Emmanuel Macron buscará agilizar el nombramiento de un nuevo primer ministro ante el inminente colapso del gobierno de François Bayrou

El primer ministro francés, Francois Bayrou, y el presidente francés, Emmanuel Macron. LUDOVIC MARÍN/vía REUTERS

Emmanuel Macron se prepara para designar rápidamente a un nuevo primer ministro tras la previsible caída del actual gobierno el lunes, según dos personas cercanas al presidente citadas por Politico Europe. El objetivo del mandatario es contar con un reemplazo para François Bayrou antes del 18 de septiembre, fecha en la que los principales sindicatos del país han anunciado una huelga nacional que podría paralizar sectores estratégicos y agravar el clima de tensión política y social que atraviesa Francia.

La crisis política alcanza un punto crítico cuando el primer ministro François Bayrou enfrenta este lunes una votación de confianza en la Asamblea Nacional, que se prevé perdida tras el rechazo a sus recortes presupuestarios por valor de 43.800 millones de euros, orientados a reducir el abultado déficit de la economía gala. Desde su reelección en 2022, la alianza de Macron perdió la mayoría parlamentaria y ha visto crecer la fragmentación política, con el ascenso de la ultraderecha de Reagrupamiento Nacional como principal fuerza en la cámara.

Tras la previsible dimisión de Bayrou, la Constitución otorga a Macron plena libertad para elegir a un nuevo jefe de gobierno sin plazo estricto, aunque sus asesores consideran clave que este esté operativo antes de la huelga sindical del 18 de septiembre, informaron las fuentes de Politico Europe. En ese paro participarán trabajadores ferroviarios, controladores aéreos, empleados de Air France y funcionarios públicos, lo que amenaza con un bloqueo amplio del país justo cuando el Ejecutivo busca restaurar la estabilidad.

La tensión podría incrementarse aún antes, el 10 de septiembre, cuando el movimiento “Bloquemos Todo” ha convocado a un paro nacional a través de las redes sociales. Según el ministro del Interior, Bruno Retailleau, el gobierno no espera una movilización masiva ese día, aunque ha ordenado a las fuerzas del orden actuar “con la máxima firmeza” y proteger infraestructuras clave como estaciones de tren, refinerías, centrales eléctricas y edificios públicos.

Retailleau aseguró que el movimiento ha sido “captado principalmente por la izquierda radical”, según una circular enviada a los prefectos. Los servicios de inteligencia calculan que la protesta podría reunir a unas 100.000 personas en todo el territorio, aunque su carácter descentralizado complica cualquier previsión. Algunas acciones persiguen bloquear rotondas, boicotear negocios, no usar tarjetas bancarias y tomar instalaciones logísticas. Entre los adherentes figuran tanto fuerzas de la extrema izquierda como de la derecha y sindicatos como la CGT, convocantes de 38 manifestaciones autorizadas ese día.

Un hombre pasa junto a un cartel en una pared que dice "Contra Macron y su mundo. El 10 de septiembre, lo bloqueamos todo, por una vida digna y feliz para todos", en referencia al movimiento de protesta en línea "Bloquons tout", en Nantes, Francia. REUTERS/Stephane Mahe

La crisis económica y el recorte de gastos sociales, incluido el congelamiento de ayudas y la supresión de dos días feriados propuestos por Bayrou, han caldeado los ánimos sociales. Diversos ciudadanos han expresado su desaprobación por la falta de impuestos a las grandes fortunas, mientras puntos de protesta se extienden en el país por la frustración ante el coste de vida, el estancamiento político y la percepción de desconexión entre las élites y la población.

Pese a las presiones de fuerzas como Reagrupamiento Nacional y Francia Insumisa para disolver la Asamblea y forzar elecciones anticipadas, el entorno presidencial descarta esta solución y sopesa alianzas con los socialistas, de acuerdo con fuentes cercanas al Eliseo. Entre los nombres que circulan para encabezar el próximo gobierno figuran Eric Lombard, Bernard Cazeneuve y Pierre Moscovici, todos de perfil técnico y experiencia en el sector público.

(Con información de Reuters y AFP)