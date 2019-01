La Justicia de Brasil denegó a Lula la autorización para asistir al velorio y entierro de su hermano

La Policía Federal recomendó no autorizar el pedido alegando cuestiones logísticas, entre ellas el no disponer de los medios de transporte necesarios para que el ex mandatario pueda participar a tiempo "de los ritos post mortem de su hermano, y de seguridad, ante el alto poder de movilización del ex mandatario