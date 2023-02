Entendiendo el interés de China en el Caribe: Estados Unidos, Taiwán y la importancia geográfica

Xi Jinping (REUTERS/Aly Song)

Podría decirse que la República Popular China (RPC) considera el Caribe como una región estratégica, en el contexto de su compromiso más amplio en el hemisferio occidental y a escala mundial. Esta orientación refleja el hecho de que cinco de los 14 países del mundo que siguen reconociendo diplomáticamente a Taiwán se encuentran en el Caribe. Además, la posición geográfica del Caribe como acceso marítimo del sudeste para Estados Unidos y como centro de logística, finanzas y flujos comerciales refleja las características de los propios accesos marítimos del sudeste de China, incluidos Taiwán y el estrecho de Malaca, como zona de importancia estratégica en la que las actividades militares, políticas y económicas de la RPC ilustran su reconocimiento de la importancia estratégica de la geografía.

Aunque en términos absolutos el comercio y las inversiones de la RPC en el Caribe son menores que en otras partes del hemisferio occidental, el tamaño de su compromiso comercial, político y militar en relación con la población del Caribe es significativo.

El compromiso de la RPC en el Caribe tiene una amplia base, incluyendo una serie de inversiones y proyectos comerciales, compromiso político, interacción interpersonal y compromiso en materia de seguridad.

Compromiso comercial de la RPC en el Caribe

En el ámbito comercial, el compromiso de las empresas con sede en la RPC es mayor de lo que comúnmente se reconoce. La red académica Red China-ALC, con sede en México, identifica 40 grandes proyectos de empresas con sede en la RPC en el Caribe desde 2001 hasta 2021, por un total de 11.400 millones de dólares. Entre ellos se incluyen actividades en el sector hotelero y otros sectores turísticos, en puertos e infraestructuras, en petróleo, en minería (incluidos proyectos de bauxita), en el sector de generación y transmisión de electricidad, en telecomunicaciones y otros sectores “digitales”, así como en agricultura.

En el sector del turismo, la República Popular China ha realizado una serie de importantes inversiones de capital, incluidas propiedades hoteleras Hilton y Marriott en toda la región, así como grandes proyectos emblemáticos como el complejo turístico Baja Mar, de 4.200 millones de dólares, en las Bahamas. Estas inversiones también incluyen algunos proyectos de grupos de inversores chinos menos conocidos, entre ellos muchos en países con ciudadanía para la inversión como San Cristóbal, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

En lo que respecta a puertos e infraestructuras, Hutchinson Port Holdings (HPH), con sede en la República Popular China, ha realizado múltiples operaciones en Freeport (Bahamas) desde finales de la década de 1990. Además, China Merchants Port (CMPort) tiene una participación de algo menos del 50% en el puerto de Kingston. Grupos de inversores de la RPC también están detrás de otros proyectos portuarios, como un nuevo puerto de aguas profundas de 100 millones de dólares en Antigua y Barbuda. Las constructoras chinas, como China Harbor Engineering Company (CHEC), China Construction Americas (CCA) y China Civil Engineering Construction Company (CCECC), han pasado a dominar los grandes proyectos de infraestructuras de la región. Las empresas chinas también están impulsando instalaciones portuarias, como un dique seco propuesto en la Brea, Trinidad y Tobago. Muchos de estos proyectos se basan en la presencia comercial establecida cuando los gobiernos caribeños reconocieron a la RPC, recibiendo regalos de estadios de cricket y otros, edificios gubernamentales, clínicas y otros trabajos de infraestructura realizados por empresas con sede en la RPC, como obsequios de agradecimiento por su cambio diplomático.

En el sector petrolero, las empresas con sede en la RPC operan en la parte del Caribe donde el petróleo es un factor importante. Esto incluye el papel de CNOOC como socio al 25% en el consorcio liderado por Exxon que desarrolla el bloque petrolífero Stabroek, así como una participación del 10% en Atlantic LNG en Trinidad y Tobago, el mayor yacimiento de gas natural del Caribe. Al parecer, las empresas chinas también están interesadas en el nuevo potencial petrolífero mar adentro de Surinam, donde ya hay empresas chinas establecidas en otras zonas.

Con respecto a la bauxita, fundamental para la producción de aluminio, la empresa Bosai, con sede en China, lleva más de una década operando en Linden, Guyana, aunque en 2012 tuvo problemas con la población local por el suministro de electricidad. En 2016, la Jiuquan Iron and Steel Company (JISCO) adquirió a RusAl las instalaciones de bauxita de Alpart en Jamaica por 299 millones de dólares, aunque el parque industrial de 3.000 millones de dólares que se había prometido construir en torno a las instalaciones, prometido en el momento en que los chinos estaban obteniendo el permiso del Gobierno jamaicano para la operación, aún no ha salido adelante.

