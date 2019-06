En este contexto 38 North no es el primer medio que reporta una reactivación parcial de las actividades en Yongbyon. En abril lo había indicado el think tank estadounidense Center for Strategic and International Studies (Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales), y poco antes el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) había asegurado haber detectado actividad en febrero.