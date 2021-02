EEUU extraditó a Alemania al ex guardia nazi Friedrich Kar Berger

Friedrich Karl Berger en 1959 (José Romero / Departamento de Justicia de EEUU / AFP)

Un ex guardia del campo de concentración nazi de Neuengamme, de 95 años, aterrizó en Frankfurt a bordo de un avión medicalizado procedente de Estados Unidos, país en el que vivió exiliado durante décadas y que ahora lo ha extraditado.

A su llegada, Friedrich Kar Berger fue entregado por la policía federal alemana a agentes de la Oficina Regional de Investigación Criminal (LKA) de Hesse para prestar declaración.

El nonagenario está acusado de complicidad en asesinato en el campo de concentración de Neuengamme, donde colaboró en calidad de guardia del campo en el que los presos fueran retenidos bajo condiciones horribles y obligados en el invierno de 1945 a realizar trabajos forzados a la intemperie hasta su muerte o extenuación.

Ante las autoridades estadounidenses, Berger confesó haber trabajado como guardia en un anexo del campo de concentración de Neuengamme cerca de la localidad de Meppen, junto a la frontera con Holanda, aunque dijo no haber estado al tanto de torturas a los presos o de víctimas mortales.

Berger se mudó en 1959 al estado estadounidense de Tennessee, donde durante años vivió sin ser reconocido.

El hallazgo de unos ficheros de la época nazi en un barco hundido en el mar Báltico llevó a los investigadores sobre la pista del ex guardia.

Según Spiegel, es poco probable que Berger tenga que comparecer ante los tribunales, ya que el proceso abierto en su contra por la Fiscalía General de Celle por complicidad en asesinato tuvo que ser suspendido por falta de pruebas, tal y como comunicó la propia institución en diciembre pasado.

Campo de concentración de Neuengamme

Y según fuentes de Justicia, el proceso sólo podría ser retomado en caso de existir nuevas pruebas contra Berger, por ejemplo, o si el propio acusado se autoinculpa durante el interrogatorio, lo que no es de esperar.

El fiscal general interino Monty Wilkinson dijo que la extradición de Berger muestra el “compromiso de Estados Unidos de garantizar que el país no sea un refugio seguro para quienes han participado en los crímenes nazis contra la humanidad y otros abusos contra los derechos humanos”.

Desde 1979, el Departamento de Justicia ha ganado casos similares contra 70 personas, pero el ritmo de los casos de la era nazi se ha ralentizado con el paso del tiempo, y el departamento no tiene otros casos de este tipo pendientes, lo que significa que Berger podría terminar siendo el último guardia nazi expulsado del país.

Después de la guerra, Berger emigró de Alemania a Canadá con su esposa e hija y llegó a Estados Unidos en 1959.

Berger, que ahora es viudo y tiene dos nietos, ha dicho que se le ordenó trabajar en el campamento, estuvo allí poco tiempo y no portaba un arma.

“Después de 75 años, esto es ridículo. No puedo creerlo”, dijo el año pasado mientras luchaba contra su expulsión de Estados Unidos. “No puedo entender cómo puede suceder esto en un país como este. Me estás obligando a salir de mi casa”, agregó.

Los investigadores del Departamento de Justicia concluyeron que Berger trabajó en la armada alemana antes de ser enviado al campo de concentración en los últimos meses de la guerra.

Durante un juicio en un tribunal de inmigración el año pasado, Berger reconoció que custodiaba a los prisioneros, no solicitó un traslado del campo y aún recibía una pensión de Alemania por el trabajo basado en parte en su servicio en tiempos de guerra, dijeron funcionarios estadounidenses.

Después del juicio, Berger dijo que gran parte de lo que se determinó en el tribunal se basó en “mentiras”.

“Tenía 19 años. Me ordenaron ir allí”, subrayó.

Neuengamme fue entre 1938 y 1945 el mayor campo de concentración en el noroeste de Alemania. Más de 100.000 personas de toda Europa fueron internadas en ese campo y en sus más de 85 anexos, donde cerca de 43.000 presos perdieron la vida.

(Con información de EFE)

