Escándalo en un debate en España: Pablo Iglesias se fue del estudio tras un durísimo cruce con una candidata de VOX

Un debate que se suponía debía aportar información e ideas a la población de Madrid terminó en escándalo, luego de que Pablo Iglesias (Podemos) decidiera abandonar el estudio por una provocación de la candidata de VOX, Rocío Monasterio quien se negó a solidarizarse con el dirigente de izquierda quien días pasados denunció amenazas de muerte con él y miembros de su familia.

El debate electoral organizado este viernes por la Cadena Ser para las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo fue finalmente cancelado tras la negativa de los demás candidatos del PSOE, Ángel Gabilondo, y Más Madrid, Mónica García, a seguir intercambiando diálogos con Monasterio, cabeza de lista de VOX por su “intolerancia”.

Tanto Gabilondo como García han planteado dejar el debate después de que lo abandonara el candidato de Podemos, Iglesias, al haber puesto Monasterio en duda la veracidad de las cartas amenazantes con cartuchos de bala que éste ha recibido. Al hacer uso de la palabra en primer lugar, el ex ministro del actual gobierno de Pedro Sánchez, pidió que públicamente la referente de VOX se retractara de sus dichos pasados que pusieron en duda las amenazas al polémico dirigente.

“No es aceptable que la candidata de la ultraderecha ponga en duda la veracidad de esas amenazas. Si no se retracta, y permitís que continúe el debate, nosotros nos vamos a retirar”, amenazó Iglesias. Acto seguido, Monasterio replicó: “Nosotros condenamos todo tipo de violencia. Me hubiera gustado que el señor Pablo Iglesias hubiera condenado la violencia que sufrimos en Vallecas. Yo le animo a que vaya a una comisaría a denunciar estas amenazas. Yo lo que he dicho es que los españoles ya no nos creemos nada de este gobierno”.

El “diálogo” entre ambos comenzó a acalorarse, ante la intervención de Ángels Barceló, moderadora y directora del programa Hoy por Hoy de Cadena Ser:

Monasterio: “Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. Lárguese de este plató”.

Iglesias: “Esto no es aceptable. Si no se retracta, Angels, y permitís que siga poniendo en cuestión la veracidad de unas amenazas de muerte, efectivamente nosotros nos vamos”.

Barceló: “Señora Monasterio, señora Monasterio...”.

Iglesias: “Permitir que siga un debate así es blanquear a la ultraderecha”.

Monasterio: “Nadie en España se cree nada de este gobierno”.

Barceló: “Señora Monasterio, no... este no es el tono...”.

Rocío Monasterio, candidata a diputada para Madrid por Vox (Cadena Ser)

Monasterio: “Si tan valiente es... que se levante...”.

Barceló: “Señora Monasterio, no... este no es el tono que tenemos que aplicar a este debate. Esto para empezar. Él ha dicho, si usted no se retracta se levantará. Yo voy que esto sea un debate”.

Monasterio: “Que se levante y que se vaya que es lo que están deseando muchos españoles, que se vaya”.

Iglesias: “Si no se retracta y permitís que siga, creo que estamos cometiendo un error. Blanquear que esta gente pueda defender cosas que están en contra de la democracia. Lo siento mucho, creo que cometéis un error y efectivamente nosotros no vamos a debatir con la ultraderecha”.

Monasterio: “Levántese y lárguese de una vez. Venga, por favor. Es lo que estamos deseando muchos españoles. Fuera del plató que es donde debes estar y fuera de la política”.

Barceló: “¡Por favor! ¡Por favor, señora Monasterio!”.

Monasterio: “Que se vaya, que se vaya”.

Barceló: “Esto no es un espectáculo, señora Monasterio, es un debate electoral entre demócratas, un debate electoral entre demócratas. .Y los demócratas, ¿sabe qué hacemos?”.

Monasterio: “¿Usted es una moderadora o una activista política? ¿Es una moderadora o activista política?”

Pablo Iglesias, fundador y candidato de Podemos (Cadena Ser)

Barceló: “No no, no soy una activista, soy una demócrata. Y los demócratas lo que hacemos es escuchar las opiniones de todo el mundo”.

Monasterio: “Cogiéndole de la manita aquí, la activista política... anda”.

Barceló, dirigiéndose a Iglesias: “Quiero que se quede aquí, quiero que usted responda a la provocación de la ultraderecha, de Rocío Monasterio y una vez que haya respondido usted puede decidir si se va de este debate”.

Iglesias, apenas audible: “Creo que es un error que se expresen (...) en un programa de televisión. Son amenazas de muerte muy graves (...). Mi obligación como demócrata es abandonar un debate con los que no condenan la violencia y las amenazas de muerte. Y te doy las gracias de verdad”.

Barceló: “Yo le voy a pedir a Pablo Iglesias que no se vaya muy lejos”.

El debate continuó en un clima de tensión permanente y Monasterio fue el blanco de los demás representantes que se encontraban allí y respondían a las provocaciones de la candidata de VOX. Sin embargo, finalmente, Gabilondo del PSOE y García de Más Madrid se pusieron de acuerdo y decidieron también dar por finalizado el encuentro. Edmundo Bal, candidato de Ciudadanos, intentó mediar para que continúen en el plató discutiendo y dando pelea, pero no lo consiguió.

