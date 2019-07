A la chica con el iPhone…. No sólo arruinaste mi foto, sino que le quitaste ese momento al novio, al padre de la novia y a la novia. ¿Qué planeas hacer exactamente con esa foto? Honestamente. ¿Vas a imprimirla? ¿Guardarla? ¿Mirarla todos los días? No. No lo harás. Pero mi novia habría impreso esta foto, la habría mirado a menudo y recordado ese momento mientras su padre la llevaba al altar el día de su boda. Pero, en lugar de eso, querías tomar una foto con tu teléfono, bloqueando mi vista, y tomando una foto que no usarás. Invitados, por favor, dejen de ver las bodas a las que asisten a través de una pantalla. Mejor, apaguen su teléfono y disfruten de la ceremonia. Ustedes son importantes para los novios, de lo contrario, no asistirían a la boda. Así que, por favor, déjenme hacer mi trabajo, y sólo siéntense, relájense y disfruten de ese momento único en la vida.