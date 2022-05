Uber anuncia cambios en su plataforma para el ocio

Uber Explore. (foto: Grupo Informático)

Uber comenzó como una aplicación móvil ofreciendo transporte en vehículo particular, luego taxis y scooters, hasta que amplió sus operaciones a la entrega de comidas con Uber Eats, sin embargo, ahora está dando un gran salto hacia la venta de boletos para espectáculos y reservas en restaurantes.

La multinacional ha anunciado que ha elegido Madrid, España, como primera ciudad europea para lanzar Uber Explore, que hasta el momento solo ha estado disponible en versión beta en 13 ciudades de Estados Unidos y Ciudad de México.

Es un servicio a través del cual los usuarios pueden obtener información sobre actividades de ocio y tiempo libre, reservar restaurantes y comprar entradas para conciertos, espectáculos y experiencias.

Por qué se ha elegido Madrid para esta nueva función

Anabel Díaz, directora general de Uber para Europa, Oriente Medio y África, explica que España es uno de los países estratégicos de la compañía, y la capital española se ha convertido en uno de los puntos de referencia para la compañía.

“Es una de las ciudades que más rápido ha recuperado sus niveles de demanda tras la pandemia a nivel global. Además, según un estudio nuestro, las llegadas al aeropuerto de Madrid-Barajas incrementaron un 55% en junio de 2021 en comparación con el mismo mes de 2019, y Madrid se ha erigido como el destino preferido de turistas provenientes de Francia, EE UU y Reino Unido”, afirmó Díaz.

Uber Explore. (foto: expansión.com)

Díaz aseguró que Uber quiere convertirse en una aplicación de referencia de ocio y entretenimiento y defendió que la plataforma puede aportar mucho valor en esas áreas porque “los usuarios de Uber no solo buscan transporte”.

“El 30% de las búsquedas que suceden en Uber buscan lugares (museos, bares, restaurantes, tiendas, etc), no direcciones concretas. Y queremos responder a esas preguntas. Queremos ampliar nuestros servicios y ser la plataforma a la que acudan los usuarios no cuando hayan decidido dónde ir sino cuando busquen dónde ir. Queremos dar visibilidad a la oferta de ocio y gastronomía de cada ciudad”, añadió.

Las reservas de restaurantes ya están disponibles a través de un acuerdo con Opentable, un motor de restaurantes que cuenta con más de 60.000 restaurantes, bares y establecimientos de alta cocina en todo el mundo.

Este no es el caso de la sección de entradas para espectáculos. Uber dijo que también entró en una alianza con Foursquare para ofrecer recomendaciones de ubicación, y que está en conversaciones con otros actores en los sectores de entretenimiento y restaurantes para completar las cinco categorías que cubrirá el servicio, que incluyen:

- Recomendaciones.

- Reservas en restaurantes.

- Descuentos exclusivos.

- Compra de entradas.

- Experiencias y actividades.

Uber Explore. (foto: Cinco Días)

Con el lanzamiento de Uber Explore y Uber Travel (no disponible en Europa), pretenden convertirse en la aplicación de referencia para el entretenimiento y los viajes en las más de 10.000 ciudades en las que están presentes a día de hoy.

Finalmente, Díaz aseguró que la intención de Uber es expandir Uber Explorer a otras ciudades españolas, Barcelona y otras, pero explicó que “para hacer esto debemos tener un negocio de liquidez empresarial para construir servicios adicionales.

“En Uber estamos en constante evolución porque nos queremos convertir en el sistema operativo de la vida diaria de las personas. Nuestra plataforma vive un cambio continuo, y cada día brinda nuevas opciones a los usuarios, ya sea para facilitar la movilidad cotidiana o para ayudarlos a compartir los mejores momentos con sus amigos y sus seres queridos.

Ésa es la idea detrás de Uber Explore, una opción que propone disfrutar nuevas experiencias, descubrir los tesoros escondidos de Ciudad de México y abrir un mundo de posibilidades al alcance de la mano”, dijo Diana de la Fuente, directora de Operaciones de Uber en México.

Por lo pronto, Uber Explore funcionará como programa piloto exclusivamente en la Ciudad de México. Junto con Madrid, CDMX es una de las dos ciudades que tendrá esta función fuera de Estados Unidos. Con productos como éstos, México se consolida como punta de lanza en nuestros esfuerzos de innovación.

SEGUIR LEYENDO