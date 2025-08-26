Mundo

La ONU aprobó la creación del primer panel para la gobernanza de la inteligencia artificial

La Asamblea General estableció el primer organismo internacional encargado de definir pautas para el desarrollo y uso de la IA

Guardar
Fotografía de archivo de la
Fotografía de archivo de la Asamblea General de la ONU. EFE/ Ángel Colmenares

La Asamblea General de la ONU aprobó este martes, por consenso, la creación del primer panel científico destinado a la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), fruto de un negociación de varios meses. Sin embargo, el nuevo organismo nace con una limitación clave: su labor abarcará únicamente “ámbitos no militares”, tal como establece la resolución.

Pese al acuerdo general, el debate dejó en evidencia tensiones entre algunos países, en particular con Estados Unidos.

El texto fue impulsado por los embajadores de España y Costa Rica, quienes actuaron como “cofacilitadores” y lideraron un proceso de negociación con Estados miembros y especialistas en IA para lograr un documento ampliamente aceptado.

El panel estará integrado por 40 expertos, seleccionados bajo criterios de equilibrio geográfico, con mandatos de tres años. Contará con dos presidencias, una de un país desarrollado y otra de un país en desarrollo. Su función será emitir evaluaciones científicas sobre “las oportunidades, los riesgos y los impactos de la IA” mediante informes anuales de carácter “no prescriptivo”, es decir, con un valor meramente consultivo.

Los miembros serán designados por la Asamblea General, deberán acreditar experiencia en IA y no podrán pertenecer al personal de la ONU. Asimismo, se celebrará cada año un “diálogo global sobre la IA”, abierto a funcionarios y expertos, para debatir sus implicaciones “en los ámbitos social, económico, ético, cultural, lingüístico y técnico”. Este foro rotará entre Nueva York y Ginebra.

La Asamblea General estableció el
La Asamblea General estableció el primer organismo internacional encargado de definir pautas para el desarrollo y uso de la IA. (REUTERS/Dado Ruvic)

Objeciones de EEUU y Argentina

Aunque el consenso permitió aprobar la resolución, Argentina retiró su apoyo en el último momento. Un representante de su misión argumentó que el texto “plantea elementos que no reflejan las prioridades ni los enfoques que sostiene Argentina”, en particular por incluir referencias al Pacto del Futuro de la ONU, del que el país se ha “disociado”.

Estados Unidos, por su parte, mantuvo su apoyo formal pero marcó distancias. Su delegación aclaró que no respalda las menciones al “género” ni a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y enfatizó que el panel internacional “es no vinculante” y que “no es necesario estar de acuerdo en áreas de entendimiento común”.

Más aún, la representante estadounidense cuestionó la propia esencia del organismo al declarar que su país “rechaza los esfuerzos de organismos globales de hacer valer una influencia indebida sobre la gobernanza de la IA (porque), la sobrerregulación incentiva la centralización, sofoca la innovación e incrementa la posibilidad de censura”.

La creación de este panel marca un hito en la búsqueda de un marco común para regular la inteligencia artificial a nivel internacional. Sin embargo, los desacuerdos latentes entre los Estados miembros evidencian que el camino hacia una gobernanza global será complejo y exigirá un compromiso constante para evitar que el consenso alcanzado se diluya en el tiempo.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Asamblea General de la ONUNaciones UnidasONUinteligencia artificialIAUltimas noticias America

Últimas Noticias

El ejército de Israel completó una operación en el centro de Gaza para destruir infraestructura subterránea de Hamas

Las Fuerzas de Defensa hallaron armas, alimentos y dormitorios en búnkeres que eran empleados por los terroristas

El ejército de Israel completó

Francia abrió una investigación sobre la plataforma Kick tras la muerte de un polémico streamer que emitía en vivo

Esta nueva pesquisa se abrió para determinar si la red social difundió “a sabiendas videos de atentados voluntarios contra la integridad de la persona”

Francia abrió una investigación sobre

SpaceX suspendió de nuevo el décimo lanzamiento de prueba de Starship debido al mal tiempo

La empresa había programado el vuelo inicialmente el domingo, pero lo pospuso por unos problemas técnicos que hoy fueron divulgados por un ejecutivo, Dan Huot, durante la retransmisión del evento

SpaceX suspendió de nuevo el

Francia, Alemania, India, Australia y otros 21 países suspendieron los envíos postales a EEUU a través de la agencia de la ONU

Detuvieron el despacho de paquetes ante la incertidumbre generada por la inminente imposición de aranceles impulsada por la administración Trump

Francia, Alemania, India, Australia y

Celulares a todo volumen, pasajeros irritados y la campaña que busca transformar el transporte de Londres

Una ola de quejas por el ruido en el metro y los autobuses llevó a las autoridades a tomar medidas. La convivencia y el respeto, en el centro de la discusión pública

Celulares a todo volumen, pasajeros
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Arístides Guerrero, ministro electo, asistirá

¿Arístides Guerrero, ministro electo, asistirá a la investidura de la SCJN? Noroña responde

La pobreza extrema en la niñez perpetúa desigualdad de oportunidades: CEEY

Popocatépetl registró 49 exhalaciones en las últimas 24 horas

¿“El Mayo” Zambada no quiere más sangre en Sinaloa? Esto dijo de la “narcoguerra” en el estado desde EEUU

Video: alumnas colocaron una cámara oculta en el aula y descubrieron a su profesora robando

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La Policía de Londres efectuó más de 500 arrestos durante los Carnavales de Notting Hill

María Corina Machado agradeció a Milei haber declarado grupo terrorista al Cartel de los Soles

Robles reprocha a las comunidades falta de prevención y retrasos en pedir medios: "El Ejército no actúa de oficio"

Kenji Fujimori no participará en elecciones de 2026 y afirma ser feliz lejos de política

Robles transmite su "preocupación" por el accidente de los dos militares en Ourense: "Uno de ellos está muy grave"

ENTRETENIMIENTO

¡Se casan! Taylor Swift y

¡Se casan! Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso

Karol G dejó ver el detrás de sus ensayos para los próximos shows que tendrá tanto en Brasil como en París: “Enfocada”

Así es la vida de Bruce Willis tras dos años del diagnóstico de demencia, según reveló su esposa

Critican a Kim Kardashian por el estilo de North West, su hija de 12 años

El giro sorprendente de Brendan Cowell en Avatar: violencia extrema y una nueva razón para temer su regreso a la saga