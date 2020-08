Preocupación en Europa: en las últimas 24 horas, Francia registró 5.453 nuevos casos de coronavirus, Italia 1.444 y el Reino Unido 1.108

Ciclistas con máscaras protectoras pasan por la Catedral de Notre Dame en París el 28 de agosto de 2020 mientras Francia refuerza el uso de máscaras como parte de los esfuerzos para frenar el resurgimiento de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en todo el país (REUTERS/Charles Platiau)

Los casos de COVID-19 confirmados mediante pruebas de laboratorio y comunicados por los países a la Organización Mundial de la Salud llegaron a los 24,6 millones este sábado. La región de las Américas acaba de superar los 13 millones de contagios, mientras que Europa registra más de 4,2 millones de infecciones desde el inicio de la pandemia.

Francia registró en las últimas 24 horas 5.453 nuevos casos de coronavirus, según informaron este sábado las autoridades sanitarias, un pequeño retroceso frente al repunte de los anteriores dos días aunque sigue mostrando la fuerte progresión del virus en el país.

El país gobernado por Emmanuel Macron superó récords de casos varias ocasiones a lo largo de la semana, el miércoles con 5.429 contagios, de nuevo el jueves con 6.111 y el viernes con 7.379. En total, 30.602 personas han fallecido por una infección de COVID-19 desde el inicio de la epidemia en Francia, seis muertes más en el último día.

En su balance diario sobre el estado de la epidemia, la agencia sanitaria nacional Santé Publique France indicó que 53 departamentos de los 101 del país se encuentran en una situación de vulnerabilidad moderada o elevada por el avance del virus.

Imagen de turistas con mascarilla junto a la Fontana di Trevi en Roma, Italia. 19 agosto 2020. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

En Italia el Gobierno confirmó este sábado un leve descenso en los casos diarios por coronavirus, 1.444 frente a los 1.462 del viernes, y un solo fallecido en medio de un récord de pruebas en las últimas 24 horas, casi 100.000 en un solo día.

Las cifras totales son de 266.853 contagios -- ahora mismo 23.156 activos, es decir, descontando decesos y altas --, 35.473 fallecidos, 208.224 recuperados y 79 pacientes en cuidados intensivos. Ninguna región, sin embargo, está libre de infecciones.

Por regiones, Lombardía lidera la lista de contagios diarios con 289 (para un total de 91.705 contagios y 16.680 fallecidos), seguido por Campania con 188, Lacio con 171, Véneto con 151, y Emilia Romaña con 149, de acuerdo con el balance proporcionado por Protección Civil.

La gente camina sobre el Puente de Londres, en medio del brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en el Reino Unido el 26 de agosto de 2020 (REUTERS/Henry Nicholls)

Y el Reino Unido confirmó 1.108 nuevos casos y un total de 12 nuevos fallecidos por la enfermedad, según el último balance del Gobierno británico publicado este sábado, mientras el ministro de Sanidad, Matt Hancock, ha avisado de que ya no descarta nuevas restricciones ante la incapacidad de las autoridades para frenar la actual tendencia.

Hancock ha explicado que países en otras partes del mundo ya estaban experimentando una segunda ola y ha insistido en que el coronavirus sigue siendo una “amenaza muy seria”.

“Los casos vuelven a subir, y tenemos que usar cierres locales muy extensos o tomar más medidas nacionales. No lo descartamos, pero no queremos verlo”, ha hecho saber en comentarios realizados este sábado y recogidos por The Independent.

Mientras tanto, un artículo científico preparado para el gobierno ha sugerido que hasta 85.000 personas podrían morir en Reino Unido en una segunda ola de coronavirus este invierno.

El informe, del Grupo Asesor Científico sobre Emergencias (Sage) del primer ministro, en manos del programa Newsnight de BBC2, ha recomendado la reintroducción de nuevas restricciones, que podrían seguir en vigor hasta marzo de 2021, fecha en la que el país podría tener ya en manos una vacuna viable.

A día de hoy, el país ha registrado un total de 333.807 casos y 41.585 fallecidos, según los datos de la Universidad Johns Hopkins.

Con información de EFE y EuropaPress

