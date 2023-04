Estonia, Letonia y Lituania convocaron a los embajadores chinos tras las declaraciones del jefe de la diplomacia de Beijing en Francia

El presidente ruso Vladimir Putin estrecha la mano de su par chino Xi Jinping durante su última reunión en Moscú (Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS)

Estonia, Letonia y Lituania, miembros de la Unión Europea, convocaron este lunes a los enviados chinos por los comentarios del embajador de Beijing en París, quien cuestionó la soberanía de las naciones ex soviéticas.

El ministro de Relaciones Exteriores lituano, Gabrielius Landsbergis, dijo que se les pedirá a los diplomáticos que expliquen si “la posición china ha cambiado sobre la independencia y que les recuerden que no somos países postsoviéticos, sino países que fueron ocupados ilegalmente por la Unión Soviética”.

El embajador chino Lu Shaye dijo en una entrevista transmitida por la televisión francesa el viernes que “estos países de la ex URSS no tienen un estatus real en el derecho internacional porque no existe un acuerdo internacional para materializar su estatus soberano”.

Landsbergis también calificó de “totalmente inaceptables” las declaraciones y adelantó que las tres repúblicas bálticas convocarían a los representantes diplomáticos chinos que se encuentran en sus territorios.

Agregó que China se ha puesto “de parte de Rusia” desde el punto de vista “político”.

“Siempre hemos estado diciendo que no confiamos en China como un posible mediador. Ha elegido un bando, de manera definitiva. Está de parte de Rusia, políticamente”, comentó.

Afirmó que las palabras del embajador chino recuerdan a la propaganda rusa sobre Ucrania, que ahora difunde “otro país, que desde nuestro punto de vista es un aliado de Moscú, en muchos casos, si no militarmente, al menos políticamente”.

China's Ambassador to Canada Lu Shaye delivers a speech during the Belt and Road Initiative (BRI) Conference at Carleton University in Ottawa, Ontario, Canada, December 14, 2018. REUTERS/Chris Wattie

Reunión del Consejo Europeo

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, indicó que los ministros de Exteriores de los Veintisiete abordarán este lunes en su reunión en Luxemburgo las declaraciones de Lu Shaye sobre el estatus de las naciones que fueron parte de la URSS.

“Esta declaración del embajador chino sobre la soberanía y existencia de los países que fueron parte de la Unión Soviética es algo que debatiremos”, declaró el político español a su llegada al encuentro de los ministros.

Preguntado por el tipo de respuesta que los titulares de Exteriores darán hoy a las palabras del embajador, respondió que será “con seguridad, una posición fuerte para aclarar cuál es el pensamiento oficial del Gobierno chino sobre la soberanía e independencia de algunos de los Estados miembros”.

En cualquier caso, afirmó que no puede adelantar el resultado de la discusión.

Añadió que los ministros este lunes empezarán a debatir sobre China, con vistas a que en el futuro la UE “recalibre y revalúe” su estrategia hacia Pekín.

“Empezaremos a evaluar cómo tratamos con China, cómo recalibramos nuestra estrategia con China. Hemos hablado mucho de China en los últimos días, pero tendremos que seguir hablando sobre China porque es uno de los temas más importantes de nuestra política exterior”, comentó.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció este mismo lunes que las relaciones entre la UE y China se tratarán en la cumbre de líderes de los Veintisiete de junio.

“Los ministros de Exteriores prepararán esa discusión bajo el liderazgo del alto representante, Josep Borrell”, escribió en Twitter.

El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell (REUTERS/Olivier Matthys)

El domingo, Borrell ya criticó las palabras del diplomático chino, pronunciadas durante una entrevista con la cadena de televisión francesa LCI. Las calificó en Twitter de “inaceptables” y añadió que la UE “solo puede suponer que no representan la política oficial de China”.

El ministro checo de Exteriores, Jan Lipavsky, consideró hoy "totalmente inaceptables" las palabras del embajador y recalcó que Praga "las está denunciando".

"Espero que los jefes de este embajador aclaren las cosas", dijo.

Añadió que se trata de una declaración "sorprendente" por parte de "un funcionario de un Estado que debería entender cómo están construidas las relaciones internacionales".

Antonio Tajani, ministro de Exteriores de Italia (Franck Robichon/Pool via REUTERS)

El titular italiano, Antonio Tajani, manifestó que Pekín es “un interlocutor” que debe “respetar la posición” de la Unión Europea y al propio club comunitario, así como a todos los Estados miembros.

Aseguró que los Veintisiete respetan a China y puso el acento sobre "la importancia de las buenas relaciones".

"Estoy en desacuerdo con el discurso del embajador chino en Francia", declaró.

El ministro estonio, Margus Tsahkna, dijo que está "claro" que Estonia es "un país soberano independiente".

El finlandés Pekka Haavisto indicó que comparte los puntos de vista de Borrell sobre las palabras del diplomático chino y consideró "muy importante" que los países de la UE "coordinen su mensaje hacia China de manera estrecha".

El luxemburgués Jean Asselborn declaró que "la buena noticia" es que en Pekín "parecen haberse dado cuenta del error" del embajador.

“Hace falta que China nos diga que esa posición del embajador en París no es la postura oficial de China”, expuso.

Con información de EFE

