Un soldado muerto y cuatro heridos dejó ataque con drones en El Carmen, Norte de Santander

Bogotá. Noviembre 21 de 2019. Soldados del Ejército de Colombia. (Colprensa - Diego Pineda)

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El Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, unidad de la Segunda División del Ejército Nacional de Colombia, informó que tropas desplegadas en el municipio de El Carmen, en Norte de Santander, fueron atacadas con drones cargados con explosivos y que el hecho dejó un militar muerto.

En su comunicación oficial, indicó que los uniformados estaban en operaciones “orientadas a proteger a la población” cuando fueron “objeto de un ataque mediante el empleo de aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos”.

El Ejército precisó que “como consecuencia de esta acción terrorista, un suboficial fue asesinado y cuatro soldados resultaron heridos”. Añadió que los lesionados, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, fueron evacuados para recibir atención médica especializada.

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La institución anunció que presentará denuncias por lo ocurrido y señaló que “esta unidad adelantará, ante las autoridades competentes, las denuncias correspondientes por el empleo de métodos y medios de guerra que podrían contravenir las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.

El comando identificó al militar asesinado como el sargento segundo Yuver Antonio Gutiérrez Torres y expresó: “Este Comando expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a los familiares, compañeros y seres queridos de nuestro sargento segundo Yuver Antonio Gutiérrez Torres, quien ofrendó su vida en cumplimiento del deber”.

Además, informó que “la Institución ha dispuesto un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento integral a las familias de los militares afectados” e hizo un llamado a la ciudadanía: “Invitamos a la comunidad a suministrar información que permita prevenir nuevas acciones criminales y contribuir a la ubicación de los responsables, a través de la Línea 107 contra el terrorismo”.

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El comando identificó al militar asesinado como el sargento segundo Yuver Antonio Gutiérrez Torres - crédito Ejército Nacional

Dos militares resultaron heridos en ataque a base militar

Dos militares resultaron heridos luego de que un ataque con drones impactara una base en Convención, Norte de Santander, según confirmó el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano. El hecho se produjo de madrugada del 13 de agosto, lo que generó daños en la infraestructura militar y obligó a activar protocolos de evacuación urgente.

Alrededor de las 2:30 a. m., aeronaves no tripuladas equipadas con explosivos sobrevolaron la zona y dejaron una secuencia de detonaciones dentro del recinto castrense. Las víctimas fueron evacuadas con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana para recibir atención médica especializada.

El ataque con drones en Convención fue atribuido por el Ejército a una represalia de grupos armados organizados tras operativos recientes en la región. Se emplearon 43 artefactos explosivos lanzados de manera simultánea, ocasionando daños materiales y poniendo en riesgo tanto a los uniformados como a la población civil.

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Ataque con drones y explosivos del ELN deja militares heridos en Norte de Santander - crédito @jhonjacome/X

El Ejército Nacional rechazó de forma contundente el uso de drones modificados con explosivos por parte de actores ilegales. En palabras del comunicado oficial, esta modalidad “vulnera los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y pone en riesgo no solo a los integrantes de la Fuerza Pública, sino también a las comunidades de la región”.

En el momento del ataque, las autoridades militares organizaron una maniobra de evacuación para atender a los afectados, contando con la colaboración de la Fuerza Aérea. Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial, donde permanecen bajo vigilancia médica.

Este tipo de acciones, explicó la Segunda División del Ejército, corresponde a una reacción de los grupos armados tras intervenciones militares recientes. La institución militar identificó al GAO ELN como la estructura responsable de los hechos, señalando que este grupo ha protagonizado otros incidentes violentos en la zona del Catatumbo.

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El Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano informó que un ataque con drones cargados con explosivos impactó una base militar en el municipio de Convención en Norte de Santander y dejó a dos militares afectados - crédito @Ejercito_Div2/X

Las tropas anunciaron que mantendrán operaciones sostenidas en la región para enfrentar a los responsables y garantizar la seguridad de los habitantes.

La utilización de drones para ataques armados representa un nuevo reto para la seguridad en Norte de Santander. Las autoridades subrayaron que la prioridad es proteger tanto a los miembros de la fuerza pública como a las comunidades que residen en áreas afectadas por la violencia.