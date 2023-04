Google Maps mostró imágenes actualizadas de Mariupol, la ciudad ucraniana devastada por las tropas de Putin

Google Maps actualizó las imágenes satelitales de Mariupol, una ciudad devastada por la guerra de Vladimir Putin

Google Maps actualizó este jueves las imágenes satelitales de la ciudad ucraniana de Mariupol revelando el brutal asedio luego de un año de cruentos combates en el Donbas, región tomada por las tropas y mercenarios de Vladimir Putin en mayo del año pasado.

El panorama es devastador: edificios destruidos, plazas arrasadas, calles desoladas y un sinnúmero de casas reducidas a escombros por el accionar bélico del Kremlin.

En las nuevas imágenes proporcionadas por Google se puede apreciar la destrucción del Teatro Dramático Regional Académico de Donetsk, que sirvió como refugio antiaéreo y donde murieron cerca de 600 personas tras un ataque deliberado de las fuerzas rusas. Sus áreas verdes también fueron calcinadas por la detonación simultánea de dos bombas de 500 kilogramos. Para Amnistía Internacional, este acto irracional ordenado por Putin constituye un ejemplo claro de un crimen de guerra.

“Después de meses de rigurosa investigación, análisis de imágenes de satélite y entrevistas con decenas de testigos, llegamos a la conclusión de que el ataque fue un claro crimen de guerra cometido por fuerzas rusas. Muchas personas resultaron heridas o perdieron la vida en este despiadado ataque”, afirmó en su momento la Secretaria General de la organización, Agnès Callamard.

La destrucción también abarca uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad: el Portcity Shopping Mall, donde a través de las nuevas imágenes satelitales se pueden apreciar los daños en su infraestructura, especialmente en el techo, producto del impacto de misiles y artillería del Kremlin. La actualización de Google Maps también da cuenta de la desolación en la zona, del tendido eléctrico destruido y de campos calcinados.

De acuerdo con una denuncia del asesor del alcalde de Mariupol, Petro Andryushchenko, las imágenes datan del mes de marzo y prueban que las fuerzas rusas también utilizaron varias zonas de la ciudad como lugares para entierros masivos (fosas comunes), según declaraciones recogidas por el medio Kyiv Post.

A estas nuevas fotografías del gigante tecnológico se le suman las ya difundidas por la empresa estadounidense Maxar Technologies que mostraban para el mes de abril del año pasado unas 200 tumbas nuevas en el noroeste de la ciudad de Manhush, a 19 kilómetros de Mariupol. Según denuncias de las autoridades ucranianas, los rusos buscaban desaparecer de las calles de la ciudad su salvaje mortandad con la construcción de nuevas fosas comunes.

Para el mes de mayo del año pasado, el alcalde de Mariupol, Vadim Boichenko, indicó que “estimamos el número de muertos en 22.000. Pero cada vez más hechos demuestran que las consecuencias del crimen racista son mucho peores. Esto requiere una atención especial de la comunidad internacional, así como la terrible situación de la población local durante la ocupación”

La brutalidad de los bombardeos rusos en Mariupol también alcanzaron hospitales y escuelas y violaron el acuerdo entre las partes de establecer corredores humanitarios para evacuar a más de 350.000 civiles, según cifras de Naciones Unidas, pese a los intentos de los rusos de hacer creer que tales ataques no eran producto de su accionar.

“Los horrores infligidos a la población civil dejarán su huella indeleble, incluso en las generaciones venideras”, afirmó la que para esa fecha fungía como Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michel Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

“Padres que tuvieron que enterrar a sus propios hijos, a las personas que presenciaron el suicidio de sus amigos, a las familias destrozadas, a todos aquellos que tuvieron que abandonar una ciudad muy querida con perspectivas inciertas de volver a verla”, afirmó.

Luego de que los rusos tomaran la ciudad a la fuerza, Mariupol se convirtió en el epicentro de torturas, violaciones, secuestros y deportaciones de niños ucranianos. Acciones que le otorgaron al presidente ruso un pase rápido para ser investigado por la Corte Penal Internacional (CPI), que emitió una orden de captura en su contra por las continuas vejaciones y violaciones al derecho humanitario internacional.

Para el tribunal de La Haya existen “motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de niños ucranianos”.

Esta decisión le prohíbe a Putin viajar a más de 120 países y, si se atreve hacerlo, debe ser detenido inmediatamente.

El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, advirtió que “quienes creen que es imposible que Putin sea detenido por los actos cometidos en Ucrania no entienden la historia”.

Pero a Putin poco le importan las sanciones o advertencias que puedan existir en su contra, como es costumbre en este tipo de regímenes autoritarios, y en un claro gesto de provocación, visitó Mariupol luego de la acción tomada por la CPI. Los medios de propaganda rusos hicieron creer al mundo una aparente normalidad, mostrando al presidente ruso recorriendo las calles destruidas y supervisando supuestos trabajos de reconstrucción de la ciudad.

Las reacciones a esta visita no se hicieron esperar.

“Como corresponde a un ladrón, Putin visitó la ciudad ucraniana de Mariupol encubierto en la nocturnidad. Porque además la oscuridad oculta la realidad de una ciudad completamente destruida y sin miradas indiscretas de sus pocos sobrevivientes”, señaló el ministerio de Defensa ucraniano.

A Putin poco le importan las sanciones o advertencias que puedan existir en su contra, como es costumbre en este tipo de regímenes autoritarios, y en un claro gesto de provocación, visitó Mariupol luego de la acción tomada por la Corte Penal Internacional. (REUTERS)

Según cálculos de las autoridades de Ucrania, unos 100.000 civiles continúan atrapados en Mariupol sometidos a una crisis humanitaria sin precedentes: no hay comida, no hay agua, no hay medicinas.

Sin embargo, existe un número importante de militantes ucranianos atrincherados en la planta siderúrgica de Azovstal que dicen que no se rendirán ante las atrocidades de Rusia y que lucharán sin descanso para recuperar la ciudad.

De acuerdo con el gobierno de Zelensky, las campañas de evacuación promovidas tanto por la ONU como por la Cruz Roja, han permitido el desalojo de unas 500 personas en las últimas semanas.

