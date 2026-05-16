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Ajolote, teporingo y gorrión serrano: las especies de CDMX que podrían desaparecer

Las especies endémicas son aquellas que existen en un lugar y en ningún otro lado del mundo

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Ilustración estilo caricatura de un gorrión, un conejo, una codorniz y un ajolote rodeados de plantas de agave, hibiscos y otras flores de colores variados.
Un encantador collage de especies silvestres, incluyendo un gorrión, un conejo, una codorniz y un ajolote, junto a plantas de agave y flores coloridas en un estilo de caricatura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México cuenta con una importante diversidad de especies endémicas, es decir, especies que existen únicamente en esta región y no en ningún otro lugar del mundo. En todo México muchas son las especies endémicas, por ello es indispensable cuidarlas y preservarlas. En el caso de la Ciudad, esta riqueza biológica está fuertemente ligada a los ecosistemas lacustres, boscosos y de montaña que sobreviven en el valle urbano, pese a la intensa urbanización.

En el marco del Día de las Especies en Peligro de Extinción, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), reiteró que busca proteger la biodiversidad de la Ciudad de México, donde habitan especies únicas como el ajolote, el teporingo y el gorrión serrano, actualmente en riesgo de desaparecer. La conservación de estas especies es crucial para mantener el equilibrio ecológico y garantizar la continuidad de los ecosistemas urbanos y rurales de la región.

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Especies nativas amenazadas y acciones de conservación

El ajolote de arroyo de montaña (Ambystoma altamirani) es uno de los símbolos de la fauna capitalina y enfrenta serias amenazas debido a la contaminación, el cambio climático y la pérdida de hábitat. En respuesta, de acuerdo a la Sedema, existe una colonia bajo cuidado profesional en la UMA El Pantano, ubicada en el Desierto de los Leones, donde se ha logrado su reproducción en condiciones controladas.

Cuatro ajolotes, dos rosados, uno blanco y uno oscuro, sobre rocas y guijarros en el fondo de un acuario con plantas verdes.
Cuatro ajolotes de diversas coloraciones, incluyendo rosados, blancos y oscuros, se muestran en su hábitat acuático con rocas y vegetación submarina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, las poblaciones silvestres de ajolote son monitoreadas en áreas naturales protegidas para evaluar su estado y diseñar estrategias de conservación.

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El teporingo (Romerolagus diazi), conocido como el “conejo de los volcanes”, es otra especie emblemática en peligro. La Dirección de Centros de Conservación de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México mantiene colonias reproductivas de teporingo bajo cuidado profesional en los centros de conservación de Chapultepec, Los Coyotes y San Juan de Aragón.

Estas acciones buscan incrementar la población de la especie y asegurar su permanencia en los bosques y áreas de alta montaña.

Por su parte, el gorrión serrano (Xenospiza baileyi) depende de la integridad de los pastizales de la capital. Se han implementado apoyos y programas para proteger estos hábitats y fortalecer a las comunidades encargadas de su cuidado. Además, se llevan a cabo actividades de reforestación, combate de incendios y promoción de buenas prácticas agrícolas para salvaguardar su entorno.

Las especies endémicas son aquellas que existen en un lugar y en ningún otro lado del mundo
Las especies endémicas son aquellas que existen en un lugar y en ningún otro lado del mundo (SEDEMA)

Otras especies relevantes como la codorniz coluda transvolcánica (Dendrortyx macroura) y el falso maguey grande (Furcraea parmentieri) también forman parte de los esfuerzos de conservación. La codorniz es monitoreada mediante cámaras trampa en parques nacionales como Desierto de los Leones y Miguel Hidalgo e Insurgente Costilla, obteniendo registros visuales sin alterar el hábitat. El falso maguey grande ha sido documentado gracias a la ciencia ciudadana, identificando su presencia en zonas como la sierra de Santa Catarina, Los Dinamos y el Bosque de Tlalpan.

Resumen de otras especies endémicas clave en CDMX:

  • Ajolote de Xochimilco (Ambystoma mexicanum)
  • Ajolote del Altiplano (Ambystoma velasci)
  • Ajolote de arroyo de montaña
  • Teporingo (Romerolagus diazi)
  • Nueva luciérnaga de Chapultepec (Photinus sp.)
  • Diversas especies de murciélagos, ranas y reptiles restringidos a la zona altiplánica

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