López Obrador habló de la imagen de la Guardia Nacional separando familias migrantes: "No es la instrucción que tienen"

"Es más que nada regular la entrada en el sur, si se dieron estos casos, pero no es esa la instrucción que tienen, no es hacer esa labor, es un trabajo que en todo caso le corresponde a los agentes de migración, no al Ejército", indicó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador