El máximo tribunal suizo confirmó la condición de empleador de Uber y la empresa podría dejar de operar en varias ciudades del país

La compañía estadounidense argumenta que quienes trabajan con su aplicación mantienen el control sobre cuándo trabajan y qué clientes aceptan

El Tribunal Federal de Suiza ha confirmado una sentencia según la cual la empresa estadounidense de transporte a domicilio debe ser tratada como un empleador y no una mera plataforma de contacto de conductores y viajeros como defendía la firma. El fallo rechaza el intento de Uber de anular el veredicto de un tribunal de Ginebra.

“Según el Tribunal Federal, el tribunal cantonal no falló de forma arbitraria cuando dictaminó que los conductores de Uber que trabajan en Ginebra tenían una relación laboral con Uber BV. El Tribunal Federal desestima el recurso correspondiente”, dijo en un comunicado que acompañaba al veredicto.

Las autoridades cantonales de Ginebra la calificaron de “decisión histórica” y añadieron que servirá de jurisprudencia para todos los cantones suizos.

El caso se remonta a 2019, cuando el cantón decidió clasificar a Uber como empleador, por lo que le obligó a pagar prestaciones sociales a sus conductores para seguir operando.

En reacción a la decisión judicial del viernes, Uber dijo que el fallo no tiene en cuenta el hecho de que “los conductores no quieren ser empleados”. Confirmó que no tiene otra opción que suspender temporalmente sus servicios en Ginebra.

La compañía estadounidense argumenta que quienes trabajan con su aplicación mantienen el control sobre cuándo trabajan y qué clientes aceptan.

La empresa tiene la intención de “reanudar los contactos con las autoridades para encontrar una solución aceptable para todos”, añadiendo que sus actividades en otros cantones no se ven directamente afectadas.

La empresa de viajes, fundada en 2009, ha causado cierta controversia desde su llegada a Suiza en 2014. En otros cantones, como Zúrich, Ginebra y Vaud, se han tomado otras decisiones judiciales similares sobre Uber, relacionadas con litigios individuales, derecho laboral y cuestiones de seguridad social. Hay otros casos judiciales pendientes.

Pero este ecaso fue definido en un Tribunal Federal por lo que podría significar la salida del servicio del país.

Un mensajero de entrega de alimentos de Uber Eats monta una bicicleta eléctrica en Ginebra, Suiza, el 6 de febrero de 2020 (REUTERS/Denis Balibouse)

La empresa californiana, cuyo servicio de transporte compartido se ha expandido por todo el mundo, está acusada en muchos países de saltarse las normas nacionales de protección laboral y de evitar la negociación colectiva con los conductores que trabajan por cuenta propia.

En otra sentencia sobre el servicio de reparto de comida Uber Eats, el Tribunal Federal estimó el último viernes un recurso que impugnaba si la empresa era un servicio de contratación, como habían decidido las autoridades de Ginebra en 2019.

SEGUIR LEYENDO: