“No Space for Bezos”: crecen las protestas en Venecia por la impactante boda de magnate y Lauren Sánchez

Protestas en Venecia por la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez buscan interrumpir la ceremonia millonaria (foto: AFP)

Los carteles con la frase “No Space for Bezos” ondean por los canales de Venecia mientras Jeff Bezos, fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo, se prepara para contraer matrimonio con Lauren Sánchez este fin de semana, en una ceremonia que promete ser una de las bodas más vigiladas y costosas de los últimos años. La unión, tras seis años de noviazgo público, generó protestas locales que podrían interrumpir los festejos previstos entre el 26 y 28 de junio.

Protestas locales y movimiento “Sin espacio para Bezos”

El movimiento “Sin espacio para Bezos” ha organizado protestas con el objetivo de bloquear calles y canales venecianos. Los manifestantes han instalado pancartas con leyendas como “Venicelandia: un patio de recreo digno de un oligarca” y una X roja sobre el nombre del empresario.

Tommaso Cacciari, uno de los organizadores, explicó al diario The New Yorker que planean obstruir el acceso a la Scuola Grande della Misericordia con barcos y objetos hinchables. “Quizá consigamos bloquearlo, pero seguro que tendrán que vernos”, declaró.

Estas protestas se inscriben en una campaña más amplia contra el turismo excesivo que afecta a destinos como Barcelona, Mallorca y Lisboa. Un manifestante citado por The New Yorker afirmó: “No podemos perder la oportunidad de interrumpir una boda de 10 millones de dólares”.

El movimiento 'No Space for Bezos' organiza bloqueos en canales y calles durante la boda del fundador de Amazon (foto: AFP)

Respuesta de los organizadores

Ante las tensiones, la empresa organizadora Lanza & Baucina Limited emitió un comunicado en el que defendió su gestión. La firma, dirigida por el príncipe Antonio Licata di Baucina y el conde Riccardo Lanza, aseguró que su mandato fue claro desde el inicio: “Minimizar cualquier perturbación a la ciudad, el respeto por sus residentes e instituciones y el empleo abrumador de locales en la elaboración de los eventos”.

El comunicado, citado por Page Six, desmintió versiones sobre una reserva masiva de taxis acuáticos. “Los rumores de ‘apoderarse’ de la ciudad son completamente falsos y diametralmente opuestos a nuestros objetivos y a la realidad. Nunca se ha reservado una cantidad exagerada de taxis acuáticos o góndolas”.

La empresa, que también organizó las bodas de George y Amal Clooney y de Salma Hayek con François-Henri Pinault, aseguró que Bezos y Sánchez han apoyado “la ciudad y su importantísima laguna a través de organizaciones sin ánimo de lucro y proyectos asociados”.

La boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez contará con estrictas medidas de seguridad y la llegada de yates de lujo (foto: AFP)

Costo estimado y medidas de seguridad

Aunque no se ha confirmado el presupuesto oficial, medios como The New York Times estiman que la boda costará varios millones de dólares. Según un representante de operadores náuticos locales, se espera la llegada de nueve yates vinculados al evento. Las autoridades informaron que solo se han reservado unos 30 taxis acuáticos para la ocasión.

Darco Pellos, prefecto de policía de Venecia, anunció un refuerzo en las medidas de seguridad. La ciudad prevé una avalancha de paparazzi y medios internacionales, en un escenario similar al que rodeó la boda de Clooney y Alamuddin en 2014.

El yate Koru de Bezos ya navega por el mar Adriático junto con su embarcación de apoyo Abeona, de 75 metros de eslora y equipada con helipuerto. Estas embarcaciones representan una posible vía de salida en caso de que las manifestaciones consigan aproximarse a las zonas restringidas. Sánchez, con licencia de piloto, podría utilizarlas para evitar la atención no deseada.

Bezos y Sánchez han apoyado proyectos benéficos en Venecia y mantienen una presencia activa en el circuito social global (foto: AFP)

Detalles de la ceremonia millonaria

La ceremonia se llevará a cabo en distintas locaciones de Venecia, de acuerdo con fuentes no confirmadas recogidas por The New York Times. Entre los espacios posibles se encuentran una pagoda en la playa del Lido de Venecia, la isla de San Giorgio y la ya mencionada Scuola Grande della Misericordia, un edificio renacentista restaurado con techos altos y columnas interiores.

El enlace tendrá carácter aconfesional y ceremonial. A diferencia de la boda de los Clooney, celebrada en el Ayuntamiento de Venecia, los lugares exactos de esta celebración se mantienen en secreto por razones de seguridad.

Bezos, de sesenta y un años, le propuso matrimonio a Sánchez, de cincuenta y cinco, en mayo de 2023 a bordo del yate Koru, durante una escala cerca del Festival de Cine de Cannes. Escondió el anillo de diamantes rosados bajo una almohada. “Cuando Jeff abrió la caja, creo que me desmayé un poco”, recordó Sánchez en una entrevista con Vogue.

La relación de seis años entre Jeff Bezos y Lauren Sánchez ha transformado su imagen pública y filantrópica (foto: REUTERS)

Lista de invitados de alto perfil

Se prevé la asistencia de unos 200 invitados, incluyendo familiares, figuras del ámbito tecnológico, político y del espectáculo. La pareja tiene siete hijos en total, fruto de relaciones anteriores.

De acuerdo con The New York Times, entre los asistentes podrían figurar Oprah Winfrey, Mick Jagger, Jay-Z, Beyoncé, Eva Longoria, Gayle King y Jewel. También se especula con la presencia de Barry Diller y Diane von Furstenberg, quienes tienen residencia en Venecia.

La despedida de soltera celebrada en París en mayo ofrece más pistas sobre los invitados. A ese evento asistieron Katy Perry, Kim Kardashian y Kris Jenner, así como Veronica Smiley Grazer, ejecutiva de marketing; Lydia Kives, abogada de derechos civiles; y October Gonzalez, presentadora de televisión y esposa del exjugador Tony Gonzalez.

El expresidente Donald Trump no asistirá, pero se espera la presencia de su hija Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner. También se menciona a Bill Gates, quien ya participó en una de las fiestas de compromiso de la pareja.

Contexto de la relación y transformaciones públicas

Durante su relación de seis años, ambos han experimentado una transformación pública considerable. Bezos, conocido por su rol en Amazon y como propietario del Washington Post, ha sido vinculado en distintos momentos con el expresidente Trump, conocido por sus críticas a la prensa.

Por su parte, Sánchez pasó de ser presentadora de noticias en Los Ángeles a convertirse en una figura prominente del entretenimiento y la filantropía. Ha participado en vuelos suborbitales organizados por Blue Origin y protagonizado numerosos eventos de alto perfil junto a su prometido.

La pareja mantuvo una presencia constante en el circuito social internacional, desde fiestas privadas hasta su reciente despedida en París.