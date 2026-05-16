Jorge Romero acusa a Morena de tener nexos con el narco y Noroña responde con “sus pruebas” contra la oposición

Jorge Romero acusó que Morena protege a Rubén Rocha Moya. | PAN / X-Gerardo Fernández Noroña

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, acusó que Morena “se convirtió en un partido asociado con el crimen organizado”, ante la polémica que se ha generado entorno a la orden que emitió Estados Unidos para detener y extraditar a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia temporal de Sinaloa, por sus presuntos nexos con el narcotráfico.

En su cuenta de X, el líder panista publicó un video en el que afirmó que la investigación contra Rocha Moya y nueve funcionarios de Sinaloa, entre ellos el senador de Morena, Enrique Izunza, más “no es un ataque en contra de México”.

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Sostuvo que “desde hace años”, el PAN denunció los presuntos casos de terrorismo electoral, amenazas, secuestros e intervención del narco en las elecciones en Sinaloa.

En este sentido, afirmó que Morena negó dichas acusaciones y actualmente protege a sus políticos acusados de crimen organizado, asegurando que si se investigara de la misma forma a políticos de oposición “habría sentencia inmediata” desde ‘La Mañanera’.

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“¿Y qué hizo y qué hace Morena? Negarlo, encubrirlo, proteger a los suyos. Ah, pero no fueras del PAN o de la oposición, porque habría sentencia inmediata desde la mañana. Mientras Morena protege a sus políticos acusados, las familias enteras entierran a sus seres queridos", dijo.

En una segunda publicación, recordó que esta semana el PAN propuso la desaparición de poderes en Sinaloa, el retiro de fueros a legidores y gobernadores, así como juicio político para todos los acusados.

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“Esto no es hablar de soberanía. Esto es una rendición frente al crimen organizado. Y lo digo con toda claridad: Morena se convirtió en un partido asociado con el crimen organizado.

“Desde el PAN exigimos desaparición de poderes en Sinaloa, retiro de fueros, juicio político para todos los acusados, investigaciones inmediatas y colaboración total para castigar a los responsables”, concluyó.

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Noroña muestra ‘sus pruebas’ de supuestos nexos del narco con la oposición

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, presentó en su canal de YouTube una serie de fotografías y declaraciones para sustentar supuestos vínculos entre dirigentes de la oposición y el crimen organizado.

Noroña acusó que, bajo el criterio planteado por el PRI y el PAN —de retirar el registro a partidos con nexos con el narco—, ambos deberían perder su registro al recordar el vínculo de Héctor Melesio Cuen, exdiputado y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuya muerte estuvo relacionada al secuestro del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien fue entregado a Estados Unidos por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

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“A estas alturas nadie discutiría que había algún vínculo de Héctor Melesio Cuen, con El Mayo y con el crimen organizado, porque desde un principio soltaron la intriga de que el gobernador con licencia Rocha Moya iba a estar en la reunión donde El Mayo fue secuestrado por un hijo del Chapo y llevado a Estados Unidos y en ese lugar fue asesinado Melesio Cuen. Y ese hecho está abierto una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República”, comentó.

El senador mostró imágenes en las que aparecen Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, junto a Melesio Cuen, así como a Mario Zamora, excandidato a gobernador del PRI en Sinaloa, y a dirigentes del PAN y el PRD.

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En una de las fotos, señala a Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de la oposición, riendo junto a Cuen y otros líderes partidistas.

“Aquí tenemos a Melesio Cuen hablando en nombre del PRI, PAN, PRD, a su izquierda, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a su derecha, el dirigente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés. Aquí los tenemos muy contentos de la vida.

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“La señora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, que se llena la boca decir: ‘Tenía razón cuando le dije narcocandidata, me multaron el INE’. Ahí está riéndose con Melesio Cuen, Jesús Zambrano y la propia Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz. La Alianza Fuerza y Corazón por México, de la mano de Xóchitl Gálvez, se ha vuelto un fenómeno que ya nadie para, pero nos enfrentamos a una elección de Estado, porque todas y todos debemos salir a votar con los candidatos, evitar cualquier mapachada que nos quieran hacer”, agregó.

El senador enfatiza la supuesta cercanía entre la coalición opositora y personajes ligados al crimen organizado: “Fuerza y Corazón del Narco con Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz”.

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Noroña sostiene que Melesio Cuen terminó sus días “siendo candidato del PRI, ya identificado claramente con El Mayo” y que fue activo en la coalición que apoyó a Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz en Sinaloa. “Ese hombre era candidato a diputado local plurinominal por la alianza del PRI, PAN y PRD. Y ese hombre fue activo en la coalición que apoyó a Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz en Sinaloa a la presidencia de la República. Y ahí están las pruebas. Aquí acabamos de presentar algunas fotografías y un mensaje de Twitter del propio Cuen”.

El senador también menciona al exdiputado federal del PRI, Zamora, a quien señala de aparecer ahora como “mártir” y sostiene que el narco lo presionó. Noroña insiste: “PRI y PAN tienen candidatos narcos acreditados. Son muy desvergonzados, creen que uno es desmemoriado. Pero me parece que han generado un debate donde quienes tienen evidencias, hay, de que han participado casi institucionalmente con el narco”.

Acusa especulación mediática contra Rocha Moya y Enrique Insunza

Fernández Noroña rechazó las versiones sobre supuestas cuentas congeladas del gobernador con licencia Rocha Moya y de su familia.

“Hoy, por ejemplo, están especulando con que están congeladas las cuentas del gobernador Rocha Moya y de sus hijos, sin una sola prueba. Y así como El Universal dijo: ‘Insunza va a ser testigo protegido’, así de la misma manera están, eh, ahora diciendo que están congeladas las cuentas. ¿Ustedes de dónde sacan esa información? Yo francamente creo que es falsa”.

Para Noroña, la ofensiva mediática responde a la colaboración del gobierno de Chihuahua con agencias de inteligencia estadounidenses:

“Toda esta ofensiva tiene que ver porque se le puso luz a que Estados Unidos con el gobierno de Chihuahua. El gobierno de Chihuahua le abrió la puerta a la CIA, a la Agencia de la Central de Inteligencia, para que intervinieran en asuntos internos en nuestro país. Ese asunto huele cada vez peor”, aseveró.

El senador adelanta que este tema será discutido en la próxima sesión de la Comisión Permanente y pide la opinión de figuras opositoras como Marko Cortés y Jorge Romero sobre las pruebas presentadas.