Mundo

Aenaria: la fascinante historia de la ciudad italiana que quedó sumergida hace 2.000 años tras una erupción volcánica

Los hallazgos subacuáticos en Isquia desafían viejos paradigmas y revelan la magnitud de una ciudad portuaria romana, abriendo nuevas perspectivas sobre el comercio y la vida en la Antigüedad

Por Nazareno Rosen

Guardar
Aenaria, la ciudad romana sumergida
Aenaria, la ciudad romana sumergida en Isquia, resurge tras siglos de misterio gracias a hallazgos arqueológicos (Grosby)

Isquia, isla situada en el mar Tirreno frente a la costa de la región italiana de Campania, ha sido durante siglos un enclave dotado de paisajes modelados por su activa geología volcánica. Conocida hoy por sus aguas termales y exuberancia natural, Isquia ocupa un lugar singular tanto como refugio moderno de bienestar como por la riqueza de su pasado. Esta isla fue llamada en la Antigüedad Pithecusae por los griegos, quienes la colonizaron alrededor del año 750 a.C., atraídos por las aguas termales a las que conferían propiedades curativas y promotoras de los primeros balnearios mediterráneos. La tradición griega dejó huellas profundas: necrópolis, hornos y cerámicas, recuerdos materiales de los primeros asentamientos que ficharon el perfil histórico de Isquia.

Posteriormente, en torno al año 322 a.C., los romanos tomaron posesión de la isla, a la que rebautizaron como Aenaria. El nombre de Aenaria aparece en escritos de autores como Plinio el Viejo y Estrabón, asociándose con acontecimientos militares y actividades marítimas relevantes. A pesar de ello, durante mucho tiempo los estudiosos pensaron que la presencia romana en Isquia había sido efímera, limitada a pequeñas instalaciones costeras, debido a la aparente ausencia de grandes vestigios urbanísticos y quizá también al temor que inspiraba su inquieta actividad volcánica. Sin embargo, los recientes hallazgos arqueológicos bajo la bahía de Cartaromana han transformado esta percepción, demostrando la verdadera magnitud del asentamiento romano en la isla.

La erupción volcánica que sumergió la ciudad romana

La erupción del volcán Cretaio
La erupción del volcán Cretaio en el año 180 d.C. provocó la desaparición de Aenaria bajo el mar Tirreno (Crédito: Ichia.it)

La historia de la sumersión de Aenaria se remonta a alrededor del año 180 d.C., cuando el volcán Cretaio, situado en Isquia, entró en erupción. Las explosiones y los movimientos telúricos asociados generaron un efecto devastador sobre la ciudad portuaria, que acabó engullida por el mar. A diferencia del caso de Pompeya, cuyas circunstancias quedaron documentadas por Plinio el Joven durante la erupción del Vesubio en el año 79 d.C., casi nada ha perdurado sobre los detalles del desastre que vivió Aenaria. No existen fuentes directas ni relatos contemporáneos que describan la destrucción, lo que ha envuelto el suceso en un halo de misterio durante siglos.

Los arqueólogos sostienen que un fenómeno comparado a un tsunami o a violentos terremotos arrastró la ciudad y la hundió bajo varios metros de sedimentos y material volcánico en la bahía de Cartaromana. La falta de registros escritos fue determinante para prolongar durante siglos la condición casi legendaria de la desaparecida ciudad romana, sepultada y olvidada bajo el lecho marino. Solo recientemente, el avance de las tecnologías subacuáticas y el renovado interés por la arqueología marítima han permitido acceder al testimonio físico de aquel acontecimiento catastrófico.

Descubrimientos arqueológicos y redescubrimiento moderno de Aenaria

Las tecnologías subacuáticas y el
Las tecnologías subacuáticas y el interés local impulsan la exploración de las ruinas sumergidas de Aenaria (Crédito: Ichia.it)

Los primeros indicios de la existencia de Aenaria resurgieron en 1972, cuando dos buceadores hallaron fragmentos de cerámica y lingotes de plomo en el litoral de Isquia. Aunque este hallazgo suscitó el interés inicial de arqueólogos como Don Pietro Monti y Giorgio Buchner, las investigaciones de aquel entonces no avanzaron debido a la falta de resultados concluyentes. La bahía quedó restringida y el misterio perduró por décadas.

No fue hasta 2011 que la curiosidad y el empeño local reactivaron la exploración, liderados por colectivos como la cooperativa Ischia Barche y la rama Marina di Sant’Anna. Gracias a sus esfuerzos y a la participación de arqueólogos como Alessandra Benini, se procedió a una excavación sistemática del fondo marino. El trabajo reveló, a solo dos metros bajo las capas volcánicas, los restos perfectamente conservados de un muelle romano de notables dimensiones. A este descubrimiento se sumaron monedas, ánforas, mosaicos, vestigios de villas costeras y los restos de una embarcación. Análisis de radiocarbono confirmaron que las estacas del muelle eran anteriores al siglo I d.C., reforzando la hipótesis de un asentamiento romano de mayor alcance.

Además del muelle, las excavaciones sacaron a la luz equipo naval, piezas asociadas con comercio e incluso objetos militares, lo que sugiere que Aenaria no solo fue un punto de intercambio económico sino también un enclave estratégico. Se hallaron ánforas de diversos orígenes mediterráneos y un poste de amarre decorado con una cabeza de cisne, distintivo de la marina romana. Junto a los restos materiales se encontraron miles de mosaicos, utensilios cotidianos y elementos de la vida doméstica, evidenciando la presencia de una comunidad civil establecida junto al puerto.

Importancia cultural, histórica y perspectivas futuras de las excavaciones

El redescubrimiento de Aenaria transforma
El redescubrimiento de Aenaria transforma la visión histórica sobre la presencia romana en la isla de Isquia (Crédito: Flickr)

La resurrección de Aenaria ha adquirido un significado crucial tanto para Isquia como para la historiografía italiana. Las ruinas sumergidas permiten reinterpretar el pasado romano de la isla, desmontando el antiguo paradigma que minimizaba o negaba la existencia de una ciudad portuaria de magnitud relevante. Cada verano, un equipo multidisciplinario continúa las excavaciones bajo circunstancias complejas, condicionadas por la escasez de recursos y las limitaciones que impone el entorno marino. El impacto principal de estos trabajos no solo ha sido patrimonial y académico, sino también turístico. Las visitas guiadas en barcos de fondo acristalado y las proyecciones en 3D permiten al público general contemplar una fracción viva de la Antigüedad, conectando a los visitantes actuales con la vibrante historia de la isla.

La interpretación del sitio sigue en curso. Los análisis más recientes de materiales y objetos atestiguan la vasta red comercial y cultural de Aenaria, conectada con zonas que abarcan desde Campania hasta el Levante y la Hispania romana. La esperanza del equipo arqueológico es hallar en próximas campañas los cimientos de la ciudad residencial, un descubrimiento que confirmaría la existencia de una urbe completa junto al gran puerto. Incrementar la inversión y aplicar tecnologías como Lidar y georradar resulta clave para el futuro de la exploración.

El redescubrimiento de Aenaria abre una ventana inédita a la vida cotidiana, las dinámicas comerciales y las estrategias militares del Mediterráneo romano, ayudando a reescribir la historia de Isquia y del sur de Italia en general.

Temas Relacionados

MundoItaliaAenariaNewsroom BUE

Últimas Noticias

La ONU exigió a Israel revertir la expansión de asentamientos en Cisjordania y llamó a evitar la escalada en Gaza

El secretario general, Antonio Guterres, advirtió que la construcción de nuevas viviendas israelíes viola la ley internacional y subrayó la necesidad de un alto el fuego inmediato y la liberación de los rehenes para proteger a la población civil

La ONU exigió a Israel

Zelensky advirtió que solo accederá a una cumbre con Vladimir Putin si Ucrania obtiene garantías de seguridad

El presidente ucraniano descartó a China como garante y planteó que la reunión trilateral, que incluiría a Donald Trump, se celebre en Suiza, Austria o Turquía

Zelensky advirtió que solo accederá

Rusia bombardeó Ucrania con más de 600 drones y misiles: al menos un muerto y varios heridos

Los ataques alcanzaron ciudades como Lviv, Mukachevo y Lutsk. Además, el jefe de la administración militar regional, Maksym Kozytskyi, confirmó que “decenas de edificios residenciales resultaron dañados”

Rusia bombardeó Ucrania con más

China expande su maquinaria de espionaje y manipulación con operaciones encubiertas sobre comunidades migrantes

Un informe del servicio de inteligencia de Nueva Zelanda detalla que Beijing emplea organismos estatales, empresas y universidades para vulnerar la soberanía, corromper instituciones y silenciar a sus críticos más allá de sus fronteras mediante métodos engañosos

China expande su maquinaria de

Corea del Norte construyó una base militar secreta cerca de China capaz de albergar misiles nucleares intercontinentales

Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales advierte que la instalación forma parte de una red de entre 15 y 20 bases no declaradas oficialmente por Pyongyang y que sus proyectiles podrían representar una amenaza para Asia y EEUU

Corea del Norte construyó una
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gabriela Guillén desmiente a Bertín

Gabriela Guillén desmiente a Bertín Osborne y confirma que la exclusiva “se ha cobrado”: el precio que habrían obtenido

Presunto feminicida de joven madre en Granada, Meta, fue capturado tras ataque con escopeta

Policías de la SSC asisten a mujer que tuvo labor de parto en el Zócalo de la CDMX

Podría ser el ganador: resultados del Sinuano Noche 20 de agosto

Lotería del Meta resultado del 20 de agosto 2025; el premio mayor fue despachado en Armenia

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno lamenta "profundamente" las

El Gobierno lamenta "profundamente" las sanciones de EEUU a cuatro miembros del Tribunal Penal Internacional

El presidente de Corea del Sur anuncia un plan para lograr la desnuclearización de Corea del Norte

EEUU agradece a Tanzania por repatriar a una mujer y tres niños de un campo de desplazados en el noreste de Siria

El Ibex 35 abre la sesión con titubeos a la espera de Jackson Hole

Otra noche tranquila en Galicia: Sin confinamientos ni evacuaciones por incendios forestales

ENTRETENIMIENTO

Gary Oldman recordó su lucha

Gary Oldman recordó su lucha contra el alcohol: “Pensé que no podría aguantar ni 28 segundos sin beber”

El sorprendente viaje que llevó a Clint Eastwood de ser un joven nadador rebelde a ícono del western internacional

Helen Mirren defendió el género de James Bond: “Soy muy feminista, pero no puede interpretarlo una mujer, no funciona”

La hija de Hulk Hogan cuestionó la versión oficial de su fallecimiento y está en busca de respuestas

Julia Fox se arrepiente por todas sus cirugías estéticas: “Ojalá pudiera volver atrás”