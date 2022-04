Uber ya no exigirá a sus pasajeros y conductores en Estados Unidos que utilicen mascarillas a bordo

Un conductor de Uber lleva una máscara protectora mientras conduce un coche en el barrio de Queens, en Nueva York, Estados Unidos, el 5 de agosto de 2020. REUTERS/Tina Bellon

La empresa Uber ya no pedirá a los pasajeros y conductores de Estados Unidos que utilicen mascarillas a bordo, sumándose así a un creciente número de grandes proveedores de transporte que están cambiando sus políticas.

La flexibilización de las normas por parte de Uber se produce luego de que las aerolíneas estadounidenses dijeran que ya no exigirán a los viajeros o empleados que utilicen mascarillas en los vuelos nacionales y en algunos internacionales.

La medida tuvo lugar tras el fallo de una jueza federal de Florida que anuló el mandato nacional de uso de mascarillas que cubría los aviones y otros medios de transporte público por exceder la autoridad de los funcionarios de salud de EE. UU. incluso en la pandemia de coronavirus.

La decisión del lunes de la jueza federal de distrito Kathryn Kimball Mizelle en Tampa, designada por el ex presidente Donald Trump, también dijo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades no justificaron su decisión de manera inapropiada y no siguieron las normas adecuadas.

“Recuerde: muchas personas todavía se sienten más seguras llevando una máscara debido a situaciones de salud personales o familiares, así que por favor sea respetuoso con sus preferencias”, dijo Uber en un comunicado.

En el Reino Unido, el otro gran mercado de Uber, la empresa ya relajó sus normas sobre el uso de mascarillas en línea con los consejos del gobierno.

La Administración de Seguridad en el Transporte de EE.UU. y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron el lunes que las empresas ya no podrían obligar a los pasajeros que usen mascarillas en el transporte público, aunque ambas agencias recomendaron que se sigan utilizando.

Las restricciones por la pandemia de coronavirus en Estados Unidos han disminuido tras un descenso en el número de casos desde el pico de enero causado por la variante Ómicron.

Sin embargo, Nueva York ha retrasado recientemente sus planes de eliminar la obligación de utilizar mascarillas en las escuelas y guarderías de la ciudad para los niños menores de 5 años, alegando que los casos de COVID-19 están aumentando de nuevo.