En el sector eléctrico, las empresas chinas han participado en instalaciones de generación, la mayoría de energías renovables. Algunos ejemplos son la inversión de Triana Solar para construir la mayor instalación fotovoltaica de la República Dominicana, una instalación de biomasa en Cuba operada por Shanghai Electric y, más recientemente, la renovada iniciativa para desarrollar la instalación hidroeléctrica de 165 megavatios de Amaila Falls en Guyana.

En el sector de las telecomunicaciones, empresas chinas como Huawei han avanzado en la comercialización de sus teléfonos, así como en infraestructuras, incluida la construcción de cables de fibra óptica en alta mar a lo largo de la costa sureste de América Latina y hacia el interior de Guyana, entre otros. Los chinos también están trabajando en un proyecto de ciudad inteligente “e-Government” con el gobierno de Guyana.

En el sector agrícola, que ha recibido menos visibilidad que otros, las empresas con sede en la RPC han participado activamente en el interior de Guyana y Surinam en proyectos madereros, incluido el grupo Greenheart en Surinam, y durante un tiempo, Bai Shan Lin en Guyana. Las empresas chinas también se han involucrado en la infraestructura de producción de azúcar de la región, incluido el complejo de producción de azúcar Complant en Jamaica, cuyas operaciones tuvieron problemas con los productores locales de azúcar, así como el malogrado intento de producir una moderna instalación de procesamiento de azúcar llamada Skeldon, en Guyana.

En contraste con el compromiso chino en Sudamérica y otras partes del mundo, en términos generales, el compromiso de la RPC en el Caribe ha tendido a centrarse más en obligar al no reconocimiento de Taiwán, así como en proyectos de construcción de complejos turísticos, carreteras, puertos y edificios públicos. Por el contrario, el compromiso de la RPC en el Caribe se ha centrado relativamente menos en garantizar el acceso a los productos básicos o a los mercados, aunque las empresas con sede en la RPC no han estado ausentes.

Como reflejo de la relativamente reciente independencia y descolonización de las naciones caribeñas, el compromiso de China con los Estados del Caribe guarda ciertas similitudes con su compromiso con África, cuya descolonización también fue relativamente reciente. Esto incluye importantes interacciones entre la RPC y los partidos políticos caribeños, cuyo dominio en sus países es un legado de su movimiento independentista.

En contraste con las naciones más grandes de Sudamérica, el pequeño tamaño de los Estados caribeños y las capacidades más limitadas de sus gobiernos han creado mayores oportunidades para que la RPC y sus empresas influyan en las élites gubernamentales y empresariales a través de grandes proyectos y, en el proceso, descansen una influencia significativa.

Las relaciones de la RPC con el Caribe son generalmente positivas, incluso en comparación con las relaciones de la RPC con otras partes del hemisferio occidental. Podría decirse que la RPC mantiene unas relaciones y una influencia comercial especialmente fuertes en Jamaica, Barbados, Dominica, Granada y Antigua y Barbuda, entre otros países. Una manifestación de esta influencia han sido los “proyectos de enclave” de la RPC, como la enorme urbanización Yida de 2.000 acres en Antigua y Barbuda, donde la empresa constructora china CCECC decidió ubicar su sede regional en 2020. El proyecto, que contempla el establecimiento de una zona económica especial que otorga exenciones fiscales y otros derechos legales especiales a los inversores chinos, y que abarca la creación de fábricas, casas de lujo, complejos turísticos, una universidad de medicina, un centro financiero, instalaciones portuarias y autopistas, a lo largo de una extensa geografía que abarca una parte significativa de la isla de Antigua.

Taiwán y el compromiso político de la RPC en el Caribe

En el ámbito político, el compromiso de la RPC está impulsado en parte por el hecho de que cinco Estados caribeños siguen reconociendo a Taiwán, al que la RPC pretende aislar y, en última instancia, incorporar como parte del territorio que gobierna. Se trata de Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves. Los esfuerzos de la RPC por presionar a estos gobiernos para que cambien sus relaciones diplomáticas de Taiwán a la RPC podrían acelerarse con el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China tras la visita a Taipei en julio de 2022 de la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y la próxima visita del actual presidente, Kevin McCarthy.

