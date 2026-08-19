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Becas del Bienestar: confirman pagos de hasta 5 mil 800 pesos en octubre para estos beneficiarios

El calendario de pagos para las llamadas Becas del Bienestar se reanudarán durante el mes de octubre

El siguiente depósito, correspondiente al bimestre septiembre-octubre, está programado para octubre de 2026.
El siguiente depósito, correspondiente al bimestre septiembre-octubre, está programado para octubre de 2026.
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La Secretaría de Bienestar ha confirmado que en octubre se reanudará el calendario de pagos de las Becas para el Bienestar, luego de la pausa de julio y agosto propia del receso escolar.

Entre los beneficiarios se encuentran estudiantes de distintos niveles educativos.

En el caso de la Beca Rita Cetina para primaria, el respaldo económico asciende a 2 mil 500 pesos anuales por alumna o alumno, destinado a cubrir gastos de útiles y uniformes escolares, y el depósito para quienes ingresaron al programa en 2026 se realizará en agosto.

Por su parte, en ese mes también retomarán los pagos la Beca Rita Cetina de secundaria —mil 900 pesos bimestrales por familia y 700 pesos adicionales por cada estudiante extra— y la Beca Benito Juárez de educación media superior, que otorga 1,900 pesos bimestrales por estudiante.

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Son quienes acceden a la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro quienes accederán a un pago de 5 mil 800 pesos bimestrales a estudiantes de educación superior.

El calendario de pagos cubre cinco bimestres a lo largo del ciclo escolar —equivalentes a 10 meses al año—, motivo por el cual los meses de julio y agosto quedan fuera de la dispersión regular para la mayoría de los programas.

El siguiente depósito, correspondiente al bimestre septiembre-octubre, está programado para octubre de 2026.

De este modo, octubre marcará el regreso de los apoyos bimestrales para quienes forman parte de estos programas, de acuerdo con el calendario de Programas para el Bienestar.

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Cómo inscribirse a la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Para inscribirte a la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro en 2026, sigue estos pasos clave:

Requisitos principales

  • Ser mexicano, tener entre 18 y 29 años al momento del registro.
  • Estar inscrito en una universidad pública de educación superior (licenciatura o Técnico Superior Universitario).
  • Preferentemente, pertenecer a un hogar con ingresos por debajo de la línea de bienestar.
  • No recibir otro apoyo educativo federal similar.
  • Mantener la condición de estudiante regular (no reprobar materias de manera recurrente ni estar dado de baja temporal).

Proceso de inscripción

  1. Ingresa a la plataforma SUBES (Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior): https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/
  2. Crea una cuenta o inicia sesión con tu CURP y datos personales.
  3. Llena el cuestionario socioeconómico: Indica información sobre tu familia y situación económica.
  4. Actualiza tu ficha escolar: Revisa que los datos de tu institución, carrera y semestre sean correctos.
  5. Selecciona la convocatoria de Jóvenes Escribiendo el Futuro en el menú de becas.
  6. Envía tu solicitud dentro del periodo indicado en la convocatoria oficial. Las fechas exactas suelen anunciarse antes del inicio de cada ciclo escolar o semestre.
  7. Si ya tienes cuenta activa, solo actualiza tu información y realiza el trámite en cada periodo, ya que la renovación no es automática.
  8. Una vez aprobada, la tarjeta del Banco del Bienestar donde recibirás el dinero se entrega en tu plantel, según convocatoria interna.

Montos y pagos

  • El apoyo es de 5,800 pesos bimestrales, hasta por cinco bimestres al año (excepto julio y agosto).
  • El máximo de apoyo es hasta por 45 meses a lo largo de la carrera.

Recomendaciones

  • Revisa constantemente la plataforma SUBES y los comunicados de tu escuela para no perder las fechas.
  • No entregues documentos ni pagues a intermediarios.

Más detalles y el paso a paso en Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: Monto y requisitos 2026.

Si necesitas ayuda con el registro o requisitos específicos, dime tu duda y te ayudo paso a paso.

Ilustración de dos estudiantes sonrientes, una mujer y un hombre, sosteniendo libros. A la izquierda, el logo de 'Beca de Educación Superior' y el lema 'Jóvenes Escribiendo el Futuro'.
Dos estudiantes universitarios sonríen mientras sostienen libros, representando el acceso a la educación superior a través de becas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe mencionar que las autoridades han precisado que la interrupción de los pagos durante el verano aplica para la Beca Rita Cetina de secundaria, la Beca Benito Juárez de educación media superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro de educación superior.

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