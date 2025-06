Wall Street mantiene el equilibrio en medio del fuerte debate económico en Estados Unidos

Una tienda de conveniencia 7-Eleven tiene un cartel en el escaparate que dice "Se busca personal" en Cambridge, Massachusetts, EE. UU., el 8 de julio de 2022. (REUTERS/Brian Snyder/Foto de archivo)

La contratación del sector privado en Estados Unidos se desplomó a su ritmo más lento desde principios de 2023 durante mayo, según datos revelados este miércoles por la firma de nóminas ADP, generando preocupaciones sobre el impacto de la guerra comercial del presidente Donald Trump en la economía más grande del mundo, aunque los mercados bursátiles desafiaron la lógica al avanzar pese a las cifras desalentadoras.

Los números pintaron un panorama desalentador: el empleo del sector privado aumentó apenas 37.000 puestos de trabajo el mes pasado, una caída significativa desde los 60.000 empleos creados en abril y muy por debajo de las expectativas de Briefing.com de 115,000 nuevos empleos.

La reacción de Trump fue inmediata. En su plataforma Truth Social, el presidente arremetió contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, escribiendo: “‘Demasiado tarde’ Powell debe ahora BAJAR LA TASA”, intensificando su presión sobre el banco central independiente para que reduzca las tasas de interés.

Esta presión presidencial llega en un momento delicado para la política monetaria estadounidense. Aunque la Reserva Federal ha comenzado a reducir las tasas desde los niveles altos de años recientes, los funcionarios han procedido con cautela mientras monitorean el progreso en el enfriamiento de la inflación persistente.

El recorte de impuestos incrementará la deuda

El análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso reveló que la propuesta legislativa impulsada por los republicanos, orientada a disminuir impuestos y reducir ciertos programas federales, incrementaría la deuda nacional en 2,4 billones de dólares en los próximos diez años. Según informó The New York Times, este informe no partidista intensifica el debate sobre las posibles consecuencias fiscales de la agenda interna del presidente Donald Trump.

El organismo independiente presentó su evaluación el miércoles, subrayando que el proyecto de ley, lejos de reducir el déficit, lo aumentaría de manera significativa. Este pronóstico ha generado inquietud entre legisladores y analistas, quienes temen que la política económica de la administración de Trump pueda derivar en un endeudamiento gubernamental excesivo.

Señales mixtas en el mercado laboral

Los datos de ADP revelaron un panorama complejo del mercado laboral estadounidense. Nela Richardson, economista jefa de ADP, señaló que “la contratación está perdiendo impulso” después de un inicio sólido del año, añadiendo que el crecimiento salarial también se mantuvo “poco cambiado en mayo”.

Los sectores de servicios como ocio y hospitalidad, así como actividades financieras, todavía registraron ganancias según el reporte de ADP. Sin embargo, las industrias productoras de bienes experimentaron una pérdida neta de empleos el mes pasado, con descensos en minería y manufactura.

Algunos sectores de servicios también vieron pérdidas de empleo, incluyendo comercio y transporte, así como servicios empresariales y educación o servicios de salud. Para aquellos que mantuvieron sus empleos, el crecimiento salarial se mantuvo poco cambiado en 4.5 por ciento, mientras que para quienes cambiaron de trabajo, el crecimiento salarial fue de 7.0 por ciento.

Mercados bursátiles

Fotografía de archivo de un trabajador en la Bolsa de Nueva York (EE.UU.). EFE/EPA/JUSTIN LANE

Paradójicamente, los mercados bursátiles avanzaron el miércoles a pesar de los datos desalentadores sobre el crecimiento del empleo en el sector privado, lo que revivió temores sobre la economía. Los inversionistas también pasaron por alto las duras palabras de Trump sobre China y su duplicación de aranceles sobre acero y aluminio globales.

Las ganancias en los futuros de acciones estadounidenses se evaporaron después de que se publicaran los datos, pero el sentimiento se recuperó para cuando sonó la campana de apertura, y los tres principales índices de Wall Street subieron.

“El reporte... despertó algunas preocupaciones de crecimiento que llevaron a cierto interés de venta instintivo en el mercado de futuros de acciones y cierta compra impulsiva en el mercado del Tesoro”, explicó el analista de Briefing.com Patrick O’Hare.

Los comentarios de Trump calificando a Powell de “demasiado tarde” para recortar las tasas de interés estadounidenses también habían alterado el sentimiento, añadió O’Hare. Sin embargo, señaló que las preocupaciones sobre el crecimiento lento podrían aumentar las expectativas de que la Fed recorte las tasas, “y pocas cosas calman más los nervios del mercado que la idea de recortes de tasas”.

En Asia, la bolsa de Seúl subió más de un 2 %, entrando en un mercado alcista tras subir más de un 20 % desde su mínimo reciente en abril, gracias a la victoria de Lee Jae-myung en las elecciones presidenciales anticipadas de Corea del Sur. El won se apreció frente al dólar.

Las bolsas europeas terminaron dispares. La bolsa alemana subió un 0,8 % después de que el Gobierno anunciara un amplio paquete de desgravaciones fiscales para las empresas con el objetivo de impulsar la inversión y sacar a la mayor economía de Europa de la recesión.

La bolsa de París subió 0,53%, Londres 0,16%, Milan 0,02% y Madrid perdió 0,19&.

La guerra comercial intensifica presiones

Los datos laborales llegaron en medio de una escalada en la guerra comercial de Trump. El presidente duplicó los aranceles globales sobre acero y aluminio al 50 por ciento, intensificando su guerra comercial con enemigos y aliados por igual.

Las tensiones entre Estados Unidos y China se han intensificado nuevamente después de que Trump acusara a Beijing de violar un acuerdo que llevó a una reducción de los aranceles recíprocos entre las dos economías más grandes del mundo. Con Trump posiblemente hablando con el presidente chino Xi Jinping esta semana, el líder estadounidense dijo en su plataforma Truth Social que era “extremadamente difícil hacer un trato” con su contraparte.

Trump expresó su admiración por Xi Jinping, aunque es “muy duro” para alcanzar acuerdos (AP/ARCHIVO)

Carl Weinberg, economista jefe de High Frequency Economics, advirtió sobre las implicaciones más amplias: “Esto podría ser la punta de un iceberg, pero también podría ser un comienzo en falso. Ya sea que este reporte sea preciso o no, los comerciantes e inversionistas leerán el número de hoy como un resultado oscuro para el comercio”.

Expectativas para datos oficiales

Los analistas mantienen una vigilancia estrecha sobre los datos económicos estadounidenses esta semana, con las cifras oficiales de empleo programadas para el viernes. Aunque las cifras de ADP pueden divergir de los números gubernamentales, los expertos están monitoreando los efectos de los aranceles globales de Trump mientras se extienden por la economía más grande del mundo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recortó su pronóstico de crecimiento para Estados Unidos y el resto del mundo, culpando las consecuencias de los aranceles.