Dentro del Caribe, Haití puede ser vulnerable al cambio de reconocimiento, en la medida en que políticos clave que sustituirían al presidente Ariel Henry en caso de una transición democrática, han expresado su interés en hacer negocios con la RPC. Por otra parte, la situación de la ciudadanía caribeña para los países inversores es complicada. Aunque el actual gobierno de Santa Lucía reconoció anteriormente a la RPC, al volver al poder se ha resistido a revertir de nuevo el reconocimiento de Taiwán a la RPC. Además, los incentivos de los chinos étnicos que compraron su camino a la ciudadanía en lugares como San Cristóbal, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía son complicados. Para ellos, la continua afiliación del gobierno a Taiwán puede parecer una garantía de seguridad para sus activos financieros, frente al gobierno de la RPC, del que muchos huyeron y trasladaron su dinero. Por otro lado, para algunos, el apoyo al reconocimiento de la RPC por parte de su gobierno puede ser visto como una forma de extorsión, a cambio de que la RPC deje en paz sus posesiones financieras y a sus familias en el continente.

El compromiso de la RPC en el Caribe también tiene una dimensión multilateral. En 2017, por ejemplo, el Banco de Exportación e Importación de China firmó un memorando de colaboración con el Banco de Desarrollo del Caribe. Sin embargo, el instrumento más importante de la RPC para el compromiso multilateral con el Caribe es la CELAC, que lleva a cabo una amplia gama de actividades con la RPC desde foros a nivel presidencial con planes de acción conjuntos plurianuales, además de subforos regulares a nivel ministerial y grupos de trabajo con reuniones de trabajo periódicas que promueven los intereses chinos en temas que van desde la defensa y la cooperación espacial hasta la respuesta ante desastres. En enero de 2023, la presidencia rotatoria de la CELAC pasó a San Vicente y las Granadinas, y a su emblemático primer ministro izquierdista Ralph Gonsalves, cuyo gobierno no reconoce actualmente a la RPC.

Dentro de las relaciones políticas de China en el Caribe, sus vínculos con Cuba son estratégicamente importantes, aunque complejos. Remontándose a la Guerra Fría, cuando el nuevo gobierno revolucionario de Fidel Castro fue el primero de la región en reconocer a la RPC, la relación de Cuba con la RPC ha sido de confianza, con una dimensión ideológica y unos vínculos de partido a partido más fuertes que las relaciones de la RPC con otros países caribeños. No obstante, debido en parte a la cautela de China para no enemistarse con Estados Unidos, y al alineamiento previo de Cuba con Rusia en la ruptura de ésta con la RPC durante la Guerra Fría, su relación política es de un nivel inferior, “buen hermano, buen camarada, buen amigo”. La RPC no reconoce a Cuba como uno de sus 10 “socios estratégicos” en la región. Como reflejo de la falta de acceso de Cuba al mercado estadounidense y de las limitadas oportunidades económicas en Cuba, los vínculos económicos entre la RPC y Cuba han sido limitados. No obstante, incluyen la venta de automóviles y autobuses de los fabricantes chinos Geely, Sinotruk y Yutong, electrodomésticos Haier, incluida una fábrica de ensamblaje de ordenadores, un complejo de golf de 460 millones de dólares, obras chinas en el puerto de Santiago, además de proyectos biomédicos.

Relaciones interpersonales

En cuanto a las relaciones interpersonales, la RPC cuenta actualmente con ocho institutos Confucio para la enseñanza oficial de la lengua y la cultura chinas en la región. Estos institutos se encuentran en Cuba, Guyana, Bahamas, Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, Surinam y Antigua y Barbuda. Con respecto a la formación de percepciones caribeñas de la RPC de manera más amplia, en abril de 2018, la RPC abrió un centro de prensa caribeño, y lleva a cabo programas de divulgación que traen a periodistas del Caribe y otros países en desarrollo, a la RPC.

La diáspora china en el Caribe

Aunque existe una diáspora sustancial de chinos étnicos en el Caribe, su relación con el gobierno de China continental y las empresas con sede en la RPC es compleja, al igual que la relación entre esa diáspora china, y los gobiernos y las sociedades de los países caribeños en los que viven.

La mayoría de los chinos que han vivido en el Caribe durante varias generaciones ya no hablan un dialecto chino o, si lo hacen, hablan el dialecto de la provincia de sus antepasados, como el hakka o el cantonés, en lugar del mandarín, que es la lengua oficial de la RPC y la lengua en la que se comunican los representantes de sus empresas, cuando no utilizan el inglés o la lengua del territorio en el que operan.

La propia comunidad china en el Caribe es a menudo respetada por la sociedad circundante por sus características percibidas como trabajadoras, aunque a veces también se la considera culturalmente distante o misteriosa. No obstante, los chinos étnicos del Caribe se han integrado por lo general en las sociedades en las que viven. En algunos casos, sin embargo, la posición económica de los chinos dentro de sus sociedades, incluso como propietarios de tiendas, ha provocado tensiones al relacionarse con personas no autóctonas. Esto incluyó violencia étnica antichina en Papitam, Surinam, en 2009, y en Maripaston, Surinam, en 2011. También se produjeron protestas contra empresarios chinos en Santo Domingo (República Dominicana) en 2013. Además, los empresarios no chinos de sectores como la construcción tratan a veces de explotar los prejuicios antichinos como herramienta para movilizar a la opinión pública contra la adjudicación de proyectos a empresas chinas con las que compiten.

Durante más de un siglo, las comunidades chinas del Caribe, al igual que en otros lugares, han mantenido sociedades de beneficencia y otras organizaciones comunitarias de autoayuda. Dichas organizaciones tienen a veces funciones que incluyen ayudar a los chinos a establecerse económicamente, mantener relaciones con la sociedad circundante y, en ocasiones, protegerlos contra la delincuencia. Sin embargo, existe una línea gris entre la autoayuda y los grupos que se dedican a la extorsión o al tráfico de personas en comunidades chinas relativamente cerradas. Además, las tiendas chinas que dependen en gran medida de las transacciones en efectivo, el juego y los negocios ilícitos se han convertido en un nexo entre las comunidades chinas y la delincuencia organizada en el Caribe.

Compromiso de la RPC en materia de seguridad en el Caribe

En el ámbito de la seguridad, la RPC ha prestado una atención significativa a las organizaciones militares y policiales de la región. Un contingente rotatorio de 125 policías militares del Ejército Popular de Liberación se desplegó en Haití como parte de la fuerza de mantenimiento de la paz MINUSTAH dirigida por las Naciones Unidas desde 2004 hasta 2012. El buque hospital chino Peace Arc ha incluido escalas en el Caribe en cada una de sus tres visitas a la región, en 2011, 2015 y 2018-2019. Un número significativo de oficiales de los ejércitos caribeños han participado en cursos de varias semanas en la Universidad de Defensa Nacional de China en Changping.

La RPC ha vendido y/o donado regularmente equipos, como vehículos de doble uso y equipos de construcción, a los ejércitos y fuerzas policiales del Caribe. Ejemplos destacados incluyen la donación de 1,1 millones de dólares en equipos a la Fuerza de Defensa de Jamaica en 2011, la venta de un buque de patrulla en alta mar (OPV) a Trinidad y Tobago en 2014, la donación en 2016 de 2. 6 millones en coches de policía, motocicletas y otros equipos a la Fuerza de Policía de Guyana, la donación en 2017 de equipos militares de construcción a la Fuerza de Defensa de Guyana, la donación en 2019 de 200 motocicletas al Servicio de Policía de Trinidad y Tobago, y la donación en 2020 de 140 motocicletas y 8 vehículos todoterreno al ejército y la policía de la República Dominicana, entre otras.

La RPC también ha donado un avión de transporte Y-12 de tamaño medio a las Fuerzas de Defensa de Guyana, aunque actualmente no vuela.

El camino a seguir

Aunque Estados Unidos no debe reaccionar de forma exagerada ante la significativa presencia china en el Caribe y su compromiso con la región, sí debe tomar nota de ello y aumentar la escala y sofisticación de sus propios esfuerzos para ofrecer alternativas viables desde países respetuosos con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. Reconociendo que Estados Unidos no puede detener por completo la expansión de la participación económica y de otro tipo de China en los países soberanos del Caribe, también debe prepararse para las consecuencias de esa presencia, tanto en tiempos de paz como en el caso indeseable de que Estados Unidos se vea inmerso en una gran guerra con la RPC por Taiwán u otra fuente de conflicto.

El Caribe es estratégicamente importante no sólo para la RPC, sino también para Estados Unidos, desde el punto de vista de sus intereses comerciales, financieros y de seguridad. En caso de guerra entre Estados Unidos y la RPC, la presencia comercial china, las operaciones portuarias y la influencia de base económica en el Caribe podrían adquirir una importancia adicional, presentando oportunidades para que los servicios de inteligencia o las unidades militares chinas observen y traten de perturbar las operaciones de despliegue y mantenimiento centradas en Asia, o incluso lleven a cabo operaciones para entrar y/o atacar el territorio continental de Estados Unidos.

La proximidad de Estados Unidos al Caribe, sus lazos comunes de idioma, comercio y familia, ofrecen a Estados Unidos oportunidades únicas para reforzar sus relaciones con la región y fortalecer su posición frente a la RPC. Estados Unidos no sólo debe presentar a los países del Caribe alternativas viables a las ofertas a menudo depredadoras de China, sino que también debe trabajar con los gobiernos dispuestos de la región para fortalecer sus instituciones, aumentando sus capacidades para planificar y llevar a cabo mejor los compromisos con la RPC y otros que impliquen el gasto de dinero público y la regulación de las empresas, y más ampliamente, ayudar a mostrar a los pueblos del Caribe que el camino de la democracia, una economía dominada por el sector privado, la prevalencia del Estado de Derecho y la protección de los derechos individuales, son en su interés a largo plazo.

