El embajador chino en Francia sinceró la postura del régimen sobre Ucrania: “Estos países ex soviéticos no tienen estatus de soberanía”

Lu Shaye dejó de lado el discurso de neutralidad y reveló lo que realmente piensa el régimen de Xi Jinping

Un programa en vivo y un buen entrevistador pueden convertirse en un combo mortal para toda la estrategia discursiva de un gobierno… Eso mismo le sucedió al embajador chino en Francia, Lu Shaye, que en poco más de 2 minutos se cargó el supuesto plan de paz chino para Rusia y Ucrania, y desnudó la verdadera postura de Xi Jinping sobre la invasión de Putin.

El desliz ocurrió anoche en el ciclo de Darius Rochebin en la cadena francesa de televisión LCI. Con una pantalla gigante de fondo que mostraba a Xi Jinping con Vladimir Putin caminando juntos por el Kremlin, el periodista interpeló directamente al funcionario chino.

“Por favor, aclare su posición porque parece que esta boyando un poco… ¿A sus ojos, es Crimea parte de Ucrania?”, preguntó Rochebin acompañando el peso de cada palabra con un golpe en la mesa, queriendo ser tan claro como fuese posible.

Lo que sucedió después fue un momento de silencio, seguido de una risa nerviosa…

“Mmmm, bueno, depende de cómo se perciba este problema”, intentó escapar de la encrucijada el funcionario chino.

Pero Rochebin no abandonó la contienda: “No depende de nada, ¿es Ucrania o no es Ucrania?”

Lu Shaye y el periodista de la TV francesa Darius Rochebin

Como molesto en su propia piel, Shaye buscó complicar un poco más la cuestión con un último intento de escapatoria: “Sí depende, porque hay historia. Crimea fue en primer lugar, al principio, de Rusia, ¿no es así? Kruschev fue quien le dio Crimea a Ucrania en la época de la Unión Soviética…”

“Perdón, pero según el derecho internacional, usted sabe bien que es de Ucrania. Puede discutirlo, disputarlo pero es Ucrania…”, afirmó el periodista.

Y finalmente la honestidad brutal, esa que cuidadosamente China omitió desde el 24 de febrero de 2022 cuando Putin lanzó su ofensiva sobre Ucrania: “Según el derecho internacional estos países ex soviéticos, no tienen el estatus... cómo decir… efectivo en el derecho internacional, porque no hay ningún acuerdo internacional que concrete su estatus de país soberano”.

Horrorizado con la respuesta, Rochebin, acorraló aun un poco más a Shaye: “Parece que está diciendo que el orden fronterizo tal y como nació tras la caída de la Unión Soviética, a sus ojos, aún no está resuelto”.

El funcionario chino, ya sin palabras, volvió al guión del que nunca quiso salir y pidió el fin del conflicto, un cese al fuego, etc, pero para entonces ya era tarde. Lo dicho, dicho estaba.

“Nuetralidad”

Cuando Putin lanzó su ofensiva contra Ucrania, Xi Jinping no condenó la invasión. Mientras el mundo entero se pronunciaba en contra de Moscú, las compañías internacionales abandonaban Rusia y Europa y EEUU aplicaban sanciones financieras y ponían funcionarios y militares rusos en sus listas negras, Beijing seguía en esa cómoda neutralidad.

Tras un año de inocultables horrores de las tropas rusas en territorio ucraniano, la cómoda neutralidad se volvió incómoda. Beijing se construyó entonces una salida de esa posición vendiéndose como “líder” de una posible resolución del conflicto. Así, el 21 de marzo pasado, Xi Jinping visitó el Kremlin, se sentó con Putin y afirmó que luego de un “exhaustivo intercambio de puntos de vista” le había presentado al ruso un plan de paz de 12 puntos para terminar con la guerra.

Ninguno de los puntos de esa supuesta hoja de ruta transcendió, y más allá de promesas vacías, ni Putin ni Xi Jinping anunciaron nada concreto. Lo único tangible fueron los nutridos intercambios de enviados de Beijing a Moscú, que lejos de negociar la paz rubricaron negocios.

Anoche, el sincericidio del embajador de Xi Jinping en Francia sepultó en 2 minutos la falsa neutralidad china.

