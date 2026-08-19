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Ranking de Shanghái 2026: estas son las dos universidades colombianas entre las mejores del mundo

La clasificación internacional evaluó más de 2.500 instituciones y dejó a dos universidades del país dentro del grupo de las 1.000 destacadas por su producción científica, investigación y desempeño académico

Universidad Nacional de Colombia: La institución comparte con la Universidad de Antioquia las primeras posiciones del país en el ranking de Shanghái 2026 - crédito Universidad Nacional
Universidad Nacional de Colombia: La institución comparte con la Universidad de Antioquia las primeras posiciones del país en el ranking de Shanghái 2026 - crédito Universidad Nacional
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El lugar que ocupan las universidades colombianas en la escena académica internacional volvió a quedar en evidencia con la edición 2026 del Academic Ranking of World Universities (Arwu), conocido como ranking de Shanghái. La Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia lograron entrar en el grupo de las 1.000 instituciones mejor evaluadas del mundo, aunque sus resultados muestran fortalezas distintas.

Ambas aparecen en la franja 801-900 y comparten las posiciones 1-2 entre las universidades del país. El resultado tiene relevancia por el alcance del escalafón: cada año analiza más de 2.500 universidades y solo incluye en su clasificación pública a las 1.000 que obtienen los mejores resultados.

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La Universidad Nacional obtuvo su mayor registro en PUB, indicador relacionado con los artículos científicos indexados en Science Citation Index Expanded y Social Sciences Citation Index de Web of Science. Allí alcanzó 24,8 puntos. También consiguió 10,8 puntos en PCP, que mide el rendimiento académico per cápita, y 7,1 en N&S, correspondiente a investigaciones publicadas en Nature y Science.

Los hechos ocurrieron en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia - crédito Universidad de Antioquia
Universidad de Antioquia: La institución obtuvo 7,4 puntos en el indicador que mide a los investigadores altamente citados - crédito Universidad de Antioquia

En los indicadores Alumni, Award y HiCi, la institución registró cero puntos. Estas categorías no corresponden a una calificación académica convencional. Alumni contabiliza a los egresados que han recibido premios Nobel o Medallas Fields; Award considera al personal académico que ha obtenido esos reconocimientos, mientras HiCi mide la presencia de investigadores altamente citados. La Universidad de Antioquia, por su parte, obtuvo 20,4 puntos en PUB, su resultado más alto dentro de los indicadores evaluados. Sumó además 9,4 puntos en PCP, 7,4 en HiCi y 6,1 en N&S. Al igual que la Nacional, no registró puntos en Alumni ni en Award.

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Los resultados permiten ver una diferencia entre las dos universidades, pese a que comparten la misma franja mundial. La Nacional supera a la de Antioquia en publicaciones científicas, con 24,8 puntos frente a 20,4. La institución antioqueña, en cambio, tiene una ventaja en HiCi: alcanza 7,4 puntos frente a los cero de la Nacional.

El Arwu utiliza seis indicadores para establecer su clasificación. La metodología está enfocada en producción científica, impacto de la investigación y reconocimientos internacionales. Alumni representa 10% de la evaluación; Award, 20%; HiCi, otro 20%; los artículos publicados en Nature y Science, 20%; las publicaciones indexadas en las principales bases científicas, otro 20%; y el rendimiento académico per cápita completa el 10% restante.

La Universidad Nacional eliminó el examen de admisión para un grupo específico de aspirantes en la convocatoria 2027-1 y los evaluará con los resultados de Saber 11 - crédito @sheela_7/@unaloficial/Instagram
Universidades colombianas: La Nacional y la Universidad de Antioquia se ubicaron en el rango 801-900 entre las instituciones evaluadas a nivel mundial - crédito @sheela_7/@unaloficial/Instagram

En la parte superior del escalafón predominan instituciones de Estados Unidos y Reino Unido. La Universidad de Harvard ocupa el primer lugar mundial con una puntuación total de 100. La institución estadounidense alcanza además 100 puntos en Alumni, HiCi y N&S, mientras obtiene 96,2 en Award y 91,8 en PUB. El segundo puesto es para la Universidad de Stanford, también de Estados Unidos, con 80,2 puntos totales. En América Latina, la mejor ubicada es la Universidad de São Paulo, de Brasil. Más abajo aparecen la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires, de Argentina, ambas clasificadas en el rango 201-300.

Para Colombia, la presencia de la Nacional y Antioquia entre las 1.000 primeras universidades permite medir el desempeño del país frente a un escenario internacional. Al mismo tiempo, los resultados muestran que compartir una posición general no implica tener el mismo comportamiento en investigación, publicaciones, citaciones o reconocimientos académicos.

El escalafón, por tanto, no establece que las dos universidades tengan un desempeño idéntico. La ubicación por rangos agrupa instituciones que obtienen resultados dentro de un mismo intervalo, mientras que los indicadores permiten identificar en qué áreas sobresale cada una. En el caso colombiano, la Nacional presenta un desempeño más alto en publicaciones indexadas, mientras la Universidad de Antioquia consigue una puntuación superior en investigadores altamente citados.

La universidad de Antioquia considera la venta de inmuebles sin uso misional - crédito Universidad de Antioquia
Ranking de Shanghái: La clasificación analiza indicadores relacionados con publicaciones científicas, investigación y reconocimientos académicos - crédito Universidad de Antioquia

La metodología también explica por qué algunos resultados pueden parecer bajos o incluso aparecer en cero. Los indicadores no buscan medir de manera directa aspectos como la experiencia estudiantil, la infraestructura universitaria o la percepción de los alumnos.

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