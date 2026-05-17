Colombia

Gustavo Petro pidió identificar a los responsables del supuesto audio de disidencias respaldando la campaña de Iván Cepeda: “Crimen contra las elecciones”

El mandatario colombiano no descartó que la difusión del supuesto audio correspondería a un plan para afectar los intereses de la izquierda en Latinoamérica

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El presidente respaldó la investigación policial de que la supuesta grabación no proviene del grupo armado liderado por alias Calarcá - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia
El presidente respaldó la investigación policial de que la supuesta grabación no proviene del grupo armado liderado por alias Calarcá - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia

El presidente de la república Gustavo Petro se refirió al polémico episodio de una supuesta grabación en la que un hombre presuntamente integrante de las disidencias de las Farc estaría presionado a comunidades rurales para respaldar la candidatura de Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico.

En una publicación hecha en su cuenta de X, el mandatario nacional exhortó a las autoridades competentes para que se indaguen los responsables materiales e intelectuales de la difusión del audio en particular, al considerar que se está efectuando daños severos al desarrollo de la campaña electoral en el país.

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“La justicia debe investigar porque se construyó este crimen contra las elecciones. La mentira masiva construida desde la cárcel para hacer ver a un candidato como impulsado por grupos ilegales debe quedar esclarecida totalmente”, escribió el jefe de Estado en las redes sociales.

El mandatario pidió el esclarecimiento total del caso - crédito @petrogustavo/X
El mandatario pidió el esclarecimiento total del caso - crédito @petrogustavo/X

Del mismo modo, Petro interrogó si esta polémica tiene relación con el escándalo del ‘Hondurasgate’, que consistió en la difusión de audios que revelarían operaciones de desinformación y desestabilización contra gobiernos de izquierda en Latinoamérica, particularmente en México y Colombia.

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Incluso, se cuestionó si hace parte del escándalo de la filtración de las disidencias en las Fuerzas Militares y entidades estatales, la cual ha rechazado desde la primera revelación a la opinión pública.

“Es una operación del ”Hondurasgate’ que financió (Benjamin) Netanyahu y el narcotráfico para destruir los progresismos de México y Colombia? La hacen los mismos grupos que llevaron a @CaracolTV a denunciar falsamente al general Huertas y al agente Mejía, solo porque estos desarrollaban investigaciones preliminares para la fiscalía sobre corrupción militar proveniente de los llamados Zapateiros?”, interrogó.

Pintura en acuarela de Iván Cepeda hablando en un micrófono, con parte del rostro de un hombre con un teléfono cerca de la boca, en segundo plano.
Un audio atribuido a alias Sergio, recluso en La Picaleña, descartó la supuesta injerencia de disidencias armadas en la campaña de Iván Cepeda Castro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Investigación del audio

El anuncio del mandatario se conoció luego de que la Policía Nacional de Colombia revelara que el supuesto hombre que estaría detrás de este audio no sería del grupo armado sino un sujeto identificado como alias Sergio o David, un extorsionador común que actualmente se encuentra recluido en la Cárcel La Picaleña de Ibagué, Tolima.

Asimismo, una investigación revelada por Noticias Uno señaló que la difusión del material sonoro salió del interior de las Fuerzas Militares de Colombia, aunque la identidad se encuentra bajo reserva.

Inicialmente, las indagaciones apuntaban a que la persona que estaría detrás de esa grabación sería alias Rogelio Benavides, uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, particularmente en los departamentos de Guaviare, Meta y Caquetá.

La grabación en cuestión había atraído notoriedad pública al sugerir una aspiración de beneficio político para el candidato del Pacto Histórico, con la frase: “Ojalá gane Cepeda, el compañero Cepeda. Juepuerca, porque ahí sí lo vamos a apretar otros cuatro años nosotros”, según la grabación difundida por Noticias RCN y El Tiempo.

El ministro Pedro Sánchez aseguró que la grabación corresponde a un criminal identificado como alias Sergio, que no tiene relación alguna con las disidencias de las Farc - crédito @mindefensa/X

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, junto con el director de la Policía Nacional, general William Rincón, reveló los detalles de la grabación realizada por el hoy condenado por la justicia.

Dicho audio es de un extorsionador que se encuentra recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Medida de Seguridad de Ibagué “Picaleña”, en el departamento del Tolima y no tendría ninguna relación con algún grupo criminal, ya sea de las disidencias bajo el criminal alias Calarcá o bajo el criminal alias Mordisco”, recalcó el jefe de cartera en una rueda de prensa.

Según la investigación oficial, el extorsionador habría utilizado un teléfono móvil incautado durante un allanamiento en el patio 10 de la cárcel La Picaleña, junto con varias libretas en las que figuraban los nombres de posibles víctimas.

Este sujeto ha buscado suplantar a grupos armados organizados señalando ser cabecilla del frente. Se encuentra privado de la libertad por el delito de porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir”, manifestó el general Rincón.

La presencia de grupos armados ilegales en García Rovira genera temor entre los habitantes rurales de Santander - crédito Defensoría del Pueblo
Imagen de referencia - La investigación reveló que alias Sergio estaría suplantando a cabecillas de grupos armados para intimidar a la población - crédito Defensoría del Pueblo

El alto oficial recalcó que, además de la difusión de este mensaje, la Policía Nacional seguía a alias Sergio o David por otras grabaciones con las que se buscaba intimidar a comerciantes y empresarios, principalmente en el departamento de Huila.

La difusión del audio ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el país y la integridad del proceso electoral, por lo que el ministro Sánchez instó a la ciudadanía a tener precaución ante la difusión de este tipo de contenidos.

El año pasado (2025) nos asesinaron a un senador de la República, un magnicidio, pero lo vemos en otras latitudes, también en los Estados Unidos o en Ecuador. Eso nos muestra que la amenaza contra la democracia es persistente y no, en ningún momento la ignoramos”, complementó.

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