo forzado en Norilsk, la ciudad más contaminada del país

Una militante debe adaptarse a un sistema punitivo que crece en regiones remotas, donde las condiciones extremas y la herencia del pasado reflejan las nuevas formas de castigo tras la disidencia en tiempos de guerra

Persecución en Rusia: la vida

Marine Le Pen amenazó con impulsar la remoción del nuevo primer ministro Sébastien Lecornu si no “rompe con el macronismo”

La líder de la ultraderecha francesa exige frenar la inmigración y reducir las aportaciones a la UE mientras espera su juicio de apelación por malversación

Marine Le Pen amenazó con
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Filtran segundo video íntimo de

Filtran segundo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera y las redes explotan sin piedad: TikTok lidera las críticas

Caen cuatro presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa con armamento y chalecos antibalas en Baja California

Multas por circular en moto sin permiso nocturno en Manizales superan los $604.000: así puede solicitar el documento en línea

Semana de Concientización del Cáncer Infantil: INSN organiza feria con actividades educativas y de esperanza

Universidad Nacional se pronunció tras explosión en uno de sus edificios que dejó un herido de gravedad: declaró alerta roja

INFOBAE AMÉRICA
La defensa de Jair Bolsonaro

La defensa de Jair Bolsonaro apelará la condena de 27 años de prisión y llevará el caso ante instancias internacionales

Más de un centenar de personas se reúnen frente a la Embajada de EEUU en Madrid en homenaje al activista Charlie Kirk

El Supremo de Brasil obtiene mayoría para condenar a Bolsonaro por organización criminal en la trama golpista

(Crónica) El Real Madrid saca tajada de Fráncfort y el Atlético empata en su visita al Häcken

La defensa del catalán y las críticas al fallo del TSJC centran la Diada

ENTRETENIMIENTO

Expectativa por el regreso de

Expectativa por el regreso de Foo Fighters: imágenes inéditas y novedades de Studio 606

Nueva era para el sector: dos gigantes del entretenimiento negocian una megafusión histórica

Gorillaz anuncia la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum ‘The Mountain’

El día en que Slash convenció a Charlie Sheen de salvar su vida en rehabilitación

Cine y moda rendirán homenaje a Giorgio Armani: qué se sabe sobre la película que explorará su legado