Los rebeldes hutíes reportaron que su primer ministro fue abatido en un ataque de Israel en la capital de Yemen

Simpatizantes hutíes gritan consignas durante una marcha en Saná, Yemen (AP Foto/Osamah Abdulrahman)

Los rebeldes hutíes, respaldados por el régimen de Irán, afirmaron el sábado que un ataque aéreo israelí abatió al primer ministro del gobierno controlado por los insurgentes en la capital yemení, Saná.

Ghalib al Rahawi murió en un ataque el jueves en Saná junto con varios ministros, según informaron los rebeldes en un comunicado.

El ejército israelí declaró el jueves que había “atacado con precisión un objetivo militar del régimen terrorista hutí en la zona de Saná, Yemen”.

Al-Rahawi, quien se desempeñaba como primer ministro del gobierno liderado por los hutíes desde agosto de 2024, fue atacado junto con otros miembros de su gobierno, controlado por los hutíes, durante un taller rutinario organizado por el gobierno para evaluar sus actividades y desempeño durante el último año, según el comunicado de los rebeldes.

El jueves pasado Israel atacó objetivos terroristas del grupo rebelde hutí en Saná, Yemen (AP Foto/Osamah Abdulrahman)

Los rebeldes hutíes han lanzado misiles repetidamente contra Israel tras el inicio de la guerra en Gaza. El grupo extremista afirma que los ataques son en solidaridad con los palestinos.

En respuesta a esos ataques, Israel y una coalición liderada por Estados Unidos bombardearon las zonas controladas por los rebeldes en Yemen, incluyendo Saná y la estratégica ciudad costera de Hodeida. Los ataques israelíes dejaron fuera de servicio el aeropuerto de la capital yemení en mayo.

El gobierno de Trump, por su parte, anunció el pasado mes de mayo un acuerdo con los hutíes para poner fin a los bombardeos a cambio de que cesaran los ataques contra barcos. Sin embargo, los rebeldes afirmaron que el acuerdo no incluía el cese de los ataques contra objetivos que consideraban alineados con Israel.

A principios de semana, bombardeos israelíes impactaron varias zonas de Saná, causando la muerte de al menos 10 personas y heridas a otras 102, según el Ministerio de Salud, controlado por los hutíes, y funcionarios gubernamentales.

En un comunicado publicado por la agencia de noticias del movimiento, Saba, los hutíes confirman la muerte de Al Rahwi, “junto a varios de sus colegas ministros” todavía no identificados.

“Otros de sus camaradas resultaron con heridas moderadas y graves y actualmente reciben atención médica”, ha añadido el movimiento en un comunicado.

El presidente ‘de facto’ yemení instaurado por los hutíes, Mahdi al Mashat, ha emitido ya un decreto presidencial por el que nombra a Mohamed Ahmed Miftá, hasta ahora vice primer ministro, como sustituto de Al Rahwi.

“En medio de la batalla abierta contra el enemigo israelí, lamentamos la pérdida de un nuevo grupo de grandes mártires entre nuestros líderes nacionales”, ha apuntado la Presidencia yemení. “El enemigo israelí atacó al primer ministro y a varios de sus colegas ministros durante una reunión regular organizada por el Gobierno para evaluar sus actividades y labor durante su primer año de trabajo”, ha añadido.

Varios ministros sufrieron heridas “moderadas y graves” como resultado del ataque israelí. “Están recibiendo atención médica”, ha indicado.

Partidarios hutíes corean consignas durante una manifestación semanal contra Israel en Saná, Yemen, el viernes 29 de agosto de 2025. (Foto AP/Osamah Abdulrahman)

“Las instituciones seguirán prestando sus servicios al pueblo yemení, que lucha, es paciente y perseverante, y no se verán afectadas, independientemente de la magnitud de la pérdida. La sangre de los grandes mártires será el combustible y la motivación para continuar por el mismo camino”, ha remachado.

Fuentes de seguridad israelíes estiman que el ataque del jueves mató al primer ministro y al resto del gabinete hutí entero; sus doce ministros subordinados, según informó el viernes el Canal 12 de la televisión israelí, pero todavía no hay información contrastada sobre este aspecto.

Sin embargo, este mismo sábado, el ministro de Defensa hutí, el general Mohamed Nasser al Atifi, ha publicado un comunicado oficial recogido también por Saba en el que destaca que las fuerzas hutíes están “listas a todos los niveles para enfrentarse al enemigo sionista apoyado por Estados Unidos”. “Estamos con el líder y maestro, que Alá lo proteja. Él nos ordena y nosotros somos los misiles de su ejército”, ha planteado.

Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) y otras facciones palestinas.

Asimismo, han atacado buques y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen en una intervención que Washington y Londres fundamentan en su voluntad de garantizar la seguridad de la navegación en la región. Sin embargo, en mayo los hutíes se sumaron a un alto el fuego anunciado por Estados Unidos.

(Con información de AP y Europa Press)