Birmania liberó a Danny Fenster, el periodista de EEUU condenado a 11 años de prisión

El periodista estadounidense Danny Fenster

El periodista estadounidense Danny Fenster, sentenciado hace solo unos días a 11 años de trabajos forzados en Birmania, ha sido liberado y está de camino a casa, dijo el lunes el ex embajador de Estados Unidos ante la ONU Bill Richardson.

Richardson dijo en un comunicado que Fenster le había sido entregado en Birmania y que regresaría a Estados Unidos a través de Qatar durante el día y medio siguiente.

“Este es el día que esperas que llegue cuando haces este trabajo”, dijo Richardson en un comunicado enviado por correo electrónico desde su oficina. “Estamos muy agradecidos de que Danny finalmente pueda volver a conectarse con sus seres queridos, que han estado defendiéndolo todo este tiempo, contra inmensas probabilidades”.

Fenster, editor en jefe de la revista en línea Frontier Myanmar, fue condenado el viernes por difundir información falsa o incendiaria, contactar organizaciones ilegales y violar las regulaciones de visas.

La sentencia de Fenster fue el castigo más severo hasta ahora entre los siete periodistas que se sabe han sido condenados desde que los militares asumieron el poder.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, condenó la decisión y dijo en un comunicado que era “una condena injusta de una persona inocente”.

Richardson dice que negoció la liberación de Fenster durante una visita reciente a Birmania cuando mantuvo reuniones cara a cara con el general Min Aung Hlaing, el líder militar que derrocó al gobierno electo de la premio Nobel Aung San Suu Kyi en febrero.

Richardson, quien también se desempeñó como gobernador de Nuevo México y secretario de energía en la administración Clinton, tiene un historial de actuar como una especie de diplomático independiente.

Es más conocido por viajar a países con los que Washington tiene relaciones pobres, si es que las tiene, como Corea del Norte, para obtener la libertad de los estadounidenses detenidos.

Recientemente, ha estado involucrado en la búsqueda de la libertad de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, otro país con el que Washington ha tensado los lazos.

Richardson tiene una larga historia de participación en Birmania, comenzando en 1994 cuando como miembro del Congreso de los Estados Unidos conoció a Suu Kyi en su casa, donde había estado bajo arresto domiciliario desde 1989 bajo un gobierno militar anterior.

Visitó Birmania por última vez en 2018 para asesorar sobre la crisis que involucra a la minoría musulmana rohingya del país. Más de 700.000 rohingya huyeron a los campos de refugiados en Bangladesh después de que el ejército de Myanmar en 2017 lanzara una brutal represión.

En una entrevista con The Associated Press después de su visita más reciente a Birmania, Richardson había dicho que sus conversaciones allí se habían centrado en facilitar la asistencia humanitaria al país, en particular el suministro de vacunas COVID-19.

Dijo que su personal se había puesto en contacto con la familia de Fenster y, cuando se le preguntó si había esperanzas de que Danny Fenster fuera liberado, respondió: “Siempre hay esperanza. No preguntes más”.

