Hace dos semanas May había alcanzado un acuerdo con los líderes de la Unión Europea: se iniciaba un proceso con la salida definitiva marcada para el 29 de marzo de 2019, en apenas cuatro meses. Pero cuando lo sometió a aprobación ante el Parlamento, se encontró con un muro infranqueable. Para colmo ocultó un informe muy negativo sobre las consecuencias legales que había preparado su propio gobierno y los "comunes" se lo tomaron muy mal. La declararon en desacato, algo que no había ocurrido antes en la historia moderna británica. Y ahora todo se encamina a una nueva votación en el Parlamento, el próximo martes, que determinará si se aprueba o rechaza el plan de la Primer Ministro para el "desenganche". Y todo indica que sería un revés para Theresa May y el Brexit pasaría a quedar en un limbo